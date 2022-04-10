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FIFA Dünya Kupası grup kuraları geçen günlerde Katar’ın başkenti Doha’da çekildi. Sonra da Katar 2022’nin La’eeb adındaki resmi maskotu tanıtıldı. İlginç tasarımlı maskot sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. Kimileri çizgi film karakteri sevimli hayalet Casper’a benzetirken kimileri de “İn cin top oynuyor” diyerek maskotu tiye aldı. Geleneksel kıyafet olan ‘kandura’dan esinlenilen enerji dolu maskot için FIFA tarafından yapılan açıklamada; La’eeb’in herkese futbol sevgisi aşılayacağı söylendi. Biz de bu vesileyle dünden bugüne Dünya Kupası’na renk katan maskotları hatırladık.

İngiltere 1966

Willie





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Dünya Kupası’nın ilk maskotu aslan Willie olmuştu...

Meksika 1970

Juanito

Meksika şapkası ve Meksika renklerinde forma giyen, Juanito ismi verilen çocuk kullanıldı.

Batı Almanya 1974

Tip ve Tap





Tip ve Tap adındaki dişlek iki Alman kardeş maskot oldu o yıl.

Arjantin 1978

Gauchito





Arjantin bayrağı renklerinde forma giyen kovboy görünümlü bir erkek çocuğu kullanıldı.

İspanya 1982

Naranjito





Bu gülümseyen portakal, üzerinde İspanya milli takımının formasıyla resmedildi.

Meksika 1986

Pique





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Daha önceki meyve-sebze temalı maskotların ardından Meksika jalapeno biberi kullandı.

İtalya 1990

Ciao





Kupanın en meşhur maskotu, futbol topu başlı, İtalyan bayrağı renklerindeki çöp adamdı...

ABD 1994

Striker





Halk tarafından seçilen maskot, Amerikan bayrağı renklerinde forma giyen bir köpekti...

Fransa 1998

Footix





Ülkenin ulusal sembollerinden horoz kullanıldı.

Güney Kore & Japonya 2002

Ato, Kaz ve Nik





Bu üç maskot, internet üzerinden yapılan oylamalarla seçilmişti.

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Almanya 2006

Goleo VI ve Pille





İsmi Latince aslan anlamına gelen leo ve gol kelimelerinin birleşiminden oluşuyordu.

Güney Afrika 2010

Zakumi





Maskot olarak, ülkede yaygın bir hayvan türü olan leopar seçilmişti.

Brezilya 2014

Fuleco





Maskot, Brezilya’ya özgü, nesli tükenmekte olan armadillo’dan modellenmişti.

Rusya 2018

Zabivaka





Rusça ‘golcü’ anlamına gelen Zabivaka, ünlü Sibirya kurdundan esinlenerek tasarlanmıştı.

Katar 2022

La’eeb

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Adı Arapçada ‘süper yetenekli oyuncu’ anlamına geliyor. Yetkililer onun neye benzediği konusunu yoruma açık bıraksa da birçok sosyal medya kullanıcısı maskotun anlamsız bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyor.