İstanbul’da deniz sefası

İstanbul’da denize girme meselesi birçok kişi için bir ikilem. Geçen haftalarda sosyal medyadan bir anket yaptık ve “İstanbul’da denize giriyor musunuz” diye sorduk okurlarımıza. Katılımcıların yüzde 27’si ‘evet’, yüzde 73’ü ‘hayır’ yanıtını verdi. ‘Evet’ diyenlere nereden girdiklerini ve deneyimlerini, ‘hayır’ diyenlere de sebeplerini ve yorumlarını sorduk. Gördük ki bu sayının ardında farklı deneyimler ve kaygılar var. “Girdiğimde Adalar tercihim oluyor”, “İki sene öncesine kadar Caddebostan’dan giriyordum ama artık Suadiye Marina Cafe’den giriyorum. Hem rahat, hem profil iyi hem de keyifli bir ortam” diyen de var, hijyen konusu ve kalabalık nedeniyle “Girmiyorum” yanıtını verenler de.

‘Duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe gibi hizmetler de var’

Şehirdeki plajların bir kısmı halka açık, para ödemek gerekmiyor, bazıları için giriş ücreti var. Bu durum insanları da ikiye bölüyor, bazıları “Daha pahalı olması gerek”, bazılarıysa “Sahillerin halka açık plaj olarak düzenlenmesini ve giriş ücreti alınmamasını rica ediyoruz” diyor. En uygun fiyat, bu yaz toplam

14 plajda ve 3 farklı hizmet modeliyle çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) plajlarında. Buralarda duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi hizmetler de sunuluyor. Tam hizmet modeli olan Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı’nın giriş ücreti; tam 120, öğrenci 60 lira. Buralar kapalı turnike sistemine sahip. Girişin ücretsiz olduğu, duş, WC ve soyunma kabinlerinin ücretli sunulduğu plajlarsa Kadıköy Caddebostan 2, Kadıköy Caddebostan 3, Küçükçekmece Menekşe, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Kumluk ve Büyükçekmece Albatros. Şezlong ve şemsiye kiralama imkânı var. 3’üncü model halka açık plaj modeli. Avcılar Denizköşkler, Silivri Selimpaşa, Silivri Semizkum, Çatalca Yalıköy 1, Çatalca Yalıköy 2 bu modelle hizmet veriyor.

Hafta içi 500 liradan başlıyor

Büyükada Nakibey Plajı: Büyükada’nın merkezine 15 dakika yürüme mesafesinde. Büyükada’daki motor iskelesinin yanındaki plaj tekneleriyle de ulaşılabiliyor. Hafta içi kişi başı 700 lira, hafta sonu ve bayram günlerinde kişi başı 900 lira. 0-5 yaş ücretsiz, 5-10 yaş 500 lira. nakibey.com

Şehrin ortasında değil; Adalar’da, Kilyos’ta, Şile’de denize girmek isteyenler özel işletmeleri tercih ediyor. Bu tesislerde de hafta içi ve hafta sonu farklı fiyatlar oluyor.

Kilyos Goga Beach: 250 metrelik sahil bandı ve 1.500 kişilik kapasitesiyle Kilyos sahil hattındaki Goga Beach’te plaj voleybolu, at binme alanı, su sporları, dinlenme köşeleri de var. Giriş hafta içi tek kişi 600 lira, hafta sonu 900 lira. Sezonluk tek kişilik üyelik 7 bin lira. instagram @gogabeach

Büyükada Ank’Ada Ayanikola Beach: 16 yaş üzerine hizmet veriyor. Giriş ücreti hafta içi 900 lira, hafta sonu 1.100 lira. Giriş ücretine şezlong, şemsiye, Büyükada İskelesi’nden tesise gidiş-dönüş tekne servisi dahil. Dışarıdan yiyecek-içecek getirmek yasak. (0533) 592 54 03

Kınalıada Noya Beach: Hafta içi 750, hafta sonu 1.000 lira giriş ücreti alınıyor.

7 yaşa kadar ücretsiz. Saat 16.00’dan sonra DJ performansları ve happy hour da var. (0530) 601 66 97

Princes’ Palace Resort: Büyükada’daki Princes’ Palace Resort’un havuz ve beach hizmeti 10.30-19.30 saatleri arasında. Ücret hafta içi

50 euro, hafta sonu ve tatil günleri 100 euro. 8 yaş ve altı ücretsiz.

Şile Ağlayan Kaya Beach: Hafta içi kişi başı 500 lira, hafta sonu 600 lira giriş ücreti var. Aracınızla gittiğinizde 200 lira da otopark ücreti alınıyor. (0536) 783 96 89