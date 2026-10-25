İlmek ilmek işlenen miras

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Çeyiz geleneğini sadece bir evlilik hazırlığı olarak tanımlayamayız. Özenle dikilen bohçalar, iğne oyalarıyla işlenen nakışlar, motiflerle süslenen dokumalar el emeğinin, aile bağlarının ve toplumsal hafızanın da bir parçası. Ev kurmanın heyecanını, annelerin kızlarına aktardığı bilgeliği yansıtan ve kuşaktan kuşağa iletilen bir kültür bu.

Türk çeyiz geleneğinin farklı örneklerini dünyaya tanıtan ‘Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk’ sergisi de işte bu mirası geleceğe taşıyor. Sergi uluslararası yolculuğuna 24 Eylül 2024’te Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York’taki Türkevi’nde başladı. Burada ülke liderlerinin eşlerine tanıtıldı. Ardından 30 Nisan 2026’da Rusya, St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesi’nde, olgunlaşma enstitülerinin müze envanterlerinden seçilen 84 eser sanatseverlerle buluştu.

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Emine Erdoğan’ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı olgunlaşma enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan sergi şimdi de kapsamı genişletilerek Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Manarat Al Saadiyat Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Türk çeyiz geleneğini uluslararası alanda tanıtmayı, kadınların el emeğini görünür kılmayı ve geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan sergi 27 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.

Yüzyıllardır süregelen el işçiliği örnekleri

Sergide bohçalardan gelin kıyafetlerine ve aksesuarlarına, saray ve Anadolu dokumalarından işlemeli örtülere, kahve ve hamam geleneğine ait eşyadan inanç ve ibadet kültürünü yansıtan eserlere kadar 9 kategoride toplam 236 parça var. Türk işi, dival işi, Maraş işi, tel sarma, tel kırma, sırma ve iğne oyası teknikleriyle hazırlanan eserler yüzyıllardır süregelen el işçiliğinin örnekleri. Kahve ikramlarında kullanılan sırmalı puşideler, hamam kültürünün telkârili nalınları, lale ve karanfil motifleriyle bezeli dokumalar ve ahşap eserler de koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında.