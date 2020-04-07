Kanunlar ne diyor?

Tüm kurallara uygun çalıştığım halde şirketim beni ücretsiz izne çıkarabilir mi?

İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkaramaz. Ancak çalışanla işveren anlaşırsa belirli süreliğine -ki, o süreyi de iki taraf ortak belirler- ücretsiz izin uygulanabilir. İşveren yine de ücretsiz izin için ısrar ederse çalışan iş sözleşmesini tek taraflı bitirebilir ve tazminatını alır. İşveren çalışanını zorla istifa ettiremez. Bu kanuna aykırı bir durum. Çalışan hukuk yoluna başvurur ve başta kıdem tazminatı olmak üzere tüm haklarını alır.

(Noyan Doğan)

Sosyal güvencelerimiz ne olacak? Sigortalarımız kesintiye uğrar mı? Şirketlerin sigortalarımızı ödemeyi kesmesi gibi bir durumla karşılaşır mıyız

Şirketlerin sigortaları ödemeyi kesmesi gibi bir durum söz konusu değil. (Noyan Doğan)

Bu salgın nedeniyle işe gitmeyi reddetme, evden çalışma izni isteme hakkım var mı?

Çalışanın böyle bir hakkı yok. İşyeri çalışmaya devam ediyorsa çalışan da işe devam etmek durumunda. Aksi halde işveren iş sözleşmesini tek taraflı fesheder. (Noyan Doğan)

Hastalarını tedavi etmeye çalışırken koronavirüs kapan ya da karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşlarında kesinti yapıldığı doğru mu?

Evet, doğru. Bu, para konuşulacak dönem değil. Raporlu ya da izinliydi diye bu süreçte insanların maaşları kesilmemeli. Yapılması gereken en önemli şey, hekimlerin lojistik desteklerini arttırmak ve çalışma alanlarını rahatlatmak. Bu konuda aile hekimleri çok yalnız bırakıldı. Yalnızlığın olduğu birimlerde başarısızlık olur, bugün onu yaşıyoruz maalesef. (Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz)

Önlem almadığını ispatlayabildiğim zaman işten istifa edip yine de tüm haklarımı alabilir miyim?

İşverenin salgın hastalık nedeniyle önlem almadığı iş müfettişleri tarafından ispat edilirse çalışan önlem alınana kadar işe gitmeyebilir. Bunun için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurabilirler. (Noyan Doğan)

Sigorta şirketleri, salgın hastalıklar nedeniyle oluşan hastane masraflarını ödüyor mu? Ayrıca bir salgın hastalık poliçesi mi var?

Pandemi ilan edildikten sonra sigorta şirketleri sağlık giderlerini ödemez. Ancak son gelişmelerin ardından sigorta şirketleri koronavirüs için ödeme yapma yönünde karar aldı. (Noyan Doğan)