İstanbul hareketleniyor

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Spor İstanbul’un, 4 yıldır yaptığı ‘Fiziksel Aktivite Araştırması’ İstanbul’un 39 ilçesini kapsıyor. Şimdi bu araştırmanın 2023 yılı raporu açıklandı. Bu araştırmanın amacı İstanbul’da gündelik hayatında fiziksel aktiviteye yer veren kişi sayısını ve eğilimleri belirlemek. Yüz yüze görüşme metoduyla yapılan ve İstanbul genelinde 11 bin 515 kişiyle görüşülen anket sonucunda ortaya çıkan Fiziksel Aktivite Araştırması’na göre “Spor veya egzersiz yapıyorum” diyenlerin oranı yüzde 34,9 oldu. 2022’de bu oran yüzde 29,6’ydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur “Bir ülkede kaç kişi fiziksel aktivite yapıyorsa o kadar çok sporcu olur. Ne kadar elit sporcu varsa olimpiyata o kadar sporcu gider. Berlin’de lisanslı sporcu sayısı 750 bin. İstanbul’da 250 bin. Berlin nüfusu 3,5-4 milyon. İstanbul 16 milyon. Londra bunu 3-4 ayda bir telefon ve e-posta yoluyla yapıyor. Biz sağlıklı veri için yüz yüze yaptık” diyor.

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İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak ve 2036 Olimpiyatları için aday ülke konumunda. Biz de Onur’dan araştırma sonuçlarından bazı bölümleri, şehir sakinlerinin fiziksel aktivite rakamlarını aldık.

Yürüyüş yapanların oranı yüzde 48

Yüzde 34,9 “Fiziksel aktivite yapıyorum” diyenlerin oranı

Kadınların yüzde 48,4’ü, erkeklerin yüzde 51,6’sı fiziksel aktivite yapıyor.

Yüzde 48 egzersiz amaçlı yürüyüş yapanların oranı (kadın 53,7; erkek 46,3)mYüzde 22,3 fitness salonunda çalışanların oranı (kadın 42,0; erkek 58,0)

Yüzde 16,5 yüzenlerin oranı (kadın 50,6; erkek 49,4)

Yüzde 15 koşanların oranı (kadın 36,9; erkek 63,1)

Yüzde 9,1 yoga/pilates yapanların oranı (kadın 95,9; erkek 4,1)

Yüzde 7,5 bisiklete binenlerin oranı (kadın 45,7, erkek 54,3)

Yüzde 3,8 İstanbul’daki lisanslı sporcu oranı

Paris’te İstanbul evi açılacak

“2019’dan bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye’nin olimpiyatlara aday olması için hazırlık yaptık. Paris’te merkezi bir yerde İstanbul Evi açacağız. 7-8 Ağustos’ta oradayız. 2027’deki Avrupa Olimpiyat Oyunları, olimpiyatlar için bir adım olacak. Araştırmaya göre yüzde 85 oranla insanlar ev sahipliği yapabileceğimize inanıyor.”

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120 bin çocuğa 18 branşta eğitim veriliyor

“Spor okullarında yılda 120 bin çocuğa yüzme, jimnastik, voleybol, futbol, basketbol, okçuluk, karate, satranç, tenis, badminton gibi 18 branşta eğitim veriyoruz. 2 ay için ücret 40 lira. Eğitmenler spor bilimleri fakültelerinden gelen belgeli eğitmenler. Herkes eğitimden geçiyor, belgeleri var. Ayrıca çocuk koruma eğitimi aldırdık. Ağızdan çıkan bir lafla çocuk spordan soğuyabilir. Tesiste çalışan herkese bu eğitimleri verdik.”

Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş ilk 5’te

“Verileri ‘Dünyanın en aktif şehri olmak istiyorum’ diyen Londra’ya göre ölçüyoruz. Orada oran yüzde 60, bizde yüzde 30. Bu rakamı arttırmak için tesis, yeşil alan gerekiyor. ”

“Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş ilk 5’te. Sosyoekonomik olarak daha gelişmiş ilçeler. Şu an bulunduğumuz tesis Fatih’in ortasında. Burada havuz için 12 saatlik paket var, gün içinde istediğiniz seansta kullanabiliyorsunuz, 260 lira. Bir de 40 liraya sadece gündüz kullanabileceğiniz 12 saatlik bir paket var.

2019’da sosyoekonomik olarak dezavantajlı 13-14 ilçede tesisimiz yoktu. Bu sayıyı 6’ya indirdik. Hedefimiz 2-3 yılda sıfıra indirmek.”

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‘Yürü Be İstanbul’

Her sabah İstanbul’daki 350’ye yakın noktada eğitmenler ücretsiz fiziksel aktivite yaptırıyor.

Düzenli fiziksel aktivite yapmayanların yüzde 57,5’i sebebin zaman yetersizliği olduğunu söylüyor.

‘Yürü Be İstanbul’ aplikasyonunu kullanırsanız, yürüdükçe hesabınıza para ve kahve hediyesi yükleniyor.

Spor İstanbul’u arayanlara egzersiz programı yazılıyor.