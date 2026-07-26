‘Kafama koyduğumu yaparım’

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Yunus Emre Civelek 17 yaşında. Avrupa şampiyonasına gitmeden önce kendine tek bir söz vermiş: “İstiklal Marşı çalmadan dönmeyeceğiz.” O sözü İtalya’nın Rieti kentindeki pistte yerine getirdi. Milli atlet Yunus Emre Civelek, 110 metre engelli yarışında 13.08’lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu ve bu branşta altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Telefonuna tebrik mesajları yağan atletimiz rekorun ve madalyanın hemen sonrasında gözünü çoktan yeni hedeflere dikmiş, disiplinli bir şekilde büyük hayallere doğru koşuyor.

◊ İlk Avrupa şampiyonluğun... Nasıl hissettin?

Bir sene önceden antrenmanlarda çalışırken ‘Şampiyon olacağız’ derdim. Herkese bahsederdim. Oraya tek değil, bir bütün olarak gittik ekibimle. ‘İstiklal Marşı’nı çalmadan dönmeyeceğiz’ dedim, kendime söz verdim ve şampiyonluğu başardım. Mutluluğumu anlatamıyorum.

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◊ Hollandalı rakibini finalde yendin...

Strateji uyguladım. Finale kadar Hollandalı rakibim çok fazla koştu, çok antrenman yaptı, ben onun

kadar koşmadım, stratejimi uyguladım ve onu finalde yendim. Dördüncü engele çarpmasaydım daha iyi

bir derece gelirdi.

◊ Türkiye rekoru da kırdın...

Çoklu branşta da 34 yıllık rekoru kırmıştım. Geçen sene ağustos ayında... Bu rekorlara sahip olmak çok güzel.

◊ Atletizme nasıl başladın?

Sakarya’da yaşıyorum. Çocukken ortaokulda yarışlar oluyordu ve birinci olmuştum. Babam beni atletizme yazdırdı ve 8 seneye yakındır Nilüfer (Aslantepe) Hocamla devam ediyorum. ENKA sporcusuyum.

◊ Senin yaşında futbola, basketbola kaydolurlar aslında...

Ben futbolu da, voleybolu da, basketbolu da çok güzel oynuyorum. Atletizmde de birçok branşı çok güzel yapıyorum. Çokyönlü yeteneklerim olduğunu düşünüyorum. Atletizme yönelme nedenim orada daha çok başarı sağlayabileceğime inanmam. Eğer futbola gitseydim bir ton kişi futbol oynuyor ve üst liglere yükselmek çok zor.

◊ Şampiyonadan sonra nasıl mesajlar aldın?

Telefonum susmadı. Instagram’ım neredeyse çöktü. Çok güzel mesajlar aldım. Büyük abilerimiz, olimpiyat sporcularımız yazdı, çok teşekkürler tekrardan. Hâlâ mesajlar geliyor.

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◊ Kimin mesajına çok mutlu oldun?

Necati (Er) Abi’nin; atletizm adına çok önemli biri... (Er, 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanmış, 17.37 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırmıştı.)

◊ Yolun çok başındasın, hedeflerin neler?

Olimpiyat şampiyonu olmayı kim istemez! Dünya rekoru kırmak... Aralıkta Brezilya’da şampiyona var, ona gitmek için antrenmanlarıma devam ediyorum.

◊ Ailede sporcu var mı, sana destekleri nasıl?

Beş kardeşiz. Tek sporcu benim. Ablalarım destek oluyor, babam da en güzel şekilde yardımcı oluyor. Aile desteği buralara gelmek için çok önemli.

◊ Üniversite hedefinde spor mu var, yoksa başka bir alana yönel-

mek mi istiyorsun?

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Beden eğitimi ve spor yüksekokulu okuyup, ülkemize benim gibi çok sporcular yetiştirip bu branşlarda daha çok başarı gelmesini sağlamak istiyorum.

‘Denge önemli’

◊ Okul ve spor arasındaki denge için gençlere tavsiyen ne olur?

Zorluk olmadan başarı gelmiyor. Çaba göstermek lazım, bedelini ödeyince karşılığını sonradan alıyorsun.

◊ Bir atletin antrenmanı nasıl oluyor?

Kışın çok antrenman yapıyorum. Öğlenleri halter gibi ağırlık antrenmanlarına 2-3 saatimi ayırıyordum. Yemek aramdan sonra da koşu antrenmanlarıma gidiyordum. Kışın formu yakalayıp yazın korumaya çalışıyorum. Bedenimi çok fazla yormamaya çalışıyorum, şu an vücudumu koruduğum dönemdeyim çünkü çok fazla yarıştım. Bu denge önemli. Haftada 5-6 gün antrenman yapıyorum.

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◊ Kilonu koruman gerekiyor mu?

70-75 kilo arası gayet iyi. Protein- karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Bana fayda sağlayacak şeyler yiyorum. Atletizmin en zor yanı antrenmanları, en güzeliyse başarı.

‘Hırslandım, sakat koştum ve birinci oldum’

◊ Çok zorlandığın bir dönemin oldu mu?

Ciddi sakatlığım oldu. Kas yırtıklığım oldu, sonra ödem oldu ve “Bir ayda iyileşeceğim, koşacağım” dedim. Hırs yaptım. Türkiye şampiyonasına yakın bir dönemde olmuştu. Sakat koştum ve birinci oldum.

◊ Doktorlar izin verdi mi?

İzin istemedim. Antrenman yaparken koşabileceğimi anladım.

◊ Başarı daha mı çok hırslandırıyor?

Kafama koyduğumu yapma gibi bir huyum var. Bunu İstiklal Marşı için yapmıştım, yine yaparım.

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◊ Diğer branşları takip ediyor musun?

Çok sık değil ama Cristiano Ronaldo’yu idolüm olarak görüyorum. Hem karakter hem oyun anlamında...

◊ Bu vesileyle farklı ülkeleri de görüyorsun, en beğendiğin ülkeler hangileriydi?

İtalya ve Slovenya’yı çok beğenmiştim. Avrupa ülkelerinin geneli güzel ama Türkiyemiz daha güzel.