Kaçkarlar’da başka bir sonbahar var

Bu sonbaharda manzaralarıyla sizi etkisi altına alacak bir rota isterseniz, yolunuzu Rize, Çamlıhem­şin’de Kaçkarlar’a düşürmenizi öneririz. Çat Vadisi, Elevit ve Hemşin derelerinin birleşme noktası. Burada öncelikle uğramanız gereken yerler Çiçekli ve Kale yaylaları.

Kale bölgenin en büyük köylerinden biri. Eskiden üzeri ‘ısır otu’yla kaplı, taş evlerle dolu yaylada şimdi son de­rece modern yapılar göreceksiniz. Yaz-kış yaşanan Kale, yayladan çok artık bir köy gibi. Hayvancılığın az da olsa sürdürüldüğü bölgede geniş otlaklar var.

Kale’den sağ tarafa devam edildiğinde ismi gibi rengârenk çiçeklerle dolu Çiçekli Yayla’ya, sola doğru devam edildiğinde Başyayla’ya varılır. Çiçekli Yayla, Kaçkarlar’ın güzel bir noktasında. ‘Köylük Sırt’ denen zirveye çıkarsanız Kaçkarlar’ın en güzel tepele­rini izleme şansınız olur.

Çiçekli’nin tam karşısında kalan Başyayla da aynı şe­kilde kalabalık ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yayla. Başyayla’dan, Capug Gölü üzerinden Haçivanak Yay­lası’na ulaşırsınız. Kale Yaylası bir geçit noktası gibidir. Kale’den Verçenik tarafına Tatos Vadisi üzerinden de gidilebilir ancak bunun için çadır ekipmanınızın olması ve bölgeyi bilen bir rehber şart.

Yukarıya araç yolu yok

Kale’ye çok yakın bir noktada kurulan Kale-i Bala harap halde ancak önemli bir tarihi yapı. Yukarı Kale olarak da bilinen yapı, Çamlıhemşin’e 40 kilometre uzaklıkta ve Hemşin Deresi’ne hâkim bir noktada kurul­muş. Kalenin bazı yazılı kaynaklarda geçen bir diğer adı da Varoş Kale.

Çat’tan Kale’ye giderken Kale yoluna sapmadan direkt devam ederseniz Verçenik yaylalarına ve köyle­rine ulaşırsınız. Verçenik 3 bin 711 metrelik zirvesiyle Kaçkarlar’ın ikinci büyük yükseltisi. Verçenik Yaylası’ndan yukarıya araç yolu yok. Genel­likle dağcıların tercih ettiği bu rotada çok sayıda buzul gölü var. Buzul göllerini takip eden yollardan Cimil ve Pidasor yaylalarına geçiliyor. Verçenik’te Adalı Göl yolunda hiking (doğa yürüyüşü) yapılabilir.

Kaçkarlar’ın milli park olmasındaki en büyük etken, çok sayıdaki buzul gölü. Hodeçur, Kavrun, Çeymakçur, Kemerli Kaçkar ve Verçenik, buzulların binlerce yıl süren hareketleri sonucunda oluşan tipik buzul vadileri.

Bir doğa mucizesi

Eğimin az, kaya yapısının dirençsiz olduğu bölge­lerdeyse buzul gölleri oluşmuş. Bu göller aynı zaman­da Fırtına Deresi’nin de ana su kaynakları. Bir doğa mucizesi olan buzul göllerine ulaşmak için birkaç saatlik yürüyüşleri göze almak gerekir. Verçenik tarafındaki Atmeydanı, Kapılı, Kumlu, Adalı ve Tatos göllerine Verçenik Yaylası’ndan 1-2 saatlik yürüyüşler­le rahatlıkla gidilebilir. Buralara araç ulaşımının olmaması nedeniyle buzul gölleri tertemiz kalabilmiş.

Bu mevsimde yaylacıların bir kısmı artık dönüş hazır­lıkları yapıyor. Eğer şanslıysanız kendilerine konuk olup bir çaylarını içersiniz. Memleketin sonbahar manzaraları birçok yerde bizlere unutulmaz anlar yaşatır. Dağlardaysa bambaşka bir sonbahar var.

En çok da güz çiğdemlerinin süslediği zamanlar ve dağların hüzünle sarılması, işte bunu görmeye değer diyorsanız, size anlattığım köy ve vadiler arası bir rota oluşturun, tarihi belirleyin, şimdiden iyi yolculuklar...

Dağlara gittiğinizi unutmayın

◊ İhtiyacınız olan tüm eşya ve yiyecek tedariki hazır şekilde yola çıkın.

◊ Mutlaka arazi koşullarına uygun bir aracınız olmalı. Yaylalar ve yüksek kesimler binek araçlar için uygun değil.

◊ Yakıt ikmalinizi Çamlıhemşin’den halledebilirsiniz. Pazar’da da yakıt alabilirsiniz.

◊ Bazı noktalarda telefon çekmiyor.

◊ Yanınıza yürüyüşler için uygun, su geçirmez özellikli trek­king ayakkabısı, baton, su matarası, küçük bir sırt çantası, güneş kremi, yağmurluk ve sıcak tutacak bir polar alın.

◊ Hava koşullarına göre hareket etmenizi, yöreyi iyi bilenlere danışmanızı öneririm.