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Kanye Kim’e karşı... Hep kasa kazanıyor!

#Kanye West#Kim Kardashian#Boşanma
Kanye Kim’e karşı... Hep kasa kazanıyor

Instagram’lar çekildi, TikTok’lar ateşlendi. Yüzyılın boşanmasında Kanye West, Kim Kardashian’a karşı yerini aldı. Peki suçlamalar, aldatmalar, Balenciaga’larla dolu bu hikâyenin ne kadarı gerçek, ne kadarı performans? Boşanırken bile kasayı dolduran bu ikonik çiftin ayrılığına yakından bakalım...

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Kim Kardashian ve Kanye West 2014’te evlendi ve hızla çocukları dörtledi: North (8), Saint (6), Chicago (4) ve Psalm (2), yani ‘Kimye’ krallığının vârisleri... Kim ve Kanye dışarıdan bakınca iki dünyanın mükemmel bir birleşimiydi: Popüler kültür ve tabloid kraliçesi Kim ve yüksek modayla hiphop’ın prensi Kanye. Kanye o inanılmaz gözüyle Kim’i baştan yarattı ve A sınıf ünlüler kategorisine soktu. Kim’in gardırobunu baştan aşağı yeniledi; karısının hem küratörü hem stilistiydi. Kısa bir zaman önce Met Gala’nın kapısından sokulmayan Kim şimdi Vogue’un kapağındaydı. Kim ise Kanye’yi rap müziğin dâhi çocuğundan anaakımın göbeğine taşıdı. Yüzlerce milyonluk takipçisiyle Kardashian sosyal medyası artık Kanye’nin arkasındaydı. Annesini yeni kaybeden Kanye, keskin iş zekâsıyla bilinen Kris Jenner’a ve Kardashian klanına teslim oldu. Piyasaya milyonlarca dolar borcu olduğu söylenen Kanye, Kim ile evli olduğu dönemde servetini 1.8 milyar dolara yükseltti.

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ASLINDA DOSTANE BAŞLADI

Ama cicim yılları çok uzun sürmedi. Kanye, Saint Pablo turu sırasında hastaneye kaldırıldı ve 2018’de kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu açıkladı. Bu zaman zarfında Jay Z’nin onu öldüreceğini, köleliğin bir seçim olduğunu söyleyen ve Trump’ı desteklemeye başlayan rap’çi 2019’da adına ‘Sunday Service’ dediği bir pazar ayini başlattı. 2020’de de Amerikan başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yaratıcılığını körelttiği için ilaç almayı kabul etmeyen Kanye, Kim’in ilk çocukları North’u aldırmak istediğini ve onu aldattığını öne sürdü. Kris ile Kim’in onu hastaneye kapatmaya çalıştığını söylemesiyse bardağı taşıran damlalardı. Aynı dönemde hukuk eğitimine başlayan, politikaya atılacağı söylenen ve ‘Keeping Up With the Kardashians’ı sonlandırma kararı alan Kim için Kanye ne televizyon ve sosyal medya içeriklerine dahil edebileceği kadar eğlenceli ne de gelecek planlarına dahil edebileceği kadar dengeliydi. Kim, Şubat 2021’de boşanma davasını açtı.

Kanye Kim’e karşı... Hep kasa kazanıyor

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Bir süre her şey dostane gitti. Kanye, Kim’in maskeli Met Gala kıyafetini seçti, albüm promosyonu için Kim’i gelin kılığına soktu ve bir konserinde karısına “Bana geri dön” diye seslendi. Röportajlarda “Çocuklarımız barışmamızı istiyor” diyordu. Ama Kim ‘Saturday Night Live’ programını sunarken tanıştığı komedyen Pete Davidson ile çıkmaya başlayınca işin rengi değişti. Hikâyenin kontrolü elinden çıktıkça sertleşen Kanye, 2022 başında önce Kim’in yanındaki evi satın aldı, sonra da sosyal medyadan saldırılara başladı.

Önce North’un TikTok hesabını hedef aldı: “Bu benim ilk boşanmam ve kızımın benden izinsiz TikTok hesabı açması konusunda ne yapmam gerektiğini bilmem gerek.” Sonraki post’larında Kim’i çocuklarının doğum günü partisinin yerini saklamakla, onu karısını öldürmek için kiralık katil tutan bir deli gibi göstermekle suçladı. Postları silip silip yenisini yazıyordu. Böyle krizlerde sessiz kalmasıyla bilinen Kim uzun bir açıklama yayımladı: “Kanye’nin saldırıları TikTok’un yaratacağı herhangi bir zarardan daha yıpratıcı. Çocukların geçimini ve bakımlarını üstlenen ebeveyn olarak onları korumak için elimden geleni yapıyorum. Bir yandan da kızımın kendi istediği mecrada yaratıcılığını ifade etmesini sağlamaya çalışıyorum.” Bu tartışma sonucunda ne oldu dersiniz! O güne kadar North ve Kim’in ortak TikTok hesabından haberi olmayan ‘seyirciler’ bu hesaptan haberdar oldu. Böylece TikTok’ta popülerlik bileti olarak çocuklarını kullanmayı akıl eden Kardashian’ların hamlesi yerini buldu.

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Kanye Kim’e karşı... Hep kasa kazanıyor

‘Kimye’ filmini izlemek için sosyal medyayı açanlar çiftin çocukları üzerinden birbirini suçlamasına ve özellikle ‘gizli’ Balenciaga reklamlarına şahit oldu.

Tüm bunlar olurken Kanye bir yandan da yeni bir aşkla meşguldü. Bir Kim Kardashian klonu gibi giydirdiği aktris Julia Fox’la Paris Moda Haftası’ndan New Yok sokaklarına pozlar veriyordu. Julia röportajlarında Kanye’nin tıpkı Kim’e yaptığı gibi tüm gardırobunu yenilediğini ve her giydiği kıyafeti seçtiğini anlatıyordu. Post’larından birinde “Kardashian’lara kültürü ben verdim, verdiğim gibi de geri alırım” diyen Kanye sanki dediğini yapıyor, “Ne zaman istersem yeni bir Kim yaratırım” demeye çalışıyordu.

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AMAÇLARI TAM DA BU MUYDU?

‘Kimye’ boşanmasının sıcak magazininden kendini kopartıp olaylara kuşbakışı bakanların fark edeceği bir şey var: Tüm bu boşanma boyunca Kim, Kanye ve hatta Julia baştan ayağı Balenciaga giydi. Kostüm tasarımcısı Balenciaga olan bir film izler gibiydik veya yeni dille bir ‘içerik’... Kaosun ortasında Kim, Balenciaga’nın yeni yüzü oldu, Kanye ise markanın tasarımcısı Demna ile GAP için bir koleksiyon tasarlayacağını duyurdu. Bunlar yetmezmiş gibi aynı anda Kim’in ‘Kardashians’ isimli televizyon programının ve Kanye’nin hayatını anlatan Netflix belgeselinin tanıtımları dönmeye başladı. ‘Kimye’ filmini izlemek için sosyal medyayı açanlar, yeni ürünlerin reklamlarıyla karşılaşıvermişti. Kim, yeni şovunun tanıtımında televizyon ve seyircisi arasındaki görünmeyen dördüncü duvarı yıkacağını söylüyordu. Kim bilir, belki de Kim ve Kanye’nin amacı tam da buydu: Kasanın hep kazandığı hipergerçekçi bir performansla duvarlarımızı delip geçmek.

               

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#Kanye West#Kim Kardashian#Boşanma

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