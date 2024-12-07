İlklerin müzesi 20 yaşında

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Çocuklarına sanat zevkini küçük yaşta aşılamak isteyen anne ve babalar... Yurtdışından gelen misafirlerine gururla Türk sanatçıların eserlerini gösterenler... Öğrenci ve arkadaş grupları... Sevgililer... Tek gelenler... İstanbul Modern’in kapısından içeri girdiğinizde siz de artık sanatın bir araya getirdiği bu topluluğun bir parçası olursunuz. Daimi koleksiyonu, süreli sergileri ve yan etkinlikleriyle yaşayan bir organizma gibi sanatla nefes alıp verir sanki tüm bina.

Peki, müzenin İstanbulluların sanata olan merakından doğduğunu biliyor muydunuz? 1987’de düzenlenen 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri’ne (bugünkü İstanbul Bienali) halkın gösterdiği ilgi üzerine İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucusu Dr. Nejad F. Eczacıbaşı, Oya Eczacıbaşı’yla daimi bir modern sanat müzesi kurmak üzere harekete geçer ve müzenin temelleri bu şekilde atılır.

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2004’te İstanbul Modern, Karaköy’deki 4 No’lu Antrepo’nun müzeye dönüştürülmesiyle açılır. 14 yıl hizmet verdikten sonra yeni binasının inşaatı nedeniyle Beyoğlu’ndaki geçici mekânına taşınır. İstanbul Modern geçen yıl Renzo Piano imzalı yeni binasına yani Karaköy’e geri döndü ve uluslararası birçok ödüle layık görülen binasında ses getiren sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İstanbul’un sanat hafızasının önemli taşıyıcılarından olan İstanbul Modern’de bugüne kadar birçok sergiye tanıklık ettik. İşte müzenin 20 yılından seçtiğimiz 20 sergi...

İstanbul Modern’e Doğru



11 Aralık 2004





Serginin ilk bölümü İstanbul’un bir liman kenti olarak panoramasına ayrılmıştı. Son bölümdeyse 4 No’lu Antrepo’nun bir modern sanat müzesine dönüşümü anlatılıyordu.

Çekim Merkezi

18 Eylül 2005

Müze, şef küratör Rosa Martínez’in düzenlediği sergiyle ilk uluslararası etkinliğini gerçekleştirdi. Sergide Louise Bourgeois, Anish Kapoor ve Jeff Koons gibi isimlerin eserleri vardı.

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Gökkuşağında İki Kuşak

18 Mayıs 2006

Modern sanatımızın öncülerinden Fahrelnissa Zeid ve oğlu Nejad Devrim’in yapıtları ilk kez bir aradaydı. Zeid yüzyılın ilk kuşağını, Devrim ise Cumhuriyetimizin ilk kuşağını temsil ediyordu.

Cihat Burak Retrospektifi

13 Aralık 2007

Çokyönlü sanatçının 50 yıllık sanatsal üretimini bir araya getirdi. Cihat Burak’ın resim, seramik ve baskı teknikleriyle gerçekleştirdiği yaklaşık 220 yapıtı ziyarete açıldı.

Tasarım Kentleri

23 Nisan 2008

Dünya tasarım anlayışını değiştiren en önemli sanatçıların yapıtlarıyla 19’uncu yüzyıl ortalarından günümüze kadar tasarım tarihi anlatıldı. Mimariden otomotive uzanan geniş bir seçkiydi.

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Sarkis: Site Sergisi

11 Eylül 2009

Çağdaş sanat sahnesinin en önemli aktörlerinden Sarkis ilk kez sanatının farklı dönemlerini bu sergiyle bir araya getirdi, yeniden yorumladı ve icra etti.

Hüseyin Çağlayan: 1994-2010



15 Temmuz 2010

Seçkideki çalışmalar Hüseyin Çağlayan’ın genetik, teknolojik ilerleme, yer değiştirme, göçmenlik ve kültürel kimlik gibi çeşitli alanlardaki düşüncelerini yansıtıyordu.

Hayal ve Hakikat

16 Eylül 2011

Modern ve çağdaş sanatta kadın sanatçıların öncü ve eleştirel pozisyonlarını merkeze alan sergi, Türkiye’nin sosyokültürel tarihine yeni ve alternatif bir bakış sundu.

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Kent Duvarlarının Yarım Yüzyılı

23 Mayıs 2012

Retrospektif sergi Burhan Doğançay’ın 50 yılını kapsıyordu. Doğançay’ın 14 ayrı dönemini ve dünyanın farklı koleksiyonlarındaki çalışmalarını izleyiciyle buluşturdu.

Erol Akyavaş-Retrospektif

29 Mayıs 2013

Yaklaşık 290 yapıtlık seçki, Erol Akyavaş’ın modern ve çağdaş sanat arasında üstlendiği öncü ve yaratıcı kimliği vurguladı.

Çok Sesli

27 Haziran 2014

Müzenin kuruluşunun 10’uncu yılında hazırlanan sergi, çeşitli müzik akımlarının görsel sanat pratiklerindeki etkilerini anlamak için bir kaynak niteliğindeydi.

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Ressam ve Resim

9 Ocak 2015

Mehmet Güleryüz’ün 1960’lardan 2010’lu yıllara uzanan kariyerinin bir dökümüydü. Sergide 150’ye yakın yapıt ve multimedya sunumlarıyla canlandırılan 300 civarındaki desene yer verildi.

İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var?

22 Haziran 2016

Müzenin yaşayan bir kadın sanatçıya düzenlediği ilk retrospektif sergi olma özelliğini taşıyordu. Sanatçının 1980’lerden 2016’ya yaratım sürecini bir araya getirdi.

LİMAN

28 Ocak 2017

Sergi, 19’uncu yüzyıldan günümüze Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı mercek altına aldı. Antrepo binasındaki son süreli sergiydi.

Anthony Cragg: İnsan Doğası

23 Mayıs 2018

İstanbul Modern geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden, Britanyalı sanatçı Anthony Cragg’i ağırladı.

Canan Tolon: Sen Söyle

6 Eylül 2019

Sanatçının Türkiye’de bir müze çatısı altında gerçekleşen ilk sergisiydi. Ziyaretçiler, Tolon’un sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini görme fırsatı buldu.

Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer

5 Kasım 2020

Selma Gürbüz’ün zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarını içeriyordu.

Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar

25 Kasım 2020- 5 Haziran 2021

Müze 1960’lı yıllarda fotoğrafla ilgilenmeye başlayan Şakir Eczacıbaşı’nın (1929-2010) çalışmalarından bir seçkiye ev sahipliği yaptı.

Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman



7 Haziran 2024

Sergi, sanatçının Boğaziçi’nden esinlendiği yeni çalışmaları da ilk defa izleyiciyle buluşturuyor. 9 Şubat 2025’e kadar açık.

Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında

6 Eylül 2024

Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın ‘Dünyalar Arasında’ adlı kişisel sergisi, sanatçının ‘ara bir yerde’ olma duygusunu odağına yerleştiriyor. 20 Nisan 2025’e kadar görülebilir.