K-Pop kliplerindeki gibi fotoğraflar çektirmeye gidiyorlar

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Son günlerde yolu Kadıköy, Moda’ya düşenlerin dikkatini önünde kuyruklar uzayan bir dükkân çekmiş olabilir. Burası Life Foto Studio. Bu fotoğraf stüdyosuna gidenler rengârenk şapka ve gözlüklerle eğlenceli pozlar veriyor. Dükkânın sahipleri Sally Park ve Jong Kim, İstanbul’a âşık, Koreli bir çift... Sally Park sorularımızı yanıtladı.



* Yolunuz nasıl İstanbul’a düştü?

Jong, dünya turu sırasında Türkiye’yi ziyaret etmişti ve bu ülkeye âşık olup burada kalmaya karar vermişti. Bursa’da küçük bir Kore restoranı açmıştı. Ben de bu yüzden Türkiye’yi birçok kez ziyaret ettim. Türkiye’deki insanların harika, saf bir enerjisi var ve -aman Tanrım- peki yemekler? Harika! Sonunda Türkiye’de yaşamak, bir işyeri açmak için harekete geçtik ve İstanbul’a yerleştik. Daha önce Kore’de beyaz yakalı olarak çalışıyorduk.



* Fotoğraf stüdyosu fikri nereden çıktı?

Şahsen fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, özellikle de selfie’leri... Kore’de tonlarca selfie stüdyosu var ve biz her zaman eğlenmek için bu stüdyolarda fotoğraf çektiriyoruz. Ancak Türkiye’de ve diğer birçok Avrupa ülkesinde bu tür stüdyolar bulamadım. Sonra fark ettim ki Türkiye’de çok fazla genç var.

Ve kendilerini yeni yöntemlerle ifade etmek istiyorlar. Ben de onlara yeni bir deneyim yaşatmak için bir eğlence getirmeye karar verdim.



*En çok kim geliyor?

Çok sayıda genç kadın müşterimiz var. Öğrenciler ve trendlere gerçekten açık olan 20’li yaşların başındakiler... Hayatlarından nasıl keyif alacaklarını gerçekten bilenler... Bizi en çok şaşırtan şey de şu; İstanbul’daki gençler bu tip fotoğraf kabinlerini biliyor! Kore dizilerinde ya da K-Pop kliplerinde gördüklerini söylüyorlar (gülüyor).



* İstanbul’a alışabildiniz mi? Bu şehirde en çok neler yapmak hoşunuza gidiyor?

Bu dükkânı açmak için çok meşguldük, bu yüzden otantik Türk hayatının tadını çıkarmak için yeterli zamanımız olmadı. Artık gezmek için zamanımız var, bu devasa şehrin içine dalmak için sabırsızlanıyorum.