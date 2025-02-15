‘İnsan acı çekerken bile kendi sesinin duyulmasını istiyor’

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Bazı duygular nesilden nesile aktarılıp zihnimizde tekrarlanan birer yankıya dönüşüyor. Yaşadığımız en ufak hayal kırıklığında ruhumuzun derinliklerinden suçluluk duygusu olarak gün yüzüne çıkıyor. Klinik psikolog ve yazar Tuğçe Isıyel ‘Benim Yüzümden’ isimli novella (kısa roman) türündeki yeni kitabında yürümeyen bir ilişki hikâyesi üzerinden suçluluk duygusunun izini sürüyor, bu duygunun köklerine iniyor. Klinik psikolog kimliğinin sağladığı gözlem gücüyle ‘Neden bu kadar suçlu hissediyoruz’ sorusunun yanıtlarını arıyor. Tuğçe Isıyel’le yeni kitabını, ilişkileri, yaralarımızı ve çocukluktan miras duygularla nasıl baş edeceğimizi konuştuk.

◊ Kitabınızda sevdiği kişiden istediği karşılığı görmeyen birinin ilişkide hissettiği suçluluk duygusunun çocukluk travmalarıyla bağlantısını anlatıyorsunuz. Neden bu konuyu seçtiniz?

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Suçluluk hissi üstesinden gelmesi zor, çok katmanlı bir duygu. Psikoterapi seanslarında bu duygunun farklı biçimlerde ortaya çıktığını görüyorum. İçine baktığımızda hayal kırıklığı, umutsuzluk, vazgeçmişlik, öfke ve değersizlik gibi başka duygularla karşılaşıyoruz. Kitabımda kuşaklar boyunca aktarılan ve içselleştirilmiş suçluluğun izini sürmek istedim. Yetişkinlikte tekrar eden bazı ilişki motiflerinin ve karanlık döngülerin çocuklukta nasıl köklendiğine dair uzun bir öykü...

◊ Çocuklukta yaşanan suçluluk duygusu yetişkinlikte ilişkilerimize nasıl yansıyor?

Suçluluk duygusu, birçoğumuzun özellikle çocukluğundan bildiği bir duygu. Ebeveynlerimizin bizden beklentilerini karşılayamadığımızda sıklıkla hissettiğimiz bir duygu. O dönemde yapılan hatalara, başarısızlıklara karşı şefkatli, affedici bir tutum göremezsek, bu duygu içselleştirilerek kendilik algımızın bozulmasına neden olabilir. Kendini sürekli bir şeylerden sorumlu hissetme ve kendini cezalandırma isteğiyle dışavurabilir. Ancak burada suçluluk hissiyle pişmanlığı ayırmak isterim. Pişmanlık kişide bir vicdan azabı yaratarak sorumlu davranmaya yol açabilirken, suçlulukta kişi davranışından çok kendini hedef alır. Bu sebeple de çoğu zaman bilinçdışı bir şekilde kendini cezalandırmaya yönelik davranış kalıpları kazanır ve bu ruhu kemiren bir kısırdöngüye dönüşür. Yanlış seçimleriyle, onu mutsuz eden bir ilişkiyle aslında yaşamayı istemediği bir hayatı kendine dayatır.

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◊ Suçluluk duygusunu toplumsal anlamda nasıl içselleştiriyoruz?

Ne yazık ki suçluluk duygusunu ben daha çok kadınların içselleştirdiğini düşünüyorum. Yetiştirilme tarzı olarak patriyarkal düzene hizmet etme, çocukluktan itibaren kadınlara ince ince öğretiliyor. Bu sebeple sistem kadınları manipülasyona daha açık hale getirip suçluluk duygularına çok daha hızlı bir şekilde girmesini sağlayabiliyor. Örneğin, kadın kötü giden bir evlilikten çıkamıyor çünkü çıkarsa çocuklarına karşı suçlu hissedecek. Çoğu kadının yaşadığı taciz/tecavüz hikâyelerinin ardında da bu suçluluk duygusunu görebiliyoruz. “Ben yanlış bir şey mi yaptım” diyor ya da “Ben mi yanlış anladım yaşadığım şeyi”... Derdini açamıyor çünkü açarsa aile de toplum da onu dışlayacak. Erkeklerde daha çok inkârla karşılaşıyoruz. Çünkü erkekler bu coğrafyada ‘Güçlü olmalısın’, ‘Zayıf görünmemelisin’ düsturuyla yetişiyor. Suçluluk, çocukluğumuzdan itibaren hemen satın alınabilir, kolay içselleştirilen, kişiyi sömüren, pasifize eden bir duygu.

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◊ İnsan kendini suçlamaktan nasıl vazgeçebilir?

Kişinin yaşadığı hayal kırıklıklarında payına düşeni görebilmesi, sorumluluk alabilmesi, ders çıkarabilmesi ve yoluna devam edebilmesi çok değerli. Buna sağlıklı suçluluk hissi diyelim. Ama kişi sadece suçluluk hissinde takılı kalırsa ruhsal anlamda bir dönüşüm olamıyor. Yaşanan olayla arasına mesafe koyamıyor. Suçluluk hissinde kişinin kendini aşırı merkeze alma hali de var.

Oysa yaşanan her olayın kendi içinde başka dinamikleri, bağlantıları var. Mesafe bunları görmeyi sağlayabilir. Kendimizi haddinden fazla ciddiye aldığımızda ve sürekli kendimizle meşgul olduğumuzda da kendimizde kayboluruz. Kendimizle kurduğumuz ilişkide haddimizi bilmek iyi olabilir. Had bilmek de bazı şeylere ‘insanlık hali’ diyebilmekten geçiyor.

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◊ İlişkilerde beklediğimiz karşılığı alamayınca suçu neden kendimizde arıyoruz?

Kitaptaki karakterin çocukluğundan bugüne getirdiği çok yoğun bir değersizlik hissi var. Bu sebeple de beklediği karşılığı alamayınca kendisini suçlayarak kendisini daha da değersizleştiriyor. Hak etmediğini, olan bitenin kendi yüzünden olduğunu düşünüyor. Halbuki her zaman illa bir suçlu olmayabilir. Bazen bazı şeyler birbirine uymaz ve bu kadardır.

YARA VE YARA BANDI

◊ İlişkilerde yaptığımız en büyük hata onay alma çabası mı?

İlişkilerde sırf karşı tarafın sevgisini ve onayını almak için değişmek, kendimizi değiştirmek zorunda hissetmek bence büyük haksızlık. Karşı tarafı değiştirme çabası da öyle. Her ilişki zaten değiştirir, dönüştürür ama bu zorlamayla değil, kendiliğinden olur. Karşı taraf bizi sevsin diye değişmeye çalıştığımızda ilişkide kendi sesimizi duyamayız.

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◊ Neden kendimizi bile bile olmayacak işlerin peşine takıyoruz? Kazanma hırsı mı?

Bir tarafın kazanırken öbür tarafın kaybediyor ama. Hırsla elde edilen herhangi bir şey insana huzur da saadet de getirmez. Biz bir şeyi çözmedikçe o şeyin içinde buluruz kendimizi. Benzer duyguları hissederiz, benzer hataları, benzer seçimleri tekrar edip dururuz. Kitaptaki karakter gibi romantik bir ilişkide çocukluk yaralarımızı onarmaya çalışırız ama bu şekilde pek de başarılı olamayız. Çünkü derin bir yara, yara bandıyla iyileşmez.

◊ Sahip olunamayana neden en kıymetli gözüyle bakılıyor?

İnsan oluşun kör çıkmazlarından biri. Sahip olamadığımız şeyi idealize etmeye yatkın oluyoruz. Sahip olamadığımız için daha çok merak ediyoruz, hayal gücümüzle o merakı gidermeye çalışıyoruz. İdealize edilen şey de gerçeklikten kopuk oluyor, hayal kırıklığı kaçınılmaz hale geliyor.

◊ Karşılık bulamadığımız ilişkilerde canımız yanınca neden biz de can yakmak istiyoruz?

İnsan acı çekerken bile kendi sesinin duyulmasını istiyor, görülmek istiyor. Karşılık bulamadığımız ilişkilerde narsistik bir yaralanma yaşıyoruz, kendimizi değersiz hissedebiliyoruz. Eğer bununla baş edemezsek de çok karanlık bir tarafımız açığa çıkabiliyor. Belki de ancak can yakarak kendimizi onaracağımıza inanıyoruz.

Kitaptan...

“İnsan tam olarak birleşemeyince tam olarak da ayrılamıyormuş. Bunu zihnen biliyordum da iliklerimde hissetmeye başlamam senden sonra oldu. Ben hep seninle kavuşma çabasındaydım…”