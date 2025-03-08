‘İyi bir futbol maçı da sanat gibi iz bırakır’

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D evrim Erbil’in takımı Fenerbahçe’nin ruhunu doğru şekilde anlatabilmek için titizlikle çalıştığı projesini tamamlaması yaklaşık bir yıl sürmüş. Hazırladığı kolesiyonda 9 yağlıboya tablo, 8 ışıklı enstalasyon,

8 mozaik eser ve kulübün kuruluş yılına özel 1.907 adet ipek baskı eser var. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe tutkunlarına sunulacak ‘Fener’ isimli NFT dijital sanat eseri de bu koleksiyonun çağdaş sanatla buluşan yönünü temsil ediyor. Koleksiyonun geniş bir bölümü, Nişantaşı The Stay Boulevard Otel’de bu hafta açılan sergi kapsamında 28 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Fenerbahçe için özel bir koleksiyon yaratma fikri nasıl ortaya çıktı?

Bu proje uzun zamandır içimde taşıdığım bir fikrin hayata geçişiydi. 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Art’ın, kızım Renk Erbil’in kurucusu olduğu Renko London ile yaptığı işbirliği sayesinde bu fikri hayata geçirme fırsatı buldum. Sanat aracılığıyla bir kulübün kimliğini, tarihini ve onun çevresindeki büyük tutkuyu anlatabileceğimi düşündüm.

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Fenerbahçe sizin için ne ifade ediyor?

Benim için Fenerbahçelilik bir tercih değil, bir aidiyetti. Fenerbahçeli olmadım, Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert renkler, çocukluğumdan beri hayatımın içindeydi; tıpkı fırçamdan süzülen mavi tonları gibi... Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil, bir ruh, bir kültür, bir sanat eseriydi benim için. Sanatımı şekillendiren ilham kaynaklarımdan biri de bu büyük sevda oldu.

Koleksiyonda bu bağınızı nasıl yansıttınız?

Küçüklüğümden beri İstanbul’u bir tutkuyla resmederken Fenerbahçe de bu şehrin ruhunu yansıtan en önemli değerlerden biri olarak her zaman zihnimde yer aldı. En çok odaklandığım şey, Fenerbahçe’nin yalnızca bir kulüp değil, aynı zamanda bir toplumsal miras olduğu gerçeğini anlatabilmekti. Bir sanatçı için, bir kulüp için eser yapmak, yalnızca o kulübe sevgiyi göstermek değil, o kulübün temsil ettiği değerleri anlamak, onu izleyen, seven, insanlarla bağ kurmak demek.

Koleksiyonun diğer koleksiyonlarınızdan farkı nedir?

Stadyum içindeki atmosfer, taraftarların heyecanı ve renklerin dinamizmi, sanatımla sporun nasıl iç içe geçebileceğini gösteren harika bir keşif oldu.

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Futbol gibi dinamik ve duygusal bir konuyu resmetmek nasıl bir deneyimdi?

Sanatım her zaman bir şehirle, o şehrin dokusuyla, mimarisiyle ve insanlarıyla güçlü bir bağ kurar. İstanbul benim için bir ilham kaynağı ve onun içinde yaşayan duyguları tu-

valime aktarmayı severim. Fenerbahçe ve futbol da

aslında bu dinamiklerin bir parçası. Çünkü futbol sadece bir oyun değil, bir şehrin, bir toplumun, bir neslin ortak hikâyesi.

BİRBİRİNİ BESLİYOR

Nasıl dönüşler aldınız?

Aldığımız geri dönüşler gerçekten çok anlamlıydı. Taraftarlar bu eserlerde kendilerinden bir parça bulduklarını söylediklerinde, sanatın gerçekten amacına ulaştığını hissettim. Çünkü sanat sadece izlenmek için değil, hissedilmek ve yaşanmak için var.

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Sanat eserleriyle futbol arasında benzerlik var mı sizce?

İkisi de duygulara hitap eder, insanları bir araya getirir ve bir hikâye anlatır. İyi bir sanat eseri ve unutulmaz bir futbol maçı, insanın içinde bir iz bırakır ve zamansız olur.

Sporla iç içe yeni koleksiyon çalışmalarınız olacak mı?

Sanat ve sporun kesiştiği farklı projelerde yer almak isterim. Çünkü bu iki alan birbirini besliyor ve ortaya çok güçlü anlatılar çıkabiliyor. Fenerbahçe’yle başlattığımız bu sanat yolculuğu, umarım daha büyük bir sanat-spor birlikteliğine ilham olur.