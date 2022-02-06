İstanbul’un kuşları bir arada

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Parklar, bahçeler, göller ve deniz, şu sıralar kışı İstanbul’da geçiren kuşlarla dolu ve kenti terk etmelerine daha zaman var. Onlar gidip yerlerini baharda geleceklere bırakmadan önce bilinen en iyi ötücü kuşlardan sakayı İstanbul gibi büyük şehirlerde görmek istiyorsanız bakmanız gereken yer çınar ağaçları. Kızılgerdanlar bugünlerde en yakınımızdaki kuşlardan. Fırsat bulursa kapının önündeki ayakkabının içine yuva yapacak kadar insanlara yaklaşabiliyor. Bir de bunların ve çok daha fazlasının bir arada görüleceği bir yer var. O da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in ‘İstanbul Kuşları’ sergisi. Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde ziyarete açılan sergide İstanbul ve bölgesinde hâkim göçmen ve yerleşik kuş türlerinin fotoğrafları dijital yöntemlerle sergileniyor. Sumru, yalıçapkını, yelkovan, akça cılıbıt, ibibik, küçük kerkenez, gri balıkçıl, karabatak, karatavuk izlenebilecek türlerden bazıları.

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TAKİPÇİLERİMİZ GÖNDERDİ

Hürriyet Seyahat, doğa fotoğrafçısı Gökçe Coşkun’un çağrısından yola çıkarak Instagram hesabından takipçilerine bir duyuru yapmış ve şehirde çektikleri kuş fotoğraflarını #kuşlarıgörelim etiketiyle paylaşmalarını istemişti. İşte takipçilerimizden gelen fotoğraflardan ikisi.

@busraozturk445 bir anne kumrunun fotoğrafını çekmiş. Kareyi ‘Cam güzeli’ diyerek paylaştı.

Bu minik kuş bir kızılgerdan, namı diğer narbülbülü. Fotoğrafını @ayselbarboroz Çanakkale’de çekmiş.