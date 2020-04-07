Kadınlara ses verelim!

Eve kapandığımız bu günlerde, Türkiye’de erkekler 15 gün içinde 12’si evinde olmak üzere 18 kadını öldürdü. Acil önlem talepleriniz neler?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u uygulama kararlılığı çok önemli. Keyfi uygulamaların önü kesilmeli. Kadınların ve çocukların güvenliği devletin sorumluluğunda. Kamuoyu salgın önlemleri süresince kadın haklarının ne şekilde var olduğu konusunda bilgilendirilmeli.

Kadınlar yardım taleplerini nasıl iletebilirler?

ALO 183’ün kadına yönelik şiddet üzerine özelleşmiş bir hat haline getirilmesi gerek. Şiddet uygulayanla aynı evde yaşadığı için 183 ya da 155’i arayarak destek isteyemeyecek kadınlar KADES uygulamasını kullanabilirler. Buradan acil durumda tek tuşla destek isteyerek polis yönlendirmesi yapılabiliyor. 6284 sayılı kanun gereği şiddet uygulayanı evden uzaklaştırabilirler. Kadınların ihtiyaç duyduğu sosyal, psikolojik ve hukuki desteklerin internet üzerinde ya da telefonla verilmesi çok önemli. İBB’nin psikolojik destek hattı (0212 449 49 00) iyi bir örnek oldu.

Şiddete maruz kalan bir kadında, aynı zamanda COVID-19 olduğu tespit edilirse nasıl bir güvenlik önlemi alınıyor?

Kadınlar sığınak başvuruları için karakola gittiğinde reddedilebiliyor, oradan oraya gönderiliyor, yanlış bilgilendirmelere maruz kalabiliyor, hatta COVID-19 gerekçesiyle caydırılmaya çalışılıyor. Sığınak talebiyle gittiklerinde darp raporu istenebiliyor, sağlık raporu istenebiliyor ama bu raporları almaları şu anki sağlık sistemi koşullarında çok güç oluyor. Hatta bazı illerde sığınak kabullerinin tamamen durduğunu biliyoruz.

Sığınaklarda kalan kadınlar için karantina sürecinde hijyen koşulları nasıl?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait sığınakların sağlık ve hijyen durumlarına dair bizim net bir bilgimiz yok, maalesef. Sığınaklarda gerekli sağlık tedbirleri derhal alınmalı, odalar ayrılmalı, risk grupları mevcut ise karantina haline uygun yerleşimler planlanmalı ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilmeli.

Şiddet uygulayan erkekle aynı evde yaşadığı için telefonla destek isteyemeyecek kadınlar, KADES uygulamasını kullanabilirler.