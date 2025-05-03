İsveçli ‘klan’ın karşı konulamaz yükselişi

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Aktörler dünyasında uzun yıllar yakışıklılıkları ve başarılarıyla kimi ‘özel’ aileler ilgimizi çekti. Estévez’ler (Charlie Sheen’in ailesi), Baldwin’ler, Hemsworth’ler gibi... Şimdiyse artık büyüğünden küçüğüne tüm sektörü ele geçiren Skarsgård’lardan zamanı. Yetenek deseniz onlarda, fizik deseniz zaten her şey ortada.

Skarsgård’lar Hollywood’dan değil, İsveçliler ama artık tüm dünyada tanınıyorlar. Babaları tanınmış aktör Stellan Skarsgård’ın

8 çocuğu var. Alexander, Gustaf, Sam, Bill, Eija, Valter aktörün ilk eşi My’dan olan çocukları. Ossian ve Kolbjörn ise ikinci eşi Meghan’dan dünyaya geldi. Hepsi babalarının etkisiyle küçük yaştan itibaren sanatla iç içe büyümüşler. Diğer meşhur Hollywood ailelerinin aksine oldukça alçakgönüllü ve entelektüel bir profil sergiliyorlar.

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Baba Stellan Skarsgård (73) onlarca yıllık kariyeri boyunca aralarında ‘Can Dostum’, ‘Karayip Korsanları’, ‘Ejderha Dövmeli Kız’, ‘Thor’ ve ‘Dune’ serisi dahil 100’den fazla filmde rol aldı. Bugünlerde de bir ‘Star Wars’ hikâyesi olan ‘Andor’ dizisinde boy gösteriyor. Skarsgård belli ki iyi bir rol model zira yeteneğini ve oyunculuğa olan tutkusunu çocuklarına aktarmayı başarmış.

The Guardian’ın haberine göre aslında onun ebeveynlik konusunda basit ama etkili birkaç kuralı var. Bunları da şu sözlerle anlatıyor: “Yalan söylemeyin. Çok küçük yaşta size çok zor sorular sorsalar bile... Aksi takdirde er ya da geç şunu fark edecekler: “Aman Tanrım, ailem bana yalan söylüyormuş!” İsveç gazetesi Aftonbladet’a verdiği bir söyleşide de “16 yaşından itibaren hayatta ne yapacakları sizi ilgilendirmez, bu kararları kendilerinin vermelerine izin vermelisiniz. Aksi takdirde muhtemelen sizi hayatlarını mahvetmekle suçlarlar ya da babaları sayesinde iyi bir hayatları olduğunu düşünürler ve bu da aynı derecede korkunç olur” diyor.

Evin parlayan yıldızı

Alexander Skarsgård’ın (48) kardeşlerin en büyüğü ve en popüleri olduğunu söyleyebiliriz. Onu ilk kez ‘True Blood’ (2008) dizisinde bir vampir olarak izledik. ‘Tarzan Efsanesi’, ‘Melankoli’ ve ‘Kuzeyli’ sevilen filmlerinden. 2017’de ‘Big Little Lies’ dizisinde Nicole Kidman’ın karşısında tacizci bir kocayı oynadı. Bu rol ona bir Emmy ve bir Altın Küre dahil birçok ödül kazandırdı. ‘Succession’ dizisinde bir teknoloji milyarderiydi. Şimdi de 16 Mayıs’ta ‘Murderbot’ isimli yeni bir diziyle karşımıza çıkacak. Ailenin en çalışkan üyelerinden olan aktör bir türlü boş kalamıyor oluşunu GQ dergisine şu sözlerle aktarıyor: “Bazen bir anın tadını çıkarmak için kendime izin vermekte zorlanıyorum. Oturup bir şeyler başardığımı hissetme konusunda iyi değilim.”

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Alexander uzun süre Hollywood’un gözde bekârlarındandı. Sonra 2022’de İsveçli oyuncu, şarkıcı Tuva Novotny ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bir bebekleri de oldu fakat ikili ilişkisini o kadar özel tutuyor ki çocuklarının ismini açıklamıyorlar. Alexander Skarsgård’ın daha önce Kate Bosworth, Amanda Seyfried, Evan Rachel Wood ve Alexa Chung gibi Hollywood’un gözde kadınlarıyla ilişkisi vardı.

Gustaf Skarsgård (44) belki biraz daha az bilinen ama yine de ailenin karizmatik fertlerinden biri. Eğer ‘Vikingler’ dizisini izlediyseniz, Loki karakterini canlandıran oyuncuya çoktan hayranlık duyuyor olabilirsiniz. Bir dönemin popüler yapımı ‘Westworld’ dizisinde rol aldıktan sonra karşımıza Oscar ödüllü ‘Oppenheimer’ filmiyle çıktı. Onu en son birkaç hafta önce ülkemizde vizyona giren ‘Kara Torba Operasyonu’ (Black Bag) filminde izledik. Gustaf diğer kardeşlerinin de oyuncu olmasıyla ilgili İsveç’in Schön! dergisine şunları söylemişti: “Neyse ki tipimiz ve yaşlarımız farklı. Bu yüzden belirli roller için çok fazla rekabet olmadı.”

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Gelelim son dönemin en parlak Skarsgård’ına… Bill Skarsgård (34) Hollywood’un en iddialı işlerinden rol kapıyor. Hero dergisine verdiği bir röportajda direkt babasına sesleniyor: “Oyunculuk konusunda kendime çok güveniyorum ve hep de öyle oldum. Hiçbir zaman seninle ya da kardeşlerimle kıyaslanacağımdan ya da onlar kadar iyi olamayacağımdan endişe etmedim. Ben kendi işimi yapıyorum ve siz de her zaman kendi işinizi yapıyor olacaksınız.” Gerçekten de Bill kendi yolunu çiziyor ve genellikle gotik işlerle karşımıza çıkıyor. Oyunculuk yeteneğine ilk kez bir Stephen King hikâyesinden uyarlanan ‘O’ filminde tanık olduk. ‘John Wick 4’te filmin kötü karakteriydi. ‘Boy Kills World’, ‘The Crow’ ve Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp’le birlikte rol aldığı ‘Nosferatu’ derken yıldızı iyice parladı. Şimdi de Anthony Hopkins’le birlikte rol aldığı, cuma günü vizyona giren ‘Tuzak’ (Locked) ile karşımızda.

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Skarsgård’lar tüm sektörü ele geçirmiş gibi görünüyor. Onları bu yıl ve gelecek sene daha birçok yeni yapımda izleyecek ve İsveçli genlerine hayranlık duymaya devam edeceğiz.

Ailenin diğer fertleri neler yapıyor?

Sam Skarsgård (42) annesi My gibi tıbba yönelmiş ve yoğun bakım doktorluğu yapıyor. Eija (33) ailenin tek kızı. Bir dönem modellik yapmış ve yapımlarda cast direktörü olarak görev almış. Valter (29) oyunculuk kariyerine adım attı ve muhtemelen ilerleyen yıllarda ismini daha çok duyacağız. Ossian’ın (16) hedefi de oyunculuk gibi görünüyor, hatta abisi Bill’le birlikte İsveç yapımı ‘Bränn Alla Mina Brev’ isimli bir filmde rol aldı. Kolbjörn Skarsgård ise 2012’de doğmuş, o da abisi Bill’le ‘Clark’ isimli bir dizide oynadı.