Kadınların iş hayatında güçlenmesine destek oluyorlar

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Geçen ilkbaharda Brothers tarafından kurulan ve kadınların iş hayatında var olabilmesi için ücretsiz eğitimler veren Hayata Karışan Kadınlar Platformu ikinci dönemi için başvuruları almaya başladı. Pernod Ricard Türkiye sponsorluğu ve IDEMA danışmanlığıyla hayata geçen platformun amacı geleceğin mesleklerinde kadın varlığını güçlendirmek ve kadınların da eş hakka ve yetkinliğe sahip olmasına öncü olmak... Yeni dönemi için başvurularsa 22 Aralık’a kadar devam edecek. Geçen dönem, 7 binin üzerinde başvuru alarak 600 kadının ücretsiz eğitimden yararlanmasınısağlayan platformda katılımcılar, mentor ve eğitmen buluşmalarından sonra kamp sürecinde projelerini geliştirme fırsatı bulmuştu. Sunulan projeler arasından 2 ekip platformdan fon almaya hak kazanmıştı. Ekiplerden biri olan KAİ’den İpek Badırgalı ve Zeynep Gülşen Can eğitimin kendilerine sağladığı kazanımları anlattı. Toplam 10 kadından oluşan ekip, Brothers’dan aldığı fonla Kadın Ayak İzi (KAİ) Platformu’nu kurdu. Amaçları kendileri gibi girişimci kadınların fon bulmasını sağlamak.

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Kazanan projeye fon

Hayata Karışan Kadınlar Platformu bu dönem içinse ‘Eşitsizliğin İş İlanı’ başlıklı dikkat çekici bir afiş hazırladı. Afiş kadınların ekonomiye katılımı konusundaki eşitsizliği vurguluyor. Yeni dönemin ‘Dilim Varmıyor’ adlı kampanyasıyla gastronomi, sanat, teknoloji, müzik gibi çeşitli alanlardaki kadın temsiliyetinin eşitsizliğine dikkat çeken platform, eğitim modülleri, girişimcilik dersleri ve proje geliştirme için hazırlanan kamp süreçleriyle kadınları iş hayatına katılmaya teşvik ediyor. Platform bu dönem de eğitim süreçleri sonunda kazanan projelere fon sağlayarak, kadınların hayata karışmasına destek olacak. Yeni iş yaşamı ve dijitalleşme, kültür-sanat, sürdürülebilirlik ve yeni medya olmak üzere 4 modüldeki çevrimiçi ve ücretsiz sunulan eğitimlere 18 yaşından büyük ve her eğitim seviyesinden kadın başvurabiliyor. İlgilenenler hayatakarisankadinlar.com adresinden 22 Aralık’a kadar başvuruda bulunabilir ve daha fazla detaya Brothers1801 sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.

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“Amacımız bizim gibi girişimci kadınları desteklemek”



İpek Badırgalı (39)



* Brothers Hayata Karışan Kadınlar eğitimine katılmadan önce kendi şirketimi kurmaya karar vermiştim. O esnada merkezi yurtdışında bulunan Avrupa Kas Hastalıkları Dernekleri Birliği bünyesindeki sekretarya ve iletişim süreçlerinden sorumluydum. Bu görevime de aktif olarak devam etmekteyim. Aynı zamanda son 6 yıldır SMA ve nadir hastalıklar alanında yürttüğüm bir sosyal girişimim vardı.İdema’nın yürütücülüğünü üstlendiği bu eğitime katıldım ve eğitim sonunda bizim gibi girişimcilik yolculuğuna adım atan kadınlara destek olabilmek amacıyla KAİ- Kadın Ayak İzi projesini geliştirdik. Şu anda ekibimizde farklı yetkinliklere sahip 10 kadın var.Platformdan aldığımız tohum yatırımı sayesinde KAİ internet portalımızın çalışmalarına başladık. Ocak ayındaysa lansman yapmayı hedefliyoruz. Projemizin ilerleyen aşamalarında da KAİ Akademi ile girişimciler için eğitim ve mentorluk modüllerini devreye alacağız.

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◊ Brothers Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nun verdiği eğitimlerden sosyal medya üzerinden haberdar oldum. O sırada global bir fuar organizasyon firmasında etkinlikler birimi yöneticisiydim. B2B (işletmeden işletmeye) odaklı içerik üretimi ve pazarlamasıyla ilgileniyordum. Deneyimlerimi kolektif bir girişimle buluşturmak, toplumsal ölçekte fayda yaratacak bir işin parçası olmak istiyordum. Bu anlamda ‘Hayata Karışan Kadınlar Platformu’nun sunduğu eğitimlerle gelişmek ilk emelim oldu. Ardından aynı amacı güden 10 kadın da benimle benzer modüle katılınca, birbirimizi bulmuş olduk. Kadın Ayak İzi Platformu-KAİ olarak sosyal fayda odaklı bir inisiyatif olmayı, lokasyon bağımsız bir merkez olarak sanal ve fiziksel destek program ve hizmetlerimizi kadın odaklı girişimlere yöneltmeyi istiyoruz.