İlk 11’e DNA’sıyla girenler

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Sahnelerde ve beyazperdede olduğu gibi yeşil sahalarda da ‘nepo baby’lere, yani anne-baba mesleğini seçenlere sık rastlıyoruz. Kimi ‘X’in oğlu’ etiketinden kurtulamıyor, kimi de bu yükü aşıp kendi hikâyesini yazmayı başarıyor. Soyadları avantaj mı tartışılır ama kesin olan bir şey var ki, o da futbol sahalarında baba-oğul hikâyelerinin bitmeyeceği... Cristiano Ronaldo’nun 16 yaşındaki oğlu Ronaldo Jr. kariyerinde önemli bir adım daha atarak Portekiz U17 Milli Takımı’na ilk kez davet edildi. Messi’nin oğulları da yolda.

İstanbul’da doğdu

Ianis Hagi, 28





Galatasaray’ın kaptanlığını da yapan Gheorghe Hagi’nin oğlu. O da babasının mirasını omuzlarında taşıyanlardan. Babası Gheorghe Hagi şu an Romanya milli takımının teknik direktörü ve Ianis de takımda…

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◊22 Ekim 1998’de babası Galatasaray’da oynarken İstanbul’da dünyaya geldi.

◊Futbola babasının kurduğu ünlü Gheorghe Hagi Akademisi’nde başladı. FC Viitorul, Fiorentina, Genk, Rangers ve Alavés gibi kulüplerde forma giydi.

◊Şimdilerde Alanyaspor’da 10 numaralı formayla sahalarda.

İkonik ailenin 3’üncü kuşağı

Daniel Maldini, 25





2016 yılında vefat eden Cesare Maldini’nin torunu. Dedesi Milan’ın ve İtalyan futbolunun efsanelerinden ve İtalya milli takımında teknik direktörlük de yaptı. Cesare Maldini’nin oğlu Paolo Maldini de Milan’da büyük başarılara imza attı ve tıpkı babası gibi adını İtalya’nın efsanevi futbolcuları arasına yazdırdı. Cesare Maldini’nin İtalya milli takımını çalıştırdığı dönemde Paolo takımın kaptanıydı. Ve şimdi sahalarda 3’üncü kuşak Maldini var.

◊11 Ekim 2001 doğumlu.

◊ Profesyonel kariyerine 2020 yılında Milan’da başladı.

◊Şu anda Atalanta’dan kiralık olarak Cagliari takımında forma giyiyor.

Futbol kardeşliği

Marcus ve Khéphren Thuram

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Fransa milli takımının defans oyuncusu Lilian Thuram, yapılan sağlık kontrolünde ortaya çıkan kalp rahatsızlığı nedeniyle

36 yaşında futbolu bırakmıştı ama mirasını oğulları yeşil sahalarda sürdürüyor.

Marcus, 29

◊6 Ağustos 1997’de doğdu.

◊Profesyonel kariyerine Sochaux altyapısında başladı.

◊Oldukça süratli bir yapıya sahip ve santrfor olarak görev yapıyor.

◊Inter Milan formasıyla mücadelesini sürdüren futbolcu 2026/27 sezonunda şimdiye kadar 5 gol attı.

Khéphren Thuram, 25

◊26 Mart 2001 doğumlu.

◊Profesyonel kariyerine AS Monaco altyapısında başladı ve 2018 yılında A takımla ilk resmi maçına çıktı.

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◊2024’te Juventus’la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Şanssızlıklar peşini bırakmadı

Federico Chiesa, 29

Babası Enrico, 90’larda İtalya milli takımının golcülerindi… Enrico Chiesa kariyeri boyunca Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio ve Siena gibi kulüplerde 500’e yakın maça çıktı.

◊25 Ekim 1997’de doğdu.

◊Floransa kulübünün altyapısında yetişti ve kısa sürede en heyecan verici genç yeteneklerinden biri haline geldi.

◊Şu an Liverpool FC kadrosunda ama transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıkların da nedeniyle maçlarda beklediği kadar süre alamadı.

Boynuz kulağı geçti

Erling Haaland, 26





Erling Haaland’ın babası Norveçli milli futbolcu Alf-Inge Haaland. Baba Haaland. profesyonel kariyerine 1990 yılında başlamış, Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City kulüplerinde oynamıştı. Erling Haaland’sa sadece şutlarıyla değil, yarattığı pozisyonlarla, yaklaşık 2 metrelik boyu sayesinde hava mücadelelerindeki başarısıyla da bir efsaneye dönüştü.

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◊21 Temmuz 2000’de doğdu. Babası Alf-Inge Haaland o sırada Leeds United’da oynuyordu. Annesi Grue Marita Braut bir atletti. Erling de çocukken atletizmde yarıştı ve uzun atlamada iyi sonuçlar elde etti.

◊A takımla ilk maçına daha 15 yaşında çıktı. 2017’de Molde’ye transfer oldu. 2018 sezonunda 12 gol attı ve Norveç futbolunda yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi.

◊2020’de Borussia Dortmund’a, 2022’de Manchester City’ye transfer oldu.

◊Manchester City’deki ilk sezonunda 36 golle Premier Lig’de tek sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

◊2026 Dünya Kupası’nda Norveç milli takımında attığı 7 golle ülkesini çeyrek finale kadar taşıdı.

Bizimkiler

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Hakan Balta’nın oğlu

Çağrı Balta, 18





Uzun yıllar Galatasaray’da oynayan Hakan Balta’nın büyük oğlu Çağrı da babasının izinden gidenlerden…

◊15 Mayıs 2008’de İstanbul’da dünyaya geldi.

◊Santrfor mevkisinde görev yapıyor.

◊Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp 2026 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Semih Yuvakuran’ın oğlu

Utku Yuvakuran, 29





Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giyen, milli takımda da başarılı performanslar sergileyen Semih Yuvakuran’ın oğullarından Utku Yuvakuran sahada eldivenleri takmayı tercih etti ve kaleci olarak görev yapıyor.

◊2 Kasım 1997, İstanbul doğumlu.

◊ Futbola Pendikspor altyapısında başladı.

◊2017 yılında Beşiktaş’ın kadrosuna dahil oldu.

◊Şu anda Pendikspor’un kalesini koruyor.