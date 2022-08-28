Kaykay kardeşliğinden müzik dostluğuna

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Frozen Clouds, yaşları 21 ile 24 arasında değişen beş kaykaycıdan oluşuyor. Bugüne kadar

10 tekli, 2 EP (4-5 şarkı içeren kayıt), 1 albüm ve 1 canlı kayıt EP yayımladı. En son hip-hop sahnesinin sevilen ismi Kum’la ‘Bazen’ adlı bir tekli çıkardı. Yeni albümde dinleyicileri şaşırtmaya hazırlanan grubun üyeleriyle kaykaycıların ve patencilerin buluştuğu Kalamış Skatepark’ta sohbet ettik.



* Müzik yapmaya nasıl başladınız?

Luca Fritz: İlk kez 2011’de kaykay sayesinde sokakta tanıştık. İki yıl sonra yine bir gün kaymaya gitmeden önce eğlencesine stüdyoya girip müzik yapmayı denedik. Ve o gün aslında grup kuruldu. Grubun ilk üç yılında bizimle olan Dylan’la (Gerede) ikimiz enstrüman çalıyorduk. Sonra Ömer’e (Deniz Pınar) bas çalmayı öğrettik. Kardeşim Leon (Fritz) ise şarkı söylemeye başladı. Arda (Ünnü) da Ömer’in okuldan arkadaşıydı, o da bize katıldı. Parham (A.G.), davulcumuz bir gün konsere gelemeyince onun yerine çaldı. Sonra da grubun üyesi oldu.



* Kaykayın müzik tarzınızın şekillenmesinde etkisi oldu mu?

Luca Fritz: Kaykay ve punk kültürünün paralel olması dinlediğimiz müziği de

etkiledi. Mesela Parham (A.G.) punk müziği Tony Hawk’ın (ünlü ABD’li kaykaycı) oyunlarında duydu. Bugün yaptığımız şarkıların çoğu teknik olarak punk rock’a yakın değil ama ‘istediğimizi yapma’ tavrımız aynı.

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Grubun kaykay yaparken dinlemeyi sevdiği şarkılar

* ‘No Reason’-Sum 41

* ‘Pretty Fly’- The Offspring

* ‘Crash Test Rating’-Remo Drive

* ‘Late Spring True Love’-Sadness

* ‘Romper Stomper’-Transplants

* ‘Choose Life’-POORSTACY



* Nasıl bir albüm geliyor?

Parham A.G.: Alışılmış Frozen Clouds sound’undan birtakım öğeleri, kimsenin beklemediği bir biçimde geleceğe taşıyor diyebilirim. Beş yıldır albüm yayınlamadık ve bu süre içerisinde büyüdük, yeni zevkler kazandık ve şu anki Frozen Clouds’a evrildik. Elektronik öğelerden daha fazla beslenip, albümde beraber çalıştığımız sanatçılardan da ilham alarak hazırladık bu albümü. Her şarkının hissi birbirlerine yakın olsa da hepsi aynı binanın içindeki farklı daireler gibi...



* Kum’la yaptığınız ‘Bazen’ şarkısı nasıl ortaya çıktı?

Luca Fritz: Kum’la iki tane şarkı yapmıştık. Birine halı sahada dostluk temalı bir klip çekmek istedik. Sonra şarkının yarattığı hissin klibe uymayacağını düşünerek bu kez temayı hayal ederek yeni bir şarkı yazdık. Ortaya ‘Bazen’ çıktı.

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“İlkokuldayken yanımdaki çocuğun çizimini donmuş bulut olarak hayal etmiştim. ‘İyi grup ismi olur’ dedim.”

Meditasyon gibi



* Bu arada isminiz neden Frozen Clouds, yani donmuş bulutlar?

Leon Fritz: İlkokuldayken yanımda oturan çocuğun defterindeki çizimi donmuş bir bulut olarak hayal etmiştim. Sonra bundan güzel bir grup ismi olur diye düşündüm. İçimize en çok sinen isim bu oldu.



* Kaykaya hâlâ vaktiniz kalıyor mu?

Luca Fritz: Evet, fırsat buldukça kayıyoruz, eskisi kadar sık olmasa da. Çünkü bu aralar daha çok stüdyodayız.



* İstanbul’da en çok nerelerde kaymayı seviyorsunuz?

Luca Fritz: Kalamış Skatepark ve Beşiktaş Meydanı.

Ömer Deniz Pınar: Tüm sokaklarda...



* Kaykay üzerinde olmak size kendinizi nasıl hissettiriyor?

Luca Fritz: Kelimelere dökülebilecek gibi değil. Biraz meditasyon gibi bence.

Ömer Deniz Pınar: Bana daha çok matrak bir his veriyor.

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Güvenlik sağlanmalı



Grup üyeleriyle konuşurken kaykay parklarındaki güvenlik sorunu da gündeme geliyor. Darp ve bıçaklama gibi şiddet olaylarına maruz kalan sporcular pek çok kez #SkateparkınaSahipÇık hashtag’i oluşturarak sosyal medyada duruma dikkat çekmeye çalışmıştı. Geçen haftalarda bu şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Kaykay şampiyonu milli sporcumuz Alparslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu, Maltepe Skate Park’ta antrenman yaptıkları sırada darp edildi. Grup üyelerinden Parham A.G. “Kaykay parklarında yaşanan şiddet vakalarına sonuna kadar karşıyız. Buralarda güvenliğin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” diyor.,

Babasının oğlu

Grup elemanlarından Arda Pentagram grubunun davulcusu Cenk Ünnü’nün oğlu. Bu yüzden grup zaman zaman torpilli olduklarına ilişkin söylentilerle de karşı karşıya kalmış. Arda babasının usta bir müzisyen olmasıyla ilgili şunları söylüyor:

“Çocukluğumdan beri müzik kültürü aşılanarak büyüdüğüm için bunun kişisel gelişimime katkısı oldu. Çevremdekiler hayatımın hep daha iyi seviyeye taşınmasında yardımcı oldu. Bu yüzden minnettarım. Diğer yandan insanların bizim üzerimizde oluşturduğu sebepsiz bir algı vardı. Bu algıyı arkadaşlarımla aramızda espri konusu haline getirdik.”