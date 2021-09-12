İstanbullulara alternatif ulaşım rehberi

DEPOZİTO İSTİYOR

- Yoyo, üyelerine ister saat bazlı ister haftalık ya da aylık araç kiralama imkânı sunuyor. Üyelik, rezervasyon gibi işlemler uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılıyor.

- Üye olabilmek için üzerinde TC kimlik numarası yazan en az 1 yıllık sürücü belgesine ve kredi kartına sahip olmak, Türkiye’de ikamet etmek gerekiyor. Üyelik ücreti yıllık 69 lira. Buna, kiralanan araçların kapılarını otomatik açıp kapatan YOYOKart dahil. Üye olduktan üç saat sonra kiralama yapılabiliyor.



Ehliyeti olan ya da olmayan İstanbullular için saatlik, günlük, haftalık ya da aylık üyelik sistemiyle farklı ulaşım imkânları var.

- Araçlar, virüs ve bakterilere karşı dezenfekte ediliyor. Her kullanım sonrası bir saat havalandırılıyor. Bu nedenle araçları belirli noktalardan almak ve bırakmak gerekiyor. Ama ücretli vale servisi var. Araç istenen yere getirilip istenen yerden teslim alınabiliyor.

- Araçların depozito tutarı, 850-3.000 lira arasında değişiyor. Rezervasyon bitince kiralama ücreti (aracın modeline, kiralama gün ve süresine göre belirleniyor), mesafe ücreti (km başına yakıtı da içeren ücret), otoyol geçiş ücretleri vb. bedeller depozitodan düşülüyor, kalan meblağ kredi kartına iade ediliyor.



10 DAKİKASI 10 LİRA

- Akıllı telefona ve geçerli bir kredi kartına sahip herkes Martı’ya üye olabilir. 15 yaşını doldurmuş kişiler elektrikli scooter’larını kullanabiliyor. Herhangi bir ehliyete sahip olanlar (A sınıfı şartı aranmıyor) elektrikli motorları kiralayabiliyor.

- Uygulama üzerinden giriş yapılıyor. Martının yeri uygulamadan bulunuyor, üzerindeki QR kod taranıyor, aracın kilidi açılıyor. Belirlenen özel alanlarda kullanılıyor.



- Kredi kartının geçerliliğini onaylamak için yolculuğa başlandığı anda karttan otomatik 1.99 lira çekiliyor. 0.79 liralık dakika başı ücret dışında ek ücret veya depozito ödenmiyor. Martı Motor’un başlangıç ücreti 3.99 lira, dakika başı ücreti de 1.49 lira. Kabaca 10 dakikalık bir e-scooter yolculuğu 10 lira, motor yolculuğu 20 lira tutuyor.



4 FARKLI PAKET

- ZipCar’a, ehliyet ve kişisel bilgiler girilip dijital sözleşme imzalanarak ücretsiz üye olunuyor. Basic, Premium, Öğrenci ya da Kurumsal üyelik paketleri var. Basic, Öğrenci paketlerinin üyelik ücreti yok, Premium paketin 75, Kurumsal’ın 150 lira yıllık üyelik ücreti var.

- Üye olmak için minimum 21 yaşında olmak, 1 yıllık ehliyete ve kendi adına bir kredi kartına sahip olmak gerekiyor. Öğrencilerin de minimum 20 yaşında olmaları ve öğrenci belgesini mobil uygulama üzerinden göndermeleri yeterli. İlk kiralama sırasında, kredi risk notu sorgulanıyor. Olumlu sonuçlanırsa kiralama işlemi başlanıyor. Bu sorgulama 3 dakika-24 saat sürebiliyor.

- ZipTrip ve ZipFlex olmak üzere iki farklı hizmet sunuluyor. ZipTrip’e ait araçlar, rezervasyon yapılarak saatlik ve günlük kullanılıyor. Rezervasyon sonunda aracın alınan yere bırakılması gerekiyor. ZipFlex’e ait araçlar hizmet bölgesi içerisinde en yakın yerden alınıyor; dakikalık, saatlik ve günlük kullanılıyor ve sonra hizmet bölgesi içerisinde istenen yere bırakılıyor.

- Evcil hayvanlar çantalarıyla seyahat edebiliyor.



15 DAKİKA OLSA BİLE...

- Moov, ‘kullan-bırak’ sistemiyle şehir içinde 15 dakikalık bile kiralama imkânı sunuyor. Üye, uygulama üzerinden o an kendisine en yakın aracı buluyor, ödemesini yapıyor ve gidip alıyor. Sonra dilediği yere bırakıyor.

- Üye olmak için minimum 19 yaş sınırı, en az 1 yıllık ehliyet ve kredi kartı gerekiyor. Üyelik ücretsiz.

- Kullanım ücreti arabaların kalitesine ve süreye göre değişiyor. Örneğin manuel vites Renault Clio’nun 15 dakikalık kullanımı 16 lira, günlük kullanım bedeliyse 512 lira (bu bedelle 160 km yol yapılabiliyor). Kiralama sonunda otoyol ücretleri gibi diğer ödemeler üyeye yansıtılıyor. Provizyon bedeli olarak, kredi kartından 4 saatlik kullanım bedeli bloke ediliyor, kiralama sonunda bu bedel iptal ediliyor.

- Evcil hayvanlar çantalarıyla seyahat edebiliyor.



İSBİKE İLE BİSİKLET KİRALAMA

- Önce telefona İSBİKE Mobil uygulaması indirilip TC kimlik ve cep telefonu numarasıyla üyelik yapılıyor. ‘Bakiye Yükle’ seçeneğinden yıllık abonelik (standart veya avantajlı) veya kredi kartıyla işlem (abone olmadan) seçimi yapılıyor. Standart abonelik yıllık 25 lira, avantajlı abonelik bedeli yıllık 80 lira. Bisiklet kiralama ücreti bir saate kadar 4.5 lira. Avantajlı abonelikte ilk 30 dakika ücretsiz. Abone olmayanlar için bisiklet başına provizyon ücreti 50 lira, saatlik kullanım bedeli de 5 lira.

- Uygulamadan bisiklet adedi seçilip tek kullanımlık şifre alınıyor, bu şifreyle bisiklet kullanılabiliyor. Bisikletler istasyondan alınıp istasyona bırakılıyor. Uygulama üzerinde istasyon noktaları ve bu noktalarda kaç bisiklet olduğunu görmek mümkün.

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