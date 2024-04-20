‘Karşılaşmamız aşkın âşıkla buluşması gibi’

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Anadolu göçmen kuşlar için vazgeçilmez bir uğrak noktası. Renk renk, farklı kuş türlerinin göç rotaları üzerindeki eşsiz coğrafyamız, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için adeta bir cennet. Geçen günlerde görüntülenen kuşlardan biri de kırmızı-beyaz göz alıcı tüyleriyle doğu cılıbıtı kuşu oldu. Sosyal medyada yoğun ilgi gören kuş kadar onu görüntülemeyi başaran, ‘Kuş Dedektifi’ mahlasıyla tanınan, @birddedective hesabının sahibi Emin Yoğurtçuoğlu’nun yaşadığı heyecan da çok konuşuldu.

Kuş peşinde 6 kıta

Yoğurtçuoğlu’nun kuş gözlemciliğine ilgisi çocuk yaşlarda başlamış. Kuşların seslerini dinleyerek, görüntülerini izleyerek devam etmiş. Zamanla bu merakı onun yolu olmuş. Namı diğer Kuş Dedektifi, kuşların peşinde bugüne kadar 6 kıta, 70’ten fazla ülke gezip, yaşayan 11 bin kuş türünden 4 bin kuşu doğal ortamlarında görmüş. Türkiye ve dünyada nesli tükenmekte olan, az görülen kuş türlerinin izini süren Yoğurtçuoğlu geçen gün ‘doğu cılıbıtını gördüğü andaki heyecanlı anlarını paylaştığı videosuyla gündeme geldi. Videoyu “25 yıldır beklediğim an. Dünyanın her yerinde aradığım doğu cılıbıtı, en sonunda korumak için canımızı dişimize taktığımız Mileyha’da bir anda karşımıza çıktı” sözleriyle paylaştı. Belki de kırmızı-beyaz tüyleriyle göz alıcı bir görüntüye sahip doğu cılıbıtı, Yoğurtçuoğlu’na doğanın bir armağanıydı. Çünkü aslında o Mileyha’ya sadece kuş gözlemlemek için gitmemişti. Yoğurtçuoğlu 2005’ten beri sıklıkla bölgeye gidiyor. Çevrenin çöple dolu olduğunu ve bölgede avcılık yapıldığını görünce ilk zamanlar bölgeden adeta kaçmış. Ardından pandemi döneminde tekrar Hatay, Mileyha’ya dönmüş. Dönüşünü şöyle anlatıyor: “Anadolu, kuş göç rotası üzerinde. Özellikle Hatay’daki bu bahsettiğim alan, Samandağ’daki Mileyha Kuş Cenneti tamamen kuşların konsantre olup, bir araya gelip mola verdiği ve sonra devam ettiği bir yer. Mileyha bana acayip güzel türler gösterdi. Tabii deprem olunca ilk işim ‘Aman buraya molozları dökmeye kalkmayın’ demek oldu. Bakanlıkla konuşup söz aldık. Ancak maalesef yerel belediye yönetimleri Mileyha’nın bir parçasını moloz dökme sahası olarak gösterdiği için tam olarak sulak alanın kalbine bir deprem daha yığıldı.”

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Avcılık yasaklanmış yasaklanmasına ama maalesef bölgenin bir kısmına hâlâ molozlar dökülüyor. Yoğurtçuoğlu da adeta doğayı korumak için Mileyha’da nöbet tutuyor.

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Doğu cılıbıtını Afrika’da kışladığı alanlarda, Kazakistan’da ürediği sahalarda aramış. Bugüne kadar Türkiye’de 18 görülme kaydı olan kuş ne zaman ortaya çıksa hemen o bölgeye gidermiş. Ama şimdiye kadar bu özel türle karşılaşma şansı olmamış. Tam artık göremeyeceğini düşünmeye başladığı 13 Nisan günü onunla karşılaşmış. Yoğurtçuoğlu o anı “Kafamı çevirip gördüğüm anda elim ayağım zangır zangır titremeye başladı. Doğu cılıbıtı karşımda duruyordu. Muhteşem bir erkek... Açıkçası olabilecek en güzel, en parlak, hayal ettiğim, fotoğraflamak isteyeceğim şekilde karşıma çıktı” diyerek anlatıyor. ‘Kuş Dedektifi’ uzun yıllar görmeyi beklediği kuşun nöbet tuttuğu Mileyha’da karşısına çıkmasıyla ilgili olarak da “Doğu cılıbıtı bana buranın kurtulduğunun bir sinyali. 25 yıldır hasretini sürdüğüm bu kuşla kavuştuğum yer, bana aşkın âşıkla buluşması gibi geldi” diyor.

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‘Travmaları böyle doğal alanlar iyileştirecek’

Emin Yoğurtçuoğlu, doğu cılıbıtını gördüğü gün kuş meraklılarına çağrı yapıp bölgeye davet etmiş. Türkiye’nin 15-20 ilinden fotoğrafçılar, kuş gözlemcileri bölgeye gidip doğu cılıbıtını görme şansı elde etmiş. Yoğurtçuoğlu depremzedelerin de ziyaretçiler arasında olduğunu söylüyor; “Hatay’ın, Samandağ’ın depremzedeleri de gelip kendi memleketlerindeki bu cevheri yerinde görerek mutlu oldular. Aslında travmaları en çok iyileştirecek yerler böyle doğal alanlar” diyor.