‘Kadınlara güçlü olabileceklerini gösterebildiğim için çok mutluyum’

Haberin Devamı

Maddi sıkıntılar nedeniyle başaramayacağını düşünmüş. Hatta bırakmış sporu. Ama antrenörünün de desteğiyle dönmüş halter sporuna. “Spor hem sağlık açısından çok önemli hem de bir şeyi başarma düşüncesi insana özgüven veriyor” diyor. Reyhan Polat (29) sporu bütün engellilere tavsiye ediyor: “Evlerinde oturmasın, çıksınlar. Sosyalleşsinler, spor yapsınlar.”

◊ İş ararken haltere başladığınızı biliyoruz, nasıl oldu?

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş aramaya başladım. İş ararken birisinin vasıtasıyla halter sporuyla tanıştım. Antrenörüme yönlendirdi beni. Gittim ve denemek istedim. O sırada başvurduğum yerlerden haber bekliyordum, boştaydım. Ekrem (Celil) Hoca yetenekli olduğumu söyledi. Türkiye şampiyonasında antrenörümün söylediği gibi birincilik aldım.

Haberin Devamı

◊ Sporu bıraktınız ama sonra döndünüz. Ne etki etti?

Pandemide maddi zorluklar beni çok zorladı. Destek yoktu, kulübümüz yeni kurulmuştu. Maddi olarak zorlanınca bırakmaya karar verdim. Havaalanında mezun olduğum bölümle alakalı bir işe girdim ve birikim yaptım. Ekrem Hocamın çağırmasıyla döndüm. Maddi açıdan çok zorlandığım için bırakmıştım. Yeteneğim var ama destek yoktu. Avrupa’daki mücadele için döndüm ve hızlıca çalışmalara başladık. Çok şükür ikinci oldum.

◊ Hayatınız bu spora başladıktan sonra nasıl değişti?

Çok sessiz ve sakindim. Başarılar elde ettikçe çevremdeki insanların yaklaşımı değişmeye başladı.

Bu sayede kendime güvenim de artmaya başladı. Daha sosyal, daha özgüvenli ve güçlü oldum.

◊ Motivasyonu nasıl sağladınız?

Vazgeçirmek isteyenler oldu. “Gelirin var mı” diyorlardı ya da “İşe gir, çalış”. “Yapamazsın” diyenler de oldu, “Yaparsın, yeteneklisin, hırslısın” diyenler de... Bazıları “Evlen, yuvanı kur. Halter erkek işi” dedi. Ben seviyordum. Karşıma çıkanların bir tesadüf olmadığına inanıyorum.

◊ Kadın olarak ağırlık sporuyla uğraşmak nasıl bir his?

Haberin Devamı

Gurur duyuyorum, kadınlara güçlü olabileceklerini gösterebildiğim için çok mutluyum. Engellilere her şeyi başarabileceklerini, dört duvar arasında kalmamaları, sosyalleşmeleri gerektiğini gösterdiğim için de... Halterde erkek egemenliği algısı var ama kırıyoruz. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Sponsor gerek, özellikle kadın sporculara. Hedeflerim çok büyük ve bu yolda yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum. Ben de ileride bir başkasına yardımcı olmak istiyorum.

◊ Şimdiki hedefleriniz neler?

Dünya şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda marşımızı okutmak...

‘Sözümü tuttum, sıra kulüpte’

“halter güç gerektiren bir spor, beslenmenin çok iyi olması gerekli. Kulübümüz yarışmalarda yol ve konaklama masraflarını karşılıyor. Salonda beslenme, iş imkânı yok. ‘Derece getirin, yaparız’ dediler, ben de getirdim. Şimdi onlardan da sözünü tutmasını bekliyorum. İş vermelerini bekliyorum.”