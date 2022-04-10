FIFA Dünya Kupası grup kuraları geçen günlerde Katar’ın başkenti Doha’da çekildi. Sonra da Katar 2022’nin La’eeb adındaki resmi maskotu tanıtıldı. İlginç tasarımlı maskot sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. Kimileri çizgi film karakteri sevimli hayalet Casper’a benzetirken kimileri de “İn cin top oynuyor” diyerek maskotu tiye aldı. Geleneksel kıyafet olan ‘kandura’dan esinlenilen enerji dolu maskot için FIFA tarafından yapılan açıklamada; La’eeb’in herkese futbol sevgisi aşılayacağı söylendi. Biz de bu vesileyle dünden bugüne Dünya Kupası’na renk katan maskotları hatırladık.
İngiltere 1966
Willie
Dünya Kupası’nın ilk maskotu aslan Willie olmuştu...
Meksika 1970
Juanito
Meksika şapkası ve Meksika renklerinde forma giyen, Juanito ismi verilen çocuk kullanıldı.
Batı Almanya 1974
Tip ve Tap
Tip ve Tap adındaki dişlek iki Alman kardeş maskot oldu o yıl.
Arjantin 1978
Gauchito
Arjantin bayrağı renklerinde forma giyen kovboy görünümlü bir erkek çocuğu kullanıldı.
İspanya 1982
Naranjito
Bu gülümseyen portakal, üzerinde İspanya milli takımının formasıyla resmedildi.
Meksika 1986
Pique
Daha önceki meyve-sebze temalı maskotların ardından Meksika jalapeno biberi kullandı.
İtalya 1990
Ciao
Kupanın en meşhur maskotu, futbol topu başlı, İtalyan bayrağı renklerindeki çöp adamdı...
ABD 1994
Striker
Halk tarafından seçilen maskot, Amerikan bayrağı renklerinde forma giyen bir köpekti...
Fransa 1998
Footix
Ülkenin ulusal sembollerinden horoz kullanıldı.
Güney Kore & Japonya 2002
Ato, Kaz ve Nik
Bu üç maskot, internet üzerinden yapılan oylamalarla seçilmişti.
Almanya 2006
Goleo VI ve Pille
İsmi Latince aslan anlamına gelen leo ve gol kelimelerinin birleşiminden oluşuyordu.
Güney Afrika 2010
Zakumi
Maskot olarak, ülkede yaygın bir hayvan türü olan leopar seçilmişti.
Brezilya 2014
Fuleco
Maskot, Brezilya’ya özgü, nesli tükenmekte olan armadillo’dan modellenmişti.
Rusya 2018
Zabivaka
Rusça ‘golcü’ anlamına gelen Zabivaka, ünlü Sibirya kurdundan esinlenerek tasarlanmıştı.
Katar 2022
La’eeb