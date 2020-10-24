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Hürriyet Cumartesi
Haber Giriş: 24.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kadın mücadelesini destekleyen albüm

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Kadın mücadelesini destekleyen albüm
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32 sanatçı, kadına şiddete dikkat çekmek bir araya geldi. ‘#challengeaccepted: Alive’ adındaki derleme albümün geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanacak.

Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ demek için bir araya gelen yerli-yabancı 32 sanatçı ‘#challengeaccepted: Alive’ adlı bir elektronik müzik albümü yayımladı. Türkiye’nin genç plak şirketi Primus Recordings etiketli albümün geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanacak.

Aralarında Steffi, Virginia, Asquith, Julian Muller, DYEN, Blue Hour, Shaleen, Aunt Zero, Vertige, Gergemann ve Kerem Altaylar gibi müzisyenlerin yer aldığı albüm challengeaccepted.bandcamp.com üzerinden satışta. Albüm, Amelie Lens, Héctor Oaks ve Hadone gibi dünyaca ünlü DJ’ler tarafından sosyal medyada destekleniyor.

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