K-Pop’un efsaneleri geri döndü

Geçici bir trend değil, kalıcı bir kültürel güç olduğunu tüm dünyaya ilan eden K-Pop şimdi de iki efsanesinin geri dönüşüyle gövde gösterisi yapıyor. K-Pop’taki ‘fan’ (hayran) kavramını bambaşka bir boyuta taşıyan ve dünya çapında büyük başarı yakalayan BTS en son 2022’de ‘Proof’ adlı albümünü yayımlayıp grup çalışmalarına ara vermişti. Sonra üyeleri teker teker askere gitti ve artakalan zamanlarda da solo projelerine odaklandılar. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan BLACKPINK de en son 2022’de ‘Born Pink’ adlı bir albüm yapmıştı. Grup üyeleri sonrasında solo albümler çıkardı ve bu albümlerin tümü Billboard dergisinin dijital veya fiziksel albüm satışına odaklanan ‘Top Album Sales’ listesinde ilk 15’e girdi.

Diplomatik mektup

Yedi kişiden oluşan BTS’in beşinci stüdyo albümü ‘Arirang’ın 20 Mart Cuma günü yayımlanmasıyla grubun duraklama dönemi sona erdi. A.R.M.Y. adıyla bilinen grubun fan kitlesi de beklendiği gibi bir tepki verdi: Hashtag (sosyal medyada etiketleme) kampanyaları saatler içinde dünya gündemine girdi, milyonlarca paylaşım yapıldı.

Fanlar arasında en çok merak edilen konulardan biri yeni albümün adı oldu. ‘Arirang’ ismini geleneksel bir Kore halk şarkısından alıyor. Grubun müzik şirketi BigHit Entertainment’ın ocak ayında yayımladığı basın bülteninde şöyle bir açıklama var: “Zamanı ve nesilleri aşan bu şarkı, uzun zamandır bağ kurma, uzaklık ve yeniden bir araya gelme duygularıyla özdeşleşmiştir.”

Üyelerin şarkı yazımı ve prodüksiyon sürecinin her aşamasına aktif olarak katıldığı albüm 14 şarkıdan oluşuyor. BTS’in yıllar sonra GQ dergisine verdiği röportajda üyelerden Suga ‘Arirang’ın çeşitli müzik türlerini barındırdığını açıkladı. Ayrıca “Size şunu söyleyebilirim ki bu albüm şimdiye kadar dinlediğiniz BTS albümlerinden ve seslerinden oldukça farklı. Bu sefer BTS’in daha olgun bir yönünü göreceksiniz” dedi. Grubun lideri RM’e göreyse albüm “Gerçekten eksiksiz bir paket”.

A.R.M.Y.’nin uzun zamandır beklediği asıl kavuşmaysa 21 Mart’ta Güney Kore’nin Seul kentindeki Gwanghwamun Meydanı’ndan canlı yayımlanan ‘BTS The Comeback Live: Arirang’ konseriyle gerçekleşti. Konsere yaklaşık 104 bin kişi katıldı. Ayrıca bu performansı 190’dan fazla ülkede 18,4 milyon kişi bir dijital platformdan canlı izledi.

Grubun albümle aynı adı taşıyan dünya turnesi de 9 Nisan 2026’da Güney Kore’nin Goyang kentinde başlayacak. Grup Japonya, ABD, Meksika ve Avrupa’nın birçok ülkesinde konserler verecek. Ülkesindeki gençlerin BTS konserlerine aşırı talep

göstermesi nedeniyle Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’un Güney Kore hükümetine diplomatik bir mektup yazmasıysa ilginç bir gelişmeydi. Sheinbaum konser sayısının artırılmasını talep etti;

zira mayıstaki BTS konserlerine yaklaşık 1 milyon genç gitmek isterken kapasite sadece 150 bin biletle sınırlıydı.

Gelelim BLACKPINK’e... Sadece Güney Kore’nin değil, tüm dünyanın en popüler kız grubu desek abartmayız.

The Weeknd, Dua Lipa, Lady Gaga düet yaptıkları isimler arasındaydı. Grup üyelerinden Rosé ile Bruno Mars’ın düeti ‘APT.’ 7’den 70’e herkesin dilindeydi. Grup geçen temmuzda ‘Deadline’ isimli dünya turnesine çıktı. 16 şehirde 33 konser verdi.

Normalde önce albüm yayımlanır, sonra grup turneye çıkar. Ama BLACKPINK ‘Deadline’ albümüyle bunu tersine çevirdi. Grup ‘Jump’ adlı şarkısını ilk kez turnede söylemişti, sonra bu parça albüme eklendi. ‘Go’, ‘Me and My’, ‘Champion’ ve ‘Fxxxboy’sa 27 Şubat’ta yayımlanan albümün yeni şarkıları oldu. BTS köklerine dönerken BLACKPINK’in küresel hedefli yeni bir pop dönemine geçtiğini söyleyebiliriz.

BLINK, yani BLACKPINK’in fan kitlesinden de bahsedelim... “Kraliçeler döndü” ilk verdikleri tepkiydi ama sonrasında “Sadece 5 şarkı mı”, “Hit var ama albüm güçlü değil” diye hayal kırıklığı yaşayanlar da oldu. Bazıları da Jisoo’nun diğer üyelere göre daha geri planda kaldığını düşünüyordu. Artık oyunculuğa ağırlık veren yıldızı en son ‘Boyfriend on Demand’ adlı bir K-Drama’da izledik.

Standartları belirliyorlar

‘Deadline’ albümünde karşımıza çıkan bazı isimlerden de bahsetmek gerek.BLACKPINK’in uzun süredir birlikte çalıştığı yapımcı TEDDY’nin yanı sıra Coldplay’in solisti Chris Martin’i söz yazarlığında görüyoruz. En İyi Animasyon Filmi dalında bu sene Oscar alan ‘K-Pop İblis Avcıları’nın (K-Pop Demon Hunters), film müziklerinde katkısı olan söz yazarı, vokalist EJAE de albümde karşımıza çıkıyor.

K-Pop dünyasında standartları belirleyen bu iki devin geri dönüşü sadece müziği değil, başka sektörleri de etkileyecek. Hayranların konserler için Güney Kore’ye akın etmesinin turizmi hareketlendirmesi de

bekleniyor. Tüm grup üyelerinin global markaların yüzü olmasıysa başka bir cephe. BTS’ten Jungkook’un albüm çıkmadan bir ay önce Calvin Klein reklamlarında boy göstermesi bir tesadüf değil. BLACKPINK’in üyeleri de zaten farklı markaların yüzü. Örneğin Chanel’i temsil eden Jennie, Paris’teki Chanel Sonbahar/Kış 2026-2027 defilesinde boncuk işlemeli file bir kıyafet giymişti. Bunların da devamı gelecektir.