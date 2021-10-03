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İstanbullu çocuklar Matematik Evi’yle buluşuyor

#Matematik Evi#İstanbul#Çocuklar
İstanbullu çocuklar Matematik Evi’yle buluşuyor

İstanbul’un ilk Matematik Evi açıldı. Burada öğrencilere matematiği eğlenceli yollarla öğretmek ve sevdirmek amaçlanıyor. Farklı yaş gruplarına uygun atölyelerin düzenleneceği merkezi, isteyenler müze ve sergi alanı olarak da gezebiliyor.

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Ankara, Çankırı ve Çorum’dan sonra İstanbul’daki ilk Matematik Evi de açıldı. Merkez ilk olarak önceki hafta öğretmenlere tanıtıldı. Eyüp Sultan Belediyesi’nin geliştirdiği projede matematik öğretmenleri, zekâ oyunları eğitmenleri ve uzman rehberler görev alıyor.

Müze ve sergi alanı konseptinde planlanan Matematik Evi’nde amaç matematiğin sanatla, mimarlıkla, tıpla ilişkisini anlatmak ve öğrencilere matematiği öğrenmenin kolay ve eğlenceli yollarını sunmak. Farklı yaş gruplarına uygun çeşitli etkinlik ve atölyelerin düzenleneceği merkezde ayrıca söyleşiler, imza günleri, konferanslar ve film gösterimleri de yapılacak.

İstanbullu çocuklar Matematik Evi’yle buluşuyor

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Matematik Evi’yle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntıysa çalışmaların sınıfa bağlı kalmadan, açıkhavada teorik ve uygulamalı yapılacak olması. Proje ekibinin yöneticilerinden Hasan Topdemir herkese hitap eden bir yapı kurduklarını anlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Burada günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç taraflarına dikkat çekiyoruz. Altın orandan Da Vinci Köprüsü’ne, kanalizasyon kapağındaki sırdan Mimar Sinan’ın yapılarındaki muhteşem fikirlere birçok konuyu açıklayabileceğimiz materyaller ziyaretçilerimizi bekliyor. 4-7 yaş grubu çocuklarımız aileleriyle birlikte evi ziyaret edebilir, atölye ve etkinliklerimize katılabilirler. 8 yaş ve üstü çocuklarla yetişkinler de programlarımızdan faydalanabilirler.” 

Matematik Evi’ndeki etkinlikler ve sergiler ücretsiz ancak atölyeler için önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. Merkez, salı hariç haftanın 6 günü 9.00-19.00 saatleri arası hizmete açık.

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#Matematik Evi#İstanbul#Çocuklar