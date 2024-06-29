‘İnsanlığa tüm derdini, kederini unutturan müzik’

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Son dönemde Roman şarkılar, sosyal medyanın da etkisiyle geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılanıyor, sokaklarda yankı buluyor. Özellikle Roman rap müziğinin dokuz sekizlik enerjisi ve coşkusu her kesimden insanı bir araya getiriyor. Şenol Evgi imzalı ‘İyi ki Sen’ ve Romantik Erhan’ın yayımladığı ‘Kocam da Kocam’ isimli parçalar bu yaz çok dinleniyor. Önce Şenol Evgi ile söyleşi yaptık, ardından Romantik Erhan’ın Roman müziğiyle ilgili görüşlerini aldık.

◊Şenol Evgi’nin nasıl bir hayatı var? Biraz anlatır mısınız?

Bursa’da yaşıyorum. Annem İzmir Romanlarından. Babam Kütahyalı. 2009’dan beri müzikle uğraşıyorum. Daha önce farklı müzik tarzlarını denedim ama olmadı. Sonra roman rap’le tanıştım. TikTok’a ‘Arkamdan Konuşanlar Karım’ diye bir şarkı attım ve ilk patlayan çalışmam oldu.

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◊Bu kadar tutan başka şarkılarınız da var mı?

Sonrasında ‘Yürü Be Âlem Yavşak Görsün’ diye bir şarkı yaptım. Bunlar milyon izlenen şarkılar oldu. Bu da bir nispet şarkısıydı. Daha sonra ‘Bitiyorum Her Gülüşünde’ ile milyonlara ulaştık zaten.

◊Gelelim ‘Şşşt Sessizlik’ (İyi ki Sen) şarkınıza...

Şarkıyı 2022’de yayımladık.

O zamanlar 5-6 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Bu sene tekrar gündem oldu. Bir espri buldular. “Bugün evleniyorum, en mutlu günüm” yazıp şarkıyı paylaşmaya başladılar. Sonra da şarkı İrem Derici, Kerimcan Durmaz, Merve Özbey gibi ünlülerin diline düştü.

◊Son dönemde tutan bu Roman şarkıların çoğunu artık çift olarak söylüyorlar. Bu yeni bir formül müdür?

Piyasada ilgi görmemizin tek sebebi farklı bir iş yapmamız. Şimdi arkamızdan gelenler çift olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama rakip görmüyorum, kalemler farklı.

◊Yayımladığınız şarkıların tarzını nasıl tanımlıyorsunuz?

Roman rap olarak tanımlıyorum. Herkesin de dili dönmez, öyle söyleyeyim. Çünkü ritimler dokuz sekizlik vurduğu için biraz zorluyor insanı.

◊Nerede çıkıyorsunuz, izlemek isteyenler sizi nereden takip edebilir?

Kışın kadın matinelerine gidiyoruz. Yazın da düğünlerde sahneye çıkıyoruz. Biz halkla iç içeyiz. “Paramız yok” diyene de gidiyoruz. İnsanlarla eğlenmeyi çok seviyoruz. Evde oturamıyoruz. Bugün Edirne, yarın Keşan... Onlar da biz de eğlenelim diye sahneye çıkıyoruz. Bir nevi insanların gönlünü yaptığımız için dinleyenler bizi zirveye taşıyor.

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◊Bu şekilde para kazanabiliyor musunuz?

Bir mahalle bizi çok istiyor ama durumları olmuyor, kıramıyoruz. Mesela SMA hastası çocuklar için de sahneye çıkıyoruz. Onlardan zaten ücret hiçbir şekilde talep etmiyoruz. Ama normal konserlerden çok şükür paramızı kazanıyoruz.

◊‘İyi ki Sen’ şarkısını birlikte söylediğiniz Gizem Kuda’yla nasıl bir araya geldiniz?

Başka bir şarkımın klibinde oynaması için teklifte bulunmuştum kendisine. Arkadaş aracılığıyla tanıştık. Gizem’in sesinin güzel olduğunu o dönem bilmiyordum. Türkü okuyordu, “Roman türünde şarkı yapamam” diyordu. Ben zorla okuttum (gülüyor). Baktık şarkı güzel gidiyor, onun sesi de oturdu. Bütün şarkılarımızı sonra beraber yaptık.

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◊Sadece müzik için mi birliktesiniz?

Bu konuyu biz biraz gizli tutuyoruz. Aramızdaki özel durumu ilerleyen zamanlarda açıklayacağız. Gizem Hanım da zaten bu konuda “Zamanı değil” diyor. Herkes merak ediyor ama biz gizli tutmaktan yanayız. Ne olduğunu ileride açıklamayı düşünüyoruz.

‘Aşkımızı paylaşmak istedik ve başardık’

Romantik Erhan (40), Roman müziğinin neden bu kadar gündemde olduğunu şu sözlerle anlatıyor:

“Romanız, müzisyenlik aileden geliyor. ‘Kocam da Kocam’ şarkısını 8 ay önce sadece TikTok’ta, eşler birbiriyle düet yapıp videolar çeksinler diye yayımlamıştık. Parçayı karımın bana yazdığı mesajlardan esinlenerek yaptım. Aşkımızı tüm dünyayla paylaşmak istedik ve bunu başardık. Şarkı patlayınca İbo Şov, Demet Akalın ile Jess Molho’nun sunduğu ‘Gel Konuşalım’ ve ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ gibi programlara davet edildik. Şarkı çok tutunca iki ay önce YouTube ve tüm dijital platformlarda tekrar yayımladık.

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‘Kocam da Kocam’, Burcu Esmersoy ve birçok ünlü sanatçının videolar paylaşmasıyla patladı. Yaptığımız müzik dokuz sekizlik Roman müziği, yani bize göre insanlığa tüm derdini, kederini unutturan müzik. Kadınlar matinelerinde, konserlerde, düğünlerde sahneye çıkıyoruz. Karım bana ‘Romantik erkeğim’ dediği için Romantik Erhan ismini kullanıyorum. Son dönemde Roman müziğinin bu kadar yükselişe geçmesini ülkemizde yaşanan zorluklara bağlıyorum. Son 4 yılda korona, deprem, sel derken insanlar acıyla doldu. Roman müziğiyle ülkemiz hüznü, derdi tasayı unutup dokuz sekizlikle coştu.”

‘KOCAMIN DELİSİYİM’

Romantik Erhan’ın eşi Özlem Arın (40) da şarkılara ilham olan aşklarıyla ilgili şunları söyledi:

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“Adım ‘Bayan Romantik’ çünkü romantik adamın romantik karısı olur. Kocamın delisiyim o yüzden ‘kocam da

kocam’. 11 senedir evliyiz. Şarkının sözleri kocama yazdığım mesajlardan ortaya çıktı. Sokakta yürürken bol bol fotoğraf çektirir olduk. Kısa zamanda bu kadar sevilmek çok güzel bir şey.”

‘En mutlu olduğum gün Şenol’la tanıştığım gündü’

Gizem Kuda (24), şarkıcı

◊‘Şşşt sessizlik, bugün en mutlu günüm’ lafı nerden çıktı?

Aslında bu ‘Bitiyorum Her Gülüşüne’ şarkısından doğma bir parça. Şarkılar genellikle Şenol’a ait oluyor. O bulmuş, geldi bana “Bugün en mutlu günüm” dedi ve bunu bir şarkıya çevirdi. Bana da sadece söyleme kısmı kaldı.

◊Sizin hayatınızdaki en mutlu gün hangisi?

Hayatımın her noktasında mutlu olduğum günler var ama en mutlu olduğum gün Şenol’la tanıştığım gündü.