K-Pop’un iki devi sahnelere geri dönüyor

Kore pop müziği uzun yıllardır altın çağını yaşıyor. Güney Koreli sanatçılar uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesine ulaşıyor ki ülkemizde de fanlarının sayısı hiç az değil. Hallyu olarak bilinen Güney Kore pop kültürüne yönelik bu ilgi gittikçe artıyor gibi görünüyor. Hallyu’ya odaklanan yeni bir turizm kategorisi bile oluşuyor. Gelelim bu başarıda büyük emeği olan iki gruba: BTS ve BlackPink.

BTS perdeyi açıyor

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook’dan oluşan BTS üyeleri 2022 yılının sonunda Güney Kore’de zorunlu olan askerlik görevi nedeniyle grup çalışmalarına ara vermişti. En son geçen ay Suga’nın (diğer adıyla Agust D) askerliğini tamamlamasıyla grup üyelerinden yeni havadisler gelmeye başladı. Fanlarıyla bir canlı yayına katılan üyeler yeni bir albüm ve dünya turnesi yapacaklarını şu sözlerle duyurdular: “Önümüzdeki yılın ilkbaharında yeni bir BTS albümü yayımlayacağız. Temmuz ayından itibaren de yeni şarkılar üzerinde çalışmaya başlayacağız. Yeni albümle birlikte bir dünya turnesi de planlıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımızı ziyaret edeceğiz, umarız siz de bizim kadar heyecanlısınızdır.”

BTS’in en son çıktığı turne 2022’deki ‘Permission to Dance: On Stage’ti. ‘Map of the Soul: 7’ 2020’de yayımladıkları son tam albümleri, ‘Proof’ da 2022’de gelen üç bölümlük antoloji albümüydü.

Askerlik döneminde her üye solo projeleriyle küresel çapta büyük ilgi gördü. Jungkook’un 2023’te yayımlanan ‘Golden’ albümündeki ‘Seven’ ve ‘3D’ şarkıları haftalarca listelerin üst sıralarındaydı. Hatta sanatçı Spotify’da

1 milyar dinlenmeye en hızlı ulaşan solo K-Pop artisti olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

J-Hope geçen yıl ‘Hope on the Street Vol. 1’ EP’sini yayımladı. Bu yıl da ‘Hope on the Stage’ adlı dünya turnesini tamamladı.

Jimin ‘FACE’ (2023) albümündeki ‘Like Crazy’ ve ‘Muse’ (2024) albümündeki ‘Who’ şarkısıyla bir milyardan fazla dinlenme aldı. V, ‘Layover’ (2023) albümü ve ‘FRI(END)S’ şarkısıyla Billboard 200 listesinde 8 hafta boyunca kaldı. Jin ‘Happy’ (2024) ve ‘Echo’ (2025) albümleriyle fanlardan büyük ilgi gördü. Suga, 2023’te ‘D-DAY’ albümü ve turnesiyle büyük başarı elde etti. Grubun lideri RM’in ‘Right Place, Wrong Person’ (2024) albümü ve rap’çi Tablo’yla söylediği ‘Stop The Rain’ şarkısı çok sevildi.

BlackPink yine parlıyor

K-Pop evrenindeki diğer önemli gelişme BlackPink’in iki yıllık aradan sonra sahneye dönmesi oldu. Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa 2016’da çıkış yaptıkları günden bugüne dünyanın dört bir yanında stadyumları dolduran, modanın yönünü belirleyen, müzik listelerinde rekorlar kıran birer fenomene dönüştüler. En son 2022’de yayımladıkları ‘Born Pink’ albümü ve dünya turnesiyle hayranlarının karşısına çıkmışlardı. 2023’te de Coachella Müzik Festivali’nde sahne aldılar.

5 Temmuz’da ‘DEADLINE’ dünya turnesi kapsamında bir araya gelen Blackpink üyeleri, turnenin ilk durağı olan Güney Kore’deki Goyang Stadyumu’nda yeni single’ları ‘JUMP’ı ilk kez sahneledi. 25 Ocak 2026’ya kadar sürecek turne New York, Paris, Tokyo gibi şehirlerin dahil olduğu 16 farklı durakta, toplam 31 konserle devam edecek.

Grup üyeleri bu iki yılda daha çok solo kariyerlerine odaklanmıştı. Jennie 2023’te The Weeknd ve Lily-Rose Depp’le seslendirdiği ‘One Of The Girls’ ile sosyal medyada çok konuşuldu. Bu sene ‘Ruby’ adlı albümünü yayımlayan sanatçının Doechii’yle söylediği ‘ExtraL’ ve Dua Lipa’yla işbirliği yaptığı ‘Handlebars’ iddialıydı. Jennie bu yıl Coachella’da da sahne aldı.

Rosé geçen yıl ilk solo albümü ‘Rosie’yi yayımladı. Bruno Mars ile seslendirdiği ‘APT.’ şarkısı 7’den 70’e herkesin dilindeydi. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde ilk 10’a girdi. Lisa ‘Alter Ego’ (2025) albümüyle geldi. Doja Cat ve RAYE ile seslendirdiği ‘Born Again’ ve İspanyol sanatçı Rosalía ile söylediği ‘New Woman’ çok sevildi. O da bu yıl Coachella sahnesindeydi.

Jisoo diğer BlackPink üyelerine göre biraz daha gölgede kalsa da ‘Amortage’ isimli bir albümle ve ‘earthquake’ şarkısıyla karşımızdaydı. Ayrıca oyunculuk kariyeriyle ilerleyen sanatçı, başrolünü Park Jung-min ile paylaştığı K-Drama dizisi ‘Newtopia’da rol aldı.

BTS ve BlackPink’in verdiği ara boyunca K-Pop dünyasında birçok değişiklik oldu. Stray Kids, Seventeen, ATEEZ, Tomorrow x Together (TXT), Aespa, Le Sserafim, Babymonster, IVE gibi gruplar kendi fan kitlelerini yaratmayı başardılar. Bu yüzden K-Pop’un en büyük iki grubunun sahnelere dönüşü büyük merak konusu. Yeniden aynı büyüyü yakalayabilecekler mi, yeni jenerasyonun da ilgisini çekebilecekler mi? Bekleyip göreceğiz.