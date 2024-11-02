İşin ucunda madalya varsa… ‘Türk sporcuların neler yapabileceğini gösterdik’

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İspanya’nın Valensiya kenti birkaç gündür sel felaketiyle gündemde. Ancak bu felaketten hemen önce şehir çok önemli bir motorsporları organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 2024 Uluslararası Otomobil Fede

rasyonu (FIA) Motorsporları Oyunları’na Türkiye de 16 branşta 15 sporcuyla katıldı ve 5 madalyayla (2 altın, 3 gümüş) 82 ülke arasında 5’inci olmayı başardı. Biz de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) davetlisi olarak sporcularımızın başarısına şahit olma fırsatı yakaladık.

Motorsporlarında müsabakalar genelde markalar ve takımlar arasında yapılıyor. Ancak FIA’nın bu organizasyonunda ülkeler rekabet halinde. Olimpiyatlar ya da paralimpik oyunlarda olduğu gibi bu organizasyonda da sporcularımız İstiklal Marşımızı okutmak için mücadele ettiler ve bunu iki kere başardılar.

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Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi 1 altın ve 2 gümüş madalyayla Türkiye takımının en başarılı sporcuları oldu. Rally2 asfalt ve Rally2 toprak yarışlarını ikinci tamamlayan Türkkan-Albayrak en iyi 3 ekibin katılabildiği karma klasmanda da altın madalyaya ulaştı. Ali Türkkan yarışın ardından sorularımızı yanıtlarken yeni bir otomobille yarıştıklarını hatırlattı ve “Kendimize güveniyorduk. Hedefimiz de zaten ilk iki gün otomobile alışmak, gümüş madalyaları almak ve son yarışa hazır olmaktı. Tamamen plana sadık kaldık. Daha iyi bir sonuç beklenemezdi. Türk sporcuların neler yapabileceğini gösterdik” dedi.

Ayhancan Güven altın madalya kazandı.

Talihsizliğe rağmen

Valensiya’daki ikinci altın madalyamızsa Ayhancan Güven’den geldi. GT Sprint branşında yarışan Güven talihsizlik yaşamasına rağmen tecrübesiyle zafere ulaştı.

Güven’in Porsche’si yarışlardan önce havuzda sergilenmişti, bu nedenle bazı aksamlar suyla dolmuş. Yarışlardan önce bu su boşaltılınca otomobil teknik kontrolde olması gerekenden hafif çıktı. Ayhancan Güven yarışa ilk sırada başlayacaktı ancak bu nedenle son sıradan başlamak zorunda kaldı. Güven yarışı şöyle anlattı: “Bu ağırlık farkının bana bir avantaj sağlamadığını bildiğim için yarışta yine güçlü olacağımı biliyordum ancak Valencia teknik olarak geçişlerin zor olduğu bir pist, tek korkum rakipleri geçecek kadar yeterli zamanımın olmamasıydı.” Ancak Güven’in korktuğu başına gelmedi. İlk turdan itibaren yaptığı ataklarla sıralamada yükseldi. 1:31.296 ile en hızlı tur zamanına imza attı ve

40 dakikalık yarışın son 5 dakikasında yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Güven 2026’da yapılacak oyunlara kadar Porsche fabrika sürücüsü olarak DTM, GT World Challenge ve Nürburgring 24 Saat gibi önemli yarışlarda mücadele edecek. “İki yıl sonraki oyunlar için yine iyi bir formda olacağımı düşünüyorum” diyor.

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İskender Zülfikari gümüş madalya kazandı.

Türkiye’nin son gümüş madalyasını kazanan isimse 13 yaşındaki İskender Zülfikari’ydi. Karting Sprint Junior kategorisinde 35 sporcuya karşı mücadele etti. Final yarışına ilk sırada başladı ancak yarışı ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Zülfikari sıralama yarışını ilk sırada tamamladığında biz de onun ve ailesinin yanındaydık. Anne Deniz Zülfikari’nin gözleri yarıştan sonra dolu dolu olunca ona da heyecanını sorduk: “Her yarışta çok heyecanlanıyoruz. Ancak bu oyunlarda ülkemizi direkt temsil ettiğimiz için bizim için çok daha önemliydi. Bu nedenle İskender’in bu organizasyondaki başarısı bizi çok mutlu etti. Her yarışta çok heyecanlanıyorum, gözlerim hep dolu doludur. Pistte bir kaza olduğu zaman her anne çocuğu karışmasın diye dua eder. Dört yılda çok olay yaşadık ama kötü bir şey olmadı.”

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‘Öncelikli amacımız yeni sporcular keşfetmek’

Eren Üçlertoprağı, TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı

◊ Kısıtlı bir bütçeyle sınırlı sayıda branşta mücadele ettiğimiz FIA Motorsporları Oyunları’ndan 82 ülke arasında beşinci olarak ayrıldık. Genç sporcularımız olağanüstü başarı gösterdi. Eğer bir branşa daha katılabilseydik ikinci veya üçüncü olabilirdik ancak maliyetlerden dolayı katılamadık.

◊ İstanbul Park’ın Türk sporuna yeniden kazandırılması çok önemli. Biz 2026 FIA Motorsporları Oyunları’nı çok daha kapsamlı ve başarılı bir şekilde İstanbul Park’ta gerçekleştirebiliriz. Hem ülke hem de İstanbul’un tanıtımı için çok değerli. Görüşen başka ülkeler olduğunu biliyoruz. Ama bir konsensüs oluşturulursa biz Uluslararası Otomobil Federasyonu’ndaki ilişkilerimizi kullanarak bunu memnuniyetle ülkemize getirebiliriz.

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◊ Öncelikli amacımız otomobil sporlarını geleceğe taşıyacak yeni ve genç milli sporcuları keşfetmek,

yetiştirmek. İstanbul Park’a ulusal ve uluslararası organizasyonları taşımak da en önemli hedeflerimiz arasında. 9-10 Kasım tarihlerinde en önemli yarış serilerinden 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası (WRX) final yarışı 9 yıl aradan sonra İstanbul Park’ta düzenlenecek.