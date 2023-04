İstanbul’un 3’üncü yakası: Bodrum!

Haberin Devamı

11 ili etkileyen deprem sonrası, İstanbul’daki evinde uykuları kaçan çok sayıda insandan biriyim ben de. Binamız eskiydi, yine çoğunluktan farksız olarak bina içi tartışmaların da göbeğinde kaldım.

Bir gün üst kat komşum “Sen kiracısın, beğenmiyorsan gidersin” dedi. Bu tartışmamızın üstünden 1 ay geçmeden komşum haklı çıktı, ben gittim. Radikal bir kararla ailemle birlikte Bodrum’a yerleştim. Çünkü İstanbul’da güvenli olduğundan emin bile olamadığımız yeni binalara taşınmak maddi açıdan neredeyse imkânsızdı. Rotamızı Bodrum’a çevirdik, ev bakma ve taşınma sürecinde fark ettim ki, Bodrum bu defa İstanbul’dan hiç almadığı kadar büyük bir göç alıyor. Herkesin taşınma sebebi İstanbul’un depreme karşı güvenli bir şehir olmaması. Bodrum’a gitmelerinin sebebiyse İstanbul’da olmadan İstanbul’a çok benzer bir şehir hayatı yaşayabilmek. Bu aslında İstanbul’dan Bodrum’a değil, İstanbul’dan ‘Küçük İstanbul’a göçün hikayesi... Emlak danışmanları, depremden sonra ilçeye taşınanlar ve taşınmayı planlayanlarla konuştuk. İşte Bodrum’a göç etmeden önce bilmeniz gerekenler...

Haberin Devamı

‘Küçük çocuklu aileleri de cezbediyor, emekliler de geliyor’

Nükhet Ertürk-Emlak danışmanı



◊ Aslında İstanbul’dan Bodrum’a yoğun göç hareketi 8 yıl önce başladı. O dönem İstanbul’da kentsel dönüşüm başlamıştı. Bazı insanlar bunu fırsat bilip hep hayalini kurduğu Bodrum’a yerleşti. Ailesiyle buraya yerleşip haftanın 2 günü İstanbul’a gidenler oluyordu. Uzaktan çalıştıkları için artık eskisi kadar İstanbul’a da gidip gelmiyor kimse. Göçün ikinci ayağıysa pandemide gerçekleşti. Önce yazlığı olanlar evlerini açtı ve buraya yerleşti, sonra bir kesim İstanbul’daki evini boşaltmadan buradan eşyalı ev kiraladı. Birçoğu işini, çocuğunun okulunu ayarlayınca burada yerleşik düzene geçti.

◊ Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bodrum bu kez Doğu’dan çok göç aldı. Bu deprem beklenen İstanbul depremi için insanların korkusunu tetikledi ve İstanbul’dan Bodrum’a üçüncü göç dalgası başladı. En çok Ortakent, Konacık, Bitez ve Yahşi gibi okul, hastane ve alışveriş merkezlerine yakın bölgeler tercih ediliyor. Uzaktan çalışanlar, mimarlar, reklamcılar, editörler, yazarlar, çağrı merkezi çalışanları da en sık rastladığımız müşteri profili.

◊ Emekliler de geliyor. Bütçesi az olanlar Turgutreis’i, maddi durumu iyi olanlar Yalıkavak, Torba tarafını tercih ediyor. Yalıkavak’la Turgutreis’in semt pazarındaki fiyatlar çok farklı. En uygun fiyatlar Turgutreis’te. Orada İslamhaneler bölgesi tercih ediliyor. İstanbul’da yeni bir binada 2+1 ev için ödeyeceğiniz kirayla Bodrum’da müstakil bir evde oturabiliyorsunuz. Bu da küçük çocuklu aileleri cezbediyor.

Haberin Devamı

‘Boşa çıkan 5 evin hepsi bir günde tutuldu’

Hakan Karakaya-Emlak danışmanı



◊ Uzun dönem kiralık ev tutmak isteyenlerin sayısı hiç olmadığı kadar fazla. Aylık ortalama 15-20 bin liradan yıllık peşin ödüyorlar. Eşyasız ev bulmak zor çünkü ev sahipleri bugüne kadar sezonluk, eşyalı ev kiralıyordu. Dolayısıyla eşyasız olan yeni projelere talep arttı.

◊ Geçen hafta 5 ev boşa çıkmıştı, bir günde hepsini İstanbullular kiraladı. Gümüşlük’te 2+1 daireler 15 bin liradan başlıyor. En yüksek kira 30 bin lira. Deprem bölgesinden gelenler de çok oldu. Yeğenim Gümüşlük’te devlet ilkokuluna gidiyor, yoğunluktan sınıfı ikiye bölündü. Gümüşlük gibi küçük bir beldenin nüfusu kışın 4 binden 6 bine çıktı. Mumcular Barajı’nın doluluk oranı geçen sene yüzde 42’i bu sene yüzde 19. Kısacası su yok.

Haberin Devamı

‘Aynı gün İstanbul’dan 3 farklı aileye ev gösterdiğim oluyor’

Levent Ercan-Emlak danışmanı



◊ İstanbullular yıllar içerisinde burada küçük bir İstanbul yarattı. Şimdi deprem sebebiyle ev kiralamaya çalışan ya da İstanbul’daki evini satıp burada ev bakan çok insan var. Her gün 5-10 kişi arıyor İstanbul’dan. Aynı gün İstanbul’dan 3 farklı aileye ev gösterdiğim oluyor.

◊ Bodrum’u seçmelerinin başlıca sebebi hem Ege’deler hem de istedikleri şehir hayatı burada var. Tiyatrodan sinemaya, en iyi restoranlardan barlara her şey mevcut. Bodrum artık İstanbul’un üçüncü yakası oldu. Uçakla 1 saatte İstanbul’a varma rahatlığı da var. Tüm bunların yanı sıra çocuklu aileler için okul seçenekleri ve okulların İstanbul’a göre daha uygun fiyatlı olması aileleri cezbediyor. Şu an Marmara, TED, Uğur, Doğa, Bahçeşehir başta olmak üzere 10 kolej var, özel anaokullarının sayısı da çok. Amerikan, Acıbadem hastaneleri başta olmak üzere 5’ten fazla özel hastane ve tıp merkezi var. Yeni bir şehir hastanesi de yapıldı. Çoğu beldelerde kanalizasyon problemi de çözüldü. 2 yıl içinde doğalgaz geleceği konuşuluyor. Kışın bile bu kadar kalabalık olmuşken bu yaz Bodrum’un hali ne olur bilemiyorum.

Haberin Devamı

‘Hiç pişman değilim’

Aycan Akbulut



Kahramanmaraş depreminden sonra Bodrum’a taşınmaya karar verdim. Maltepe’de oturuyordum, doğma büyüme İstanbulluyum. Yeni bir binada oturuyordum ama depremde yeni binaların yıkıldığını da gördük. Çok etkilendim. İstanbul’da yüksek lisansa başlamak üzereydim, vazgeçtim. 12 Mart’ta geldim, hızlı taşındım. Beyaz yakalı bir IT uzmanıyım. İşimi buraya taşıyabildim. Şehir hayatına doymuştum. Hiç pişman değilim, imkânı olan herkesin İstanbul’dan çıkması gerektiğini düşünüyorum.

‘3 günde kendimizi Bodrum’da bulduk’

Tuna Pamir



İstanbul’da, Erenköy’de oturuyorduk. Ailem Bodrum’da yaşıyor, ben de liseyi Bodrum’da okudum. Hep düşünüyordum bir gün Bodrum’a gitmeyi. Kahramanmaraş depremi oldu ve inşaat mühendisi olan komşumuz, meslektaşlarını çağırdı, bina kontrol edildi. 1989 yılında yapılmış, ilk baktıklarında kale gibi görünüyor. Fakat bizi ya rapor sonucu kötü çıkarsa stresi sarmaya başladı. Eşim içmimar,

1 yaşında da kızımız var. Raporu beklemeden İstanbul’da, yeni inşa edilen yerlere bakmaya başladık. İnanamadık, bir eve çıkma masrafımız 100 bin lirayı geçiyordu. O gece bir de Bodrum’a bakayım fikri düştü aklıma. O gece eşyasız, bahçeli bir ev buldum Turgutreis’te. Eşim Elif’e Bodrum’a taşınma fikrimden bahsettim, kabul etti. 3 gün sonra da kendimizi Bodrum’da bulduk. Biz taşındıktan 2 gün sonra İstanbul’daki evin raporu çıktı. Kontrol eden kişi “İmkânı olan herkes hemen boşaltsın binayı” dedi. Mutlu bir hayatımız olacağından eminiz.

Haberin Devamı

‘O bahçeli evi bulacağım’

Tuğba Saygılı



İstanbul’da, Kalamış’ta çok eski bir binada oturuyoruz. Ben avukatım, eşim aşçı. Binamızın kentsel dönüşüme girmesi şu an mümkün görünmüyor. Eski kiracı olduğumuz için de ev sahibimizin tacizleri sürüyor. Hem deprem korkusu hem de mal sahibiyle uğraşmak bizi gerçekten çok yıprattı. Eşim çalıştığı yere 7 ay sonra işten ayrılacağını bildirdi. Aralık gibi Bodrum’dan ev bakmayı planlıyoruz. Bir çocuk sahibi olma hayalimiz vardı, Bodrum’da rahatlıkla büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Birkaç yıl daha İstanbul Barosu’na bağlı çalışacağımdan havaalanına yakın Güvercinlik ya da Boğaziçi tarafında ev tutma planımız var. Sıklıkla gidip geleceğim. Eşimin işi de

Bodrum için çok uygun. Önümüzde pek engel kalmadı, Bodrum’da olmanın hayalini kuruyoruz. 2 çift arkadaşımız taşındı bile, kış döneminde kiralar daha uygun oluyor, onların da desteğiyle istediğimiz bahçeli evi bulabileceğimize inanıyorum.