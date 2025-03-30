Kanserle ‘topyekûn’ mücadele

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Kanser tedavisi sürecindeki belirsizlikler, fiziksel ve psikolojik yorgunluk, ekonomik zorluklar gibi birçok etken, hastayla birlikte birinci derecede hasta yakınlarını da fazlasıyla etkiliyor. Hastaların morali kadar, onları ayakta tutan bu destek sisteminin gücü de tedavinin seyrinde önemli rol oynuyor.

1965’te kurulan Türk Kanser Derneği kanserle mücadelede sadece hastalara değil, onların yakınlarına da destek olmayı amaçlayan köklü bir sivil toplum kuruluşu. Erken teşhis, farkındalık, psikososyal destek ve barınma hizmetleri başlıklarında çalışmaları var. Örneğin Mucizevi-Konaklama ve Yaşam Merkezi ile İstanbul’a tedavi için gelen hastalara ve refakatçilerine ücretsiz konaklama imkânı sağlıyorlar.

Derneğin sağlık direktörü Ezgi Polat pandemi döneminde başlatılan ‘Ücretsiz Kanser Tarama Kayıt Aracı’ projesine dikkati çekiyor: “Aracımız şehir şehir gezerek kansere karşı bilinç oluşturuyor ve bireyleri uygun taramalara yönlendiriyor. Bu yıl da bu çalışmaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

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“Kanser sadece hastayı değil, ailesini de etkiliyor. Bu nedenle psikososyal destek programlarımızı hem hastalara hem yakınlarına yönelik olarak yüz yüze ve çevrimiçi şekilde sürdürüyoruz” diyen Ezgi Polat, ekonomik zorluk yaşayan hastalar için destek mekanizmalarını güçlendirdiklerini belirtip bu sürecin sadece sağlık değil, dayanışma ve erişilebilirlik meselesi olduğunu hatırlatıyor.

EŞİT ŞANS İÇİN...

2010’da kurulan Kansersiz Yaşam Derneği, kanserle mücadelede erken teşhisten psikososyal desteğe kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Derneğin kurucusu ve başkanı Dida Kaymaz, bu yıl iki büyük projeyle sahada olacaklarını belirtip şunları anlatıyor: “Hem hastalara hem de ailelerine hizmet verecek çok amaçlı bir ‘Yaşam Merkezi’ kuruyoruz. Burada onkopsikolojik destek, fizik tedavi, rehabilitasyon ve eğitimden uzak kalan çocuklar için bir etüt alanı olacak. Kırsal bölgelerde kanser farkındalığını arttırmak amacıyla tasarlanan ‘YaşaTIR’ adlı mobil eğitim TIR’ıysa bu yıl daha fazla şehre ulaşacak. Amacımız, kanserle mücadelenin sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmaması. Her bireyin bu savaşta eşit şansa sahip olması gerekiyor.”

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Dernek hasta yakınlarına yönelik destek sistemlerine de önem veriyor. Bu yıl Aile Yaşam Desteği 2.0 projesi, düzenli maddi yardımların yanı sıra ailelerin yanında yürüyen ‘destek koçları’ sistemini devreye alacak. Amaç sadece ekonomik destek değil, duygusal dayanıklılık için de yanlarında olmak. Çocuk hastalara yönelik moral etkinlikleri de arttırılacak. ‘GülümseSEN’ projesi kapsamında hastane dışı sanat terapisi atölyeleri, doğa gezileri ve benzeri aktivitelerle hem çocukların hem ailelerinin zihinsel iyilik halinin desteklenmesi hedefleniyor.

AİLELERİN YANINDALAR

◊ Kanserle Dans Derneği

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Hastalara ve yakınlarına doğru bilgiyle rehberlik ediyor. Yeni hayata geçirilen Kanserle Dans Derneği Akademi’yle erken teşhis, hastalık yönetimi ve psikolojik dayanıklılık konularında topluma destek olmayı amaçlıyor.

İletişim: kanserledans@gmail.com

◊ Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)

Şehir dışından İstanbul’a gelen maddi açıdan dezavantajlı aileler için ücretsiz konaklama ve psikososyal destek sağlıyor.

İletişim: bilgi@kacuv.org (0212) 291 31 10