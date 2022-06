Kadınlar sosyal medyada da sürekli tacizle karşı karşıya ‘Çevrimiçi adeta Vahşi Batı’

Haberin Devamı

Sabah kalktı, kahvesini hızlıca içip çantasını kaptığı gibi kendini dışarı attı. Ofisteki toplantının başlamasına sadece 1 saat vardı. Durakta otobüsü beklerken bir yandan da gün boyunca yapması gerekenleri düşünüyordu. Bir ara iki adım uzağındaki adamı fark etti. Adam manalı bir şekilde kendisini süzüyordu. Refleks olarak başını başka bir yöne çevirdi. Neyse ki o sırada otobüs geldi. Tam binerken adamın arkasından “Benim için fazla iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Yine karşılaşacağız!” diye söylendiğini duydu. Cevap vermeden yoluna devam etti. Otobüste, gazetedeki Ukrayna-Rusya Savaşı’yla ilgili haberlere göz atarken bu kez yan koltuğunda oturan orta yaşlı adam sırıtarak “Bayi toplantısı için Ukrayna’ya gitmiştim. Çok eğlendim” dedi, “kadınları çok güzel...” Gazeteyi çantasına koyup otobüsten nasıl indiğini bilemedi. Ofise doğru yürürken sağdan soldan gelen laf atmalara aldırış etmemeye çalıştı. “Tahta göğüslüye bakın”, “O kollarla halter kaldırabilirsin”, “Koca bulamadın tabii, çalışmaya devam...”

Bir kadının evinden ofisine giderken bir saat gibi kısa bir sürede bu kadar çok tacize uğraması size inanılmaz geldi değil mi? Zaten anlattıklarımız kurguydu. Ama ortada şöyle bir gerçek var; kariyeri gereği göz önünde olan birçok kadın sokakta olduğu gibi her gün sosyal medyada bundan çok daha fazlasına ve daha şiddetlisine maruz kalıyor. Aralarında politikacılar, gazeteciler, akademisyenler var...

Kitap, kadınlara internette korunma yolları gösteriyor.UNESCO ve Uluslararası Gazeteciler Merkezi’nin (ICFJ) 2020’de yaptığı araştırmaya katılan 125 ülkeden 900 kadın gazetecinin yüzde 73’ü çevrimiçi tacize uğradığını ve bu tacizlerin fiziksel ve cinsel şiddet içeren tehditleri de kapsadığını anlattı. Yüzde 20’si gerçek hayatta da saldırıya ve istismara uğradığını ve bu olayların daha önce maruz kaldıkları çevrimiçi şiddetle bağlantılı olduğunu açıkladı. Aynı yıl State of the World’s Girls adlı ajansın yaptığı araştırmaya31 ülkeden 14 bin genç kadın katıldı. Araştırmaya göre kadınlar çoğunlukla ilk çevrimiçi tacize 14-16 yaşlarında maruz kalıyor. Bu tacizlerle sıklıkla karşı karşıya kalan genç kadınların yüzde 19’u, sırf bu yüzden sosyal medya platformlarını daha az kullandıklarını söylüyor. Yüzde 12’siyse tamamen bırakıyor.Amerikalı yazar Nina Jankowicz ’e göre fiziksel aşağılamadan ölüm tehditlerine kadar varan bu tacizler kadınları, özellikle de genç yaşta olanları, sosyal medyada otosansüre zorluyor. Jankowicz bu duruma şiddetle karşı çıkıyor ve kısa süre önce yayımlanan ‘How to Be a Woman Online’ (Çevrimiçi Kadın Olmak Nasıldır?) adlı kitabında kadınlara çevrimiçi dünyada kendilerini koruyabilmeleri için öneriler veriyor. Bu öneriler, kadınların çevrimiçi ‘Vahşi Batı’da kontrolü biraz daha ellerinde tutmalarını ve güvenli bir şekilde, korkmadan fikirlerini sosyal medyada paylaşmalarını amaçlıyor.

İki adımlı doğrulamayı kullanın

* Şifre yöneticisi kullanın. Bu uygulamalar sizin için şifre oluşturur ve bu, şifrelerin güvenliğini sağlar.

* Hesaplarınızda iki adımlı doğrulamayı ayarlayın. Bu sayede şifrenizin çalınması tehlikesine karşı hesabınıza bir güvenlik katmanı daha eklemiş olursunuz.

* Şifreli bir mesajlaşma programı ya da VPN kullanın. Ama unutmayın yine de karşı taraftaki alıcı mesajlarınızın ekran görüntüsünü alabilir

ve saklayabilir.

* İnternette paylaştığınız bilgilere dikkat edin. Evinizin adresini ya da spor salonunuzu açık edecek paylaşımlar yapmak sizi sosyal medyadan takip eden kötü niyetli kişilerin kapınıza kadar gelebilmesine neden olur.

* Özellikle seyahatlerinizde sosyal medyada gerçek zamanlı fotoğraf paylaşmamaya özen gösterin. Otel odanıza döndükten sonra bol bol paylaşım yapabilirsiniz.

* Kamuya açık WiFi kullanmak sizi hedef haline getirebilir. Eğer kullanmak zorunda kaldıysanız eve dönünce telefonunuzu yeniden kurun. Telefonunuzdan yüz tanıma ve parmak izi uygulamalarını kaldırın. Şifre koyun.

Trollerle etkileşime girmeyin





* Aralarında zararsız olanlar da var tehlikeli olanlar da. Bazı davranışların elbette bir karşılığı olacaktır. Ama çoğundan hesabını sessize alarak ya da bloklayarak kurtulabilirsiniz.

* Trollerin amacı dikkatinizi çekmek. Etkileşime geçtiğiniz anda amaçlarına ulaşmış sayılırlar. Bu hataya düşmeyin.

* Troller sizi susturmak ister. Siz ortadan kaybolduğunuzda da sizi etkilemiş olmaktan dolayı mutluluk duyarlar. Kendilerini daha değerli hissederler. Buna izin vermeyin.

* Bu çözmeniz değil, başa çıkmanız gereken bir problem. Sonuçta troller hiçbir zaman tükenmeyecek. Onları kontrol edemeyiz. Ama nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz.

Ailenize ve arkadaşlarınıza güvenin

* Bir terapistten randevu alın.

Yaşadıklarınızı konuşabileceğiniz bir uzmanın yardımı çok önemli.

* Ailelerinize ve arkadaşlarınıza güvenin. Onlara nasıl bir süreçten geçtiğinizi anlatın ve onlardan sizi desteklemelerini isteyin.

* Kendinize bir çevrimiçi arkadaş grubu oluşturun ve onlarla etkileşimde bulunun. Sizinle benzer kariyeri olan kadınların yaşadıklarınızı anlaması daha kolay olur.

Sessize al, blokla ve rapor et





* Kullandığınız sosyal medya platformlarının kurallarını ve servis hizmetlerini öğrenin. Bu sayede tacize veya saldırıya maruz kaldığınızda hesaplarınızı nasıl güvenli tutacağınızı ve karşı tarafı nasıl şikâyet edeceğinizi bilirsiniz.

* Sessize al, blokla ve rapor et. Sosyal medya platformlarını sorunlu hesaplar konusunda uyarmış da olursunuz.

* Platformun sunduğu avantajlardan yararlanın. Sadece ilgilendiğiniz içeriklerle ve insanlarla ilgili bildirim almak gibi... Hesabınızın yorum özelliğini kapatın.

* Saldırıya uğradığınızda konuyla ilgili organizasyonlarla iletişime geçin, karşı kampanya örgütleyin.

* Taciz ve istismar mesajlarının ekran görüntüsünü alın.