‘Kabul etmeyince sanki yokmuş gibi oluyor’

Geçen hafta bir boşanma davasında, telefonunun rehberine eşini ‘tombik’ diye kaydeden kocayı mahkeme kusurlu buldu ve ifadenin duygusal şiddet oluşturduğuna karar verdi. Konu hakkında sokak röportajları da yapıldı. Bunun büyütülecek bir şey olmadığını söyleyen de hakaret sayılabileceği yorumunu yapan da oldu. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın sitesinde ‘Flört şiddeti nedir’in açıklamasında şu cümle var: “Flört şiddeti, sevgilinin sana karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır. Sevgilin, sana karşı şiddet göstererek senin üzerinde egemenlik kurmayı, seni kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi hedefler.”

Bu noktada özellikle gençlerin flört şiddetinin veya istismarının belirtilerini ve nasıl yardım alabileceğini öğrenmesi kritik öneme sahip. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2018 yılından beri, gençlerin sağlıklı ilişki kurma ve sınırlarını koruma konularında farkındalık kazanması amacıyla ‘Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi’ düzenliyor. Psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülen eğitimlerde, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin eğitim ve materyal desteğinden yararlanılıyor. Atölye kapsamında şiddet türleri ve tanımları, şiddet döngüsü, flört şiddetini besleyen mitler, güvenli ilişkilerin özellikleri, onay inşası ve destek mekanizmaları gibi başlıklar işleniyor. Atölyede gençlerin isteklerinin, düşüncelerinin, beğenilerinin farkında olmaları, bunları ifade edebilmeleri, zorunluluktan değil istedikleri için ‘evet’ ve suçlu hissetmeden ‘hayır’ diyebilmeleri, fikir ayrılıklarında duygu ve düşüncelerini ifade ederken güvende hissetmeleri amaçlanıyor. Atölye 16-29 yaş arası gençlerin başvurularına yıl boyunca açık. Katılım ücretsiz. Detaylı bilgi için: sosyaldestek.kadikoy.bel.tr

Flört şiddetini besleyen mitler neler?

Kıskançlık ve sahiplenme sevginin belirtisidir.

Partnerini sürekli kontrol etmek onu önemsemenin göstergesidir.

Şiddet uygulayan insanlar genellikle eğitimsiz insanlardır.

Flört içerisinde şiddet uygulayan her zaman erkektir.

Şiddete maruz bırakılan kişi mutlaka buna sebep olacak bir davranışta bulunmuştur.

‘Değişim Benimle Başlar’

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin cinsel şiddet ve istismarın azalması için yürüttüğü ‘Değişim Benimle Başlar’ atölyeleri 2017 yılından bu yana devam ediyor. 5 modülden oluşan atölyeye cinselsiddetlemucadele.org/degisim-benimle-baslar/ adresinden başvuru yapılabilir.

Atölyeye katılan gençler ne diyor?

“Onca yıllık partnerin sonuçta bu kadar zaman şiddet uygulayan biriyle yaşadığını kabul etmek zor. Kabul etmeyince sanki şiddet aslında yokmuş gibi oluyor.”

“Flörtü kabul ettiyse her şeyi kabul etti demektir gibi bir algı var.”

“Bence sıkıntı, diğerinin de bir hayatı olduğunu unutunca başlıyor. Ya da tam tersi, kendi hayatın olduğunu unuttuğunda.”