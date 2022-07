‘İşimi gerçekten çok seviyorum’

Haberin Devamı

Geçen haftalarda Marmaris'ten yine yangın haberi gelince hepimiz telaşlandık ancak bu kez tüm birimler hazırlıklıydı; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Jandarma Komutanlığı'na tüm kurumlar bir araya gelip koordineli bir şekilde çalıştı ve yangın kontrol altına alındı. Bu esnada Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan helikopterle çalışmalara katılıp keşif ve gözlem yapan Komiser Özge Karabulut Coşan dikkat çeken isimler arasındaydı. 'Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu' olduğu yazıyordu haberlerde... Biz de kendisini merak edip aradık.



*Bir helikopter pilotu olarak ne gibi görevleriniz oluyor?

Bell 429 tipi keşif gözetleme helikopteri ve taarruz helikopteriyle uçuyorum. Bir de Sikorsky helikopterlerimiz var. Biz bu helikopterlerimizle havadan keşif, gözetleme, görüntü aktarma görevleriyle VIP görevler, koruma görevleri yapıyoruz. Kaçakçılık, asayiş, narkotik suçlar ve terörle mücadele birimleriyle müşterek operasyonlar düzenliyoruz. Mesela bizim rutin kontrollerimiz var. Haftanın üç günü... Havadan trafik kontrolü yapıyoruz. Yüksek çözünürlüklü kameralarımızla görüntü alıyoruz. Bu kameralarla birinin emniyet kemeri takıp takmadığını, telefonla konuşup konuşmadığını bile izleyebiliyoruz. Hatta bazen bizim helikopteri görüp de telefonla videoya çekmeye çalışanlar oluyor. Plakası tespit ediliyor bu araçların.



*Orman yangınlarında nasıl bir görev üstlendiniz?

Gözetleme yaptık, görüntü aktarımı sağladık. Havadan koordinasyonu sağladık. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir mobil

istasyon kurduk, 100 km çaplı... Bu alandan görüntü aktarımı sağladık. Yangın ihtimali olan yerleri tespit ettik. Diğer ekibimiz Sikorsky helikopterle söndürme çalışmalarına katıldı.



*Taarruz helikopteri kullanmak nasıl bir şey? Tehlikeli durumlar oluyor mu?

Tabii. Bir kere bu bir taarruz helikopteri olduğu için diğerlerindeki gibi birinci pilotla ikinci pilot yan yana oturmuyor. Yan yana oturduğunuzda göz teması sağlayabiliyorsunuz ya da kokpite doğrudan müdahale edebiliyorsunuz. Atak’ta kokpit dizaynı tandem (önlü-arkalı). Pilotlar önlü arkalı oturduğundan kokpit içi irtibatın çok sağlam olması gerekiyor. Çok büyük dikkat gerekiyor. Biz genellikle yerdeki ekiplerimizi koruyoruz. Helikopter de tam olarak buna göre dizayn edilmiş. Hareket kabiliyeti çok yüksek, manevra limiti yok. Çok güçlü, onunla uçmak muhteşem bir duygu. Çok seviyorum işimi gerçekten.



*Bu görevleri yerine getirirken duygusallığa yer var mı?

Çok duygusal bir kadın değilim. 5 yıldır teşkilatın içindeyim. Büyük sorumluluklarımız var. Belki o da beni biraz değiştirmiş olabilir. Dışarıda çok farklıyım aslında. Görseniz tanımazsınız belki. Üniformayla daha sert duruyorum. Hayatı yaşamayı seven biriyim. Şöyle söyleyeyim, ben uçuşa çıkarken yerdeki her şeyi yerde bırakıyorum ve başka biri oluyorum. Odaklandığım tek şey görevin mahiyeti ve onu nasıl en iyi şekilde ifa edeceğim oluyor. Aslında havacılık sektöründe kadın sayısı her geçen gün artıyor. Çok da iyi pilotlar. Ben artık bunların haber olmayacak derecede normalleşmesini temenni ediyorum.

Hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Şu an çalıştığım yerde de görev dağılımı adil bir şekilde sağlanıyor. Kadınlar pozitif ayrımcılığa da uğramıyor. Bir erkek pilot nasıl zorlanıyorsa ben de o kadar zorlanıyorum. Üstlerimden “Sen kadınsın, şu göreve gitme” gibi bir yaklaşım da hiç görmedim. Zaten öyle düşünülse atak pilotu olamazdım.

‘Bir pilot soğukkanlı olmalı, kokpiti iyi yönetmeli’

*Polis olmaya ne zaman, nasıl karar verdiniz?

Asker ya da polis olmaya küçüklüğümden beri hevesim vardı. Babamın ailesinde çok asker var. Babam da sıcak bakıyordu o yüzden. Üniversiteden mezun olduktan sonra, 2016’da Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nin sınavını kazandım ve 2017’de mezun oldum. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak mesleğe başladım.



*Sonra da pilot oldunuz...

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde çalışırken Havacılık Daire Başkanlığı’nda bir sınav olacağını öğrendim. Şartlarına baktım, ‘Sadece erkekler başvurabilir’ diye bir madde yoktu. ‘Temel Pilotaj Sınavı’na girip kazandım. Bir sene temel pilotaj eğitimi aldım.



*Sınav süreci zorlu muydu?

Daire başkanımız ve başkan yardımcılarımız pilotları seçerken yüksek kriterler belirliyor. İngilizce sınavını başarıyla geçenler ‘Pilot Seçme Sınavı’ (PSS) aşamasına geliyor. Burada da simülatör ortamında belirli testlere giriyorsunuz. Okuma-anlama kabiliyetiniz, refleksleriniz ölçülüyor. El-ayak koordinasyonunuz, karar verme süreciniz... Belli görevleri okumanız ve hemen ifa etmeniz isteniyor. Tüm bunları hatasız yapmanız gerekiyor. Bir de PSS’ye sadece bir kez girme hakkınız vardır. Elenirseniz bir daha hiç giremiyorsunuz.



*Neden?

Çünkü ben o sınava ertesi sene bir daha girersem uygulamanın nasıl yapıldığını bilerek girmiş oluyorum. Önemli olan hiç bilmediğin bir uygulamayı tek seferde yapıp yapamadığını görmek. Bu şekilde pilotun algılama yeteneği ölçülmüş oluyor. Bunun ardından fiziksel yeterlilik sınavına giriyoruz. Geçenler Sikorsky helikopteriyle gerçek uçuşa tabi tutuluyor. Bunun adı da ‘Uçuş Testi’. Korkuyor musunuz, panik oluyor musunuz, soğukkanlı mısınız, bunlara bakılıyor.



*Bayağı zorlu bir süreçmiş...

Tabii. Ardından psikolojik testler yapılıyor. Çünkü bir pilot kokpiti iyi yönetmeli. Soğukkanlı olmalı. Ardından da sözlü mülakat... Bu aşamada da pilotların kendini ifade yeteneği ve özgüveni ölçülüyor. Tüm bu sınavlardan başarıyla geçenler arasından sıralama yapılıyor. Ardından eğitim süreci...Ben sınavı 2018’de kazandım. 2019 hep eğitimle geçti. 2020’de de Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki hava araçlarında pilot komiser olarak intibak etmeye başladım.