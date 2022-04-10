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“İn cin top oynuyor”

#Dünya Kupası#Katar#La’Eeb
“İn cin top oynuyor”

Dünya Kupası bu yıl 21 Kasım-18 Aralık’ta Katar’da yapılacak. Yeni tanıtılan Dünya Kupası 2022 resmi maskotu La’eeb ise tartışma konusu oldu. Biz de dört yılda bir tüm dünyayı ekran başına kilitleyen bu organizasyonun geçmişteki maskotlarına baktık...

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FIFA Dünya Kupası grup kuraları geçen günlerde Katar’ın başkenti Doha’da çekildi. Sonra da Katar 2022’nin La’eeb adındaki resmi maskotu tanıtıldı. İlginç tasarımlı maskot sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. Kimileri çizgi film karakteri sevimli hayalet Casper’a benzetirken kimileri de “İn cin top oynuyor” diyerek maskotu tiye aldı. Geleneksel kıyafet olan ‘kandura’dan esinlenilen enerji dolu maskot için FIFA tarafından yapılan açıklamada; La’eeb’in herkese futbol sevgisi aşılayacağı söylendi. Biz de bu vesileyle dünden bugüne Dünya Kupası’na renk katan maskotları hatırladık.

İngiltere 1966
Willie

“İn cin top oynuyor”

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Dünya Kupası’nın ilk maskotu aslan Willie olmuştu...

Meksika 1970
Juanito

“İn cin top oynuyor”

Meksika şapkası ve Meksika renklerinde forma giyen, Juanito ismi verilen çocuk kullanıldı.

Batı Almanya 1974
Tip ve Tap

“İn cin top oynuyor”

Tip ve Tap adındaki dişlek iki Alman kardeş maskot oldu o yıl.

Arjantin 1978
Gauchito

“İn cin top oynuyor”

Arjantin bayrağı renklerinde forma giyen kovboy görünümlü bir erkek çocuğu kullanıldı.

İspanya 1982
Naranjito

“İn cin top oynuyor”

Bu gülümseyen portakal, üzerinde İspanya milli takımının formasıyla resmedildi.

Meksika 1986
Pique

“İn cin top oynuyor”

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Daha önceki meyve-sebze temalı maskotların ardından Meksika jalapeno biberi kullandı.

İtalya 1990
Ciao

“İn cin top oynuyor”

Kupanın en meşhur maskotu, futbol topu başlı, İtalyan bayrağı renklerindeki çöp adamdı...

ABD 1994
Striker

“İn cin top oynuyor”

Halk tarafından seçilen maskot, Amerikan bayrağı renklerinde forma giyen bir köpekti...

Fransa 1998
Footix

“İn cin top oynuyor”

Ülkenin ulusal sembollerinden horoz kullanıldı.

Güney Kore & Japonya 2002
Ato, Kaz ve Nik

“İn cin top oynuyor”

Bu üç maskot, internet üzerinden yapılan oylamalarla seçilmişti.

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Almanya 2006
Goleo VI ve Pille

“İn cin top oynuyor”

İsmi Latince aslan anlamına gelen leo ve gol kelimelerinin birleşiminden oluşuyordu.

Güney Afrika 2010
Zakumi

“İn cin top oynuyor”

Maskot olarak, ülkede yaygın bir hayvan türü olan leopar seçilmişti.

Brezilya 2014
Fuleco

“İn cin top oynuyor”

Maskot, Brezilya’ya özgü, nesli tükenmekte olan armadillo’dan modellenmişti.

Rusya 2018
Zabivaka

“İn cin top oynuyor”

Rusça ‘golcü’ anlamına gelen Zabivaka, ünlü Sibirya kurdundan esinlenerek tasarlanmıştı.

Katar 2022
La’eeb

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“İn cin top oynuyor”



Adı Arapçada ‘süper yetenekli oyuncu’ anlamına geliyor. Yetkililer onun neye benzediği konusunu yoruma açık bıraksa da birçok sosyal medya kullanıcısı maskotun anlamsız bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyor.

 

 

 

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#Dünya Kupası#Katar#La’Eeb

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