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İlgi çekmede Muhteşem Gatsby gibi ol!

#Hoşlanma#Sosyal Medya#Jay Gatsby
İlgi çekmede Muhteşem Gatsby gibi ol

Hoşlandığımız kişinin ilgisini çekmek ya da eski sevgilimizin tekrar iletişime geçmesini sağlamak için sosyal medyadan paylaşım yapmanın bir adı var: ‘Gatsbying’. Bu tabir ‘Muhteşem Gatsby’ romanında, sevdiceğinin kendisini fark etmesini sağlamak için varını yoğunu ortaya koyan Jay Gatsby’ye atıf yapıyor.

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Okula, ofise giderken ilgi çeken kıyafetler giymek, sohbet açacak kitaplar taşımak, etrafa kaçamak bakışlar atmak... Hepsi ‘malum kişinin’ dikkatini çekmek için. Herhalde bu çabayı en ileriye taşıyan kişi Muhteşem Gatsby’dir. Bugünlerde bir kişinin ilgisini çekmek için sosyal medyayı ‘havalı fotoğraflarla’ donatmaya da ‘Gatsbying’ deniyor.

F. Scott Fitzgerald’ın klasik romanı ‘Muhteşem Gatsby’nin (The Great Gatsby) başkahramanı Jay Gatsby tüm zamanını, enerjisini ve parasını âşık olduğu Daisy Buchanan’ı etkilemek için harcar. 1920’lerde sabahlara kadar süren partilerde şampanyalar su gibi akar, dönemin en ünlü sanatçıları şarkı söyler, tüm sosyete ağırlanır. Sonu tam hayal ettiği gibi olmasa da bir noktada amacına ulaşır ve Daisy onu
fark eder.

REDDEDİLME RİSKİ YOK

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Neyse ki artık birinin dikkatini çekmek için bu kadar çaba sarf etmeye gerek yok, bir ‘post’ yeterli. Üstelik kıyafet, saç, makyaj için filtreler; sohbet açmak için ‘hikâye’ler, laf atmak yerine aforizma paylaşma şansımız var. ‘Eğleniyormuş’, ‘doğa sporlarıyla ilgileniyormuş’, ‘başkalarıyla flört ediyormuş’ gibi bir illüzyon yaratma imkânı da cabası...

‘Gatsbying’ yapıyoruz çünkü hoşlandığımız birine gidip açık açık onunla ilgilendiğimizi söylemek yerine en iyi göründüğümüz fotoğrafı yüklüyoruz. Bu, çokça beğeni toplama, bolca takipçi kazanma umuduyla bir fotoğraf yayımlamaktan farklı. Çünkü sadece belirli bir kişiyi hedefe koyuyor. O kişi beğen düğmesine basıyor ya da muhabbet açabilecek bir yorum bırakıyorsa o da ilgileniyordur. İşte, reddedilme riski olmadan karşınızdaki kişinin ilgisini test etme imkânı... “Gelmeyen beğeni ya da kurulmayan iletişim durumunu sindirmek, birine onunla ilgilendiğinizi söylediğinizde gelmeyen cevabı sindirmekten çok daha kolay” diyor insan kaynakları çalışanı Demet K.

Aslında Gatsbying sıklıkla eski ya da uzaklaşmış sevgilileri kıskandırmak, hâlâ umursayıp umursamadığını görmek için uygulanıyor.

32 yaşındaki mimar Birol Ş. şöyle anlatıyor: “Yeni tanıştığım biriyse onun post’larına bakarak ilgi alanlarını öğreniyorum ve sonrasında onun ilgisini çekecek, benimle iletişime geçmesini sağlayacak paylaşımlar yapıyorum. Eğer hedefte aramızın bozuk olduğu, ayrıldığım biri varsa, o zaman karşımdakini ‘kaşıyacak’ postlar paylaşıyorum. Beraber gittiğimiz bir yerde yanımda kim olduğunun anlaşılmayacağı fotoğraflar çekiyorum. Karşımdaki bir şekilde bağlantıya geçiyor.”

‘AKLINDA OLDUĞUMU BİLMEK İYİ HİSSETTİRİYOR’
Murat D. (33) müzisyen

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Hoşlandığım veya tanışmak istediğim biri olduğunda bu girişimi çok tercih etmiyorum. Ancak söz konusu unutamadığım veya tekrar kazanmak istediğim eski sevgili olunca Gatsbying akımının işe yaradığını gördüm. Hâlâ aklında olduğumu bilmek iyi hissettiriyor. Ayrıca bu girişimler sayesinde yeniden iletişim başlatması kolaylaşıyor.

‘YAZASI YOKSA NE YAPARSAN YAP!’
Arzu B. (37) finans uzmanı

Direkt iletişim kurmakla ilgili çekincelerim varsa, o bana yazsın istiyorsam, kendimi hatırlatmaya ihtiyaç duyuyorsam Gatsbying yapıyorum. Ya da ‘Hayatım senin etrafında dönmüyor, geziyorum, eğleniyorum’ imajı vermek için... Özetle ilgi çekmek için... Ne umuyorum? Hemen yazsın, ‘Neler kaçırıyorum’ desin, muhabbet açsın... Ne buluyorum? Genellikle istediğim sonucu değil... Yürüyesi olana sohbet açmak için fırsat yaratıyor ama zaten yazası yoksa ne yaparsan yap işe yaramıyor.

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İlgi çekmede Muhteşem Gatsby gibi ol

‘İLGİ ALANLARINA GÖRE PAYLAŞIM YAPIYORUM’
Demet K. (24) insan kaynakları çalışanı

Onun seveceği bir kitap paylaşıyorum. Ya da kamp yapmaktan hoşlanıyorsa doğa sporları yaparken bir fotoğraf paylaşıyorum ki ilgisini çeksin. Karşımdaki kişinin espri algısını, yeteneğini filtrelemek için de kullanıyorum. Herkesin anlamayacağı esprilerime tepki veriyorsa ona ilgim daha da artıyor.

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#Hoşlanma#Sosyal Medya#Jay Gatsby

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