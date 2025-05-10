İstanbul’da huzurlu bir kaçış

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Japon esintisi

Baltalimanı Japon Bahçesi

Japonya ve Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Baltalimanı Japon Bahçesi’nde yürüyüş yapabilir, manzaranın tadını çıkarabilir ve Japon kültürünü yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Geleneksel Japon peyzaj tasarımı ve bitki türleriyle huzurlu bir ortam sunuyor. Gezerken yalnızca doğanın tadını çıkarmıyor, Japon kültürüne dair de bilgiler ediniyorsunuz. Bunlardan biri de koinobori adı verilen, rengârenk, sazan şeklindeki flamalar. Japonya’da 5 Mayıs’ta kutlanan Tango no Sekku’da (Çocuk Bayramı) bu flamalar evlerin önüne asılıyormuş. Aileler bu gelenekle çocuklarının sağlıklı, güçlü ve azimli bireyler olarak büyümelerini diliyormuş. Kumaş ya da kâğıt üzerine çizilen sazan desenleri rüzgârla dalgalandığında izlemek çok keyifli. Her gün açık. Yeme-içme için tesis bulunmuyor. Hafta içi 8.00-17.00, hafta sonları 8.00-18.30 arasında ziyaret edebilirsiniz.

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İki ayrı girişi var: Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Rıfat Danışman Sokak Ataşehir/İstanbul Çamlık Mahallesi, Şenol Güneş Bulvarı, No: 9 Ümraniye/İstanbul

Kavşaktaki şaşırtıcı yer

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Ataşehir’den geçerken tabelalarını hep gördüğüm ama girişinin nereden olduğunu bilmediğim bir yerdi. Otoyol kenarında ve yüksek binaların arasında olması da beklentilerimi düşürüyordu. Ama gidip görünce ‘Bu kadar yakınımızda böyle bir yer mi varmış’ dedim. 1995’te Ali Nihat Gökyiğit tarafından, eşi Nezahat Gökyiğit anısına hatıra parkı olarak oluşturulmaya başlanmış. 2002’de ziyarete açılmış. 46 hektar alanda 12 adadan oluşuyor. Adaların 8’i (Merkez Ada, Ertuğrul Adası, Mesire Adası, İstanbul Adası, Arboretum Adası, Meşe Adası, Anadolu Adası, Trakya Adası) çeşitli temalarla düzenlenmiş. Bahçede 2 bin 690 bitki türü var. Endemik ve nesli tehdit altındaki türler özel projelerle korunuyor. Görme engelliler için kılavuz köpek haricinde evcil hayvan kabul edilmiyor. Top oynanmasına, bisiklete binilmesine, ateş yakılmasına, kabuklu yemiş yenmesine müsaade edilmiyor. Mesire Adası’nda yanınızda getirdiğiniz yiyecekleri tüketebilmeniz için piknik masaları var ancak katlanır masa veya sandalyeye izin yok. Bahçe içerisinde yiyecek, içecek satışı yapılmıyor. Ziyaret kurallarında bir not da var: “Herhangi bir bitki veya parçası yere düşmüş bile olsa toplamayınız. Bunu yaparak bir araştırma çalışmasını engelleyeceğinizi unutmayınız.” Giriş ücretsiz. Pazartesi hariç her gün 9.30’da açılıyor. Nisan-ağustos aylarında son giriş saati 18.00, kapanış 19.00.

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Yeniçiftlik Yolu No: 1, Merkezefendi Zeytinburnu/İstanbul

Biraz da keşif...

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Burası Türkiye’nin ilk tıbbi bitki bahçesi. Tıbbi bitkileri araştırmayı, üretmeyi, tanıtmayı, bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bahçe 2005’te açılmış. 14 dönüm alanda kurulu. Bahçede 750 türün üzerinde etiketli tıbbi bitki bulunuyor. Hangisinin hangi adada olduğunu bahçe ve sera girişlerindeki panolarda görebiliyorsunuz. Bitkiler sentetik gübre, herbisit ve pestisit kullanmadan yetiştiriliyor. Tohumların familyalarına göre sınıflandırıldığı tohum bankası, uygun zamanlarda hasat edilen bitkilerin raflara yerleştirilerek kurutulduğu alanları da var. 9.00-17.00 saatleri arasında açık ve ziyaret ücretsiz. Bir güzel yanı da şu: Ayrıntılı ve sesli bilgi almak için App Store veya Google Play programından Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi uygulamasını indirip etiketlerdeki QR kodları okutabiliyorsunuz.

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Kemer Mahallesi Valide Sultan Caddesi Bahçeköy-Kemerburgaz karayolu üzeri Sarıyer/İstanbul

Her mevsim ayrı güzel

Atatürk Arboretumu

Yüzlerce bitki türünü keşfetmek için en doğru adreslerden biri Atatürk Arboretumu... 1949’da kurulan, 2013’te ziyarete açılan arboretum, meşe ve onun dahil olduğu Fagaceae familyası ağırlıklı bir koleksiyon oluşturmak, geniş kitlelere doğa sevgisi aşılamak, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bitkileri korumak amacıyla kuruldu. Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda, 296 hektarlık bir alan üzerinde ve Türkiye’nin en büyük ve en önemli botanik bahçelerinden biri... Hafta içi yetişkinlerden 30 lira, öğrencilerden 10 lira, hafta sonu yetişkinlerden 60 lira, öğrencilerden 30 lira giriş ücreti alınıyor. Pazartesi günleri kapalı olduğunu unutmayın. Diğer günler 17.00’ye kadar girebilirsiniz ancak günbatımına kadar çıkmanız gerekiyor. Üzerindeki barkodlu etiketler sayesinde bitkileri tanıyabilir, baharın gelişiyle doğanın uyanışına, sonbahardaysa sararan yapraklarla harika görüntülere şahitlik edebilirsiniz. Yiyecek-içecekle girmek yasak ve içeride de satış yok. Sadece suyla girilebiliyor.