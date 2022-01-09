İklim krizi büyüdükçe gıda krizi de artacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması#Sisal Şans
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Talimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatınTalimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatın! #Türkmenistan
HDPli Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıHDP'li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktı#HDP
Takım otobüsünün önünü kestiler Bizi rezil ettiniz, istifa..Takım otobüsünün önünü kestiler! 'Bizi rezil ettiniz, istifa!..'#Bursaspor
İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğuİnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu#James Webb Teleskobu
ABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye retABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye ret#ABD
Kayıp sonrası G.Sarayın 3 temel problemini açıkladı Lig sonuncusu daha yakın...Kayıp sonrası G.Saray'ın 3 temel problemini açıkladı! 'Lig sonuncusu daha yakın...'#Galatasaray
Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım varBir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var#Fuat Bol
Demet Akalın daha ne desinDemet Akalın daha ne desin?#Demet Akalın
4 milyon dolara almıştı... Seda Sayandan sürpriz karar4 milyon dolara almıştı... Seda Sayan'dan sürpriz karar!#SEDA SAYAN
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun!#Koronavirüs
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

İklim krizi büyüdükçe gıda krizi de artacak

#İklim Krizi#Doğa#Gıda Fiyatları
İklim krizi büyüdükçe gıda krizi de artacak

Gıda fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, maliyetler, üretici sayısının azalması gibi fiyatları etkileyen birçok faktör olsa da en ciddi sorun gözden kaçıyor ve gölgede büyümeye devam ediyor. Sel, kuraklık, aşırı sıcak, don… Yani iklim krizinin gıda fiyatları üzerindeki etkisi. Uzmanlar bu yıl daha ağır bir gıda sorunuyla karşılaşabileceğimizi söylüyor.

Haberin Devamı

Geçen yıl İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu deyim yerindeyse sıcaktan kavruldu, suya hasret kaldı. Birçok ürün filizlenmediği için çoğu çiftçi daha sonra tekrar ekim yapmak zorunda kaldı, kimi yerlerde yüzde 90’lara varan ciddi ürün kayıpları yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tahıl üretim miktarları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 14.3 oranında azalarak yaklaşık 31.9 milyon ton oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) gıda fiyatlarını 2007’den bu yana düzenli takip ederek gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Birliğin verilerine göre 2021’de markette özellikle patates, yeşil ve kırmızı mercimek, ayçiçeğiyağı ve nohut fiyatlarında yıllık fiyat artışı yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, baklagillerin önemli miktarlarda üretildiği Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yaşanan kuraklığın ürün rekolte ve kalitesinde ciddi düşüşlere yol açtığının, bu durumun da fiyatların artmasına neden olduğunun altını çiziyor. Piyasada bir ürünün hem azalmasının hem de fiyatlarının giderek ulaşılabilir olmaktan çıkmasının anlamının gıda krizi demek olduğunun altını çizen Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran “Kıtlığa doğru gidiyoruz” diyerek bu yıl daha ağır bir gıda sorunuyla karşı karşıya kalabileceğimizi söylüyor. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yeni yıla da kuraklıkla girdik” diye konuşan Kapıkıran’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’nin kendi kendine yetebilirlik oranı yüzde 70’in altına indi. Dünyada da gıda fiyatlarının arttığına ancak Türkiye’deki artışın dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Kapıkıran “Gübre fiyatları 3-13 kat arttı. Kurdaki düşüşle yüzde 20 aşağı çekilse de üreticinin birçoğu toprağına gübre atamadı. Bu da yüzde 50’lere yakın verim kaybına neden olacak. Artık sorunlar üst üste binmeye başladı ve yıllardır yapılan uyarılara karşın gıda krizine hazırlıksız yakalandık”  diyor.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de dünyadaki gıda fiyatı artışının son 10 yılın zirvesine ulaştığını duyurdu. Örneğin buğday fiyatları 2011 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Haberin Devamı

İklim krizi büyüdükçe gıda krizi de artacak

KISA KISA

OKYANUSTAN ZİYARETÇİ VAR

Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi’nde yaşayan çatal kuyruklu martı (Xema sabini) Türkiye’de ilk defa Hatay’da görüntülendi. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı’nda çatal kuyruklu martıyı kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan görüntüledi.

İklim krizi büyüdükçe gıda krizi de artacak

KUNDUZLAR KUTUP YOLCUSU

Alaska Üniversitesi’nden ekolojistler, kunduzların 50 yıl önce yaşamadıkları bölgeleri yoğun olarak mesken edindiklerini açıkladı. Son yıllarda, Kuzey Kutbu’nun küresel ortalamadan üç kat daha hızlı ısındığına dikkat çeken uzmanlar bir zamanlar hiç kunduz yaşamayan Alaska’nın batı kıyılarındaki Seward Yarımadası’nın kunduzlarla dolduğunu keşfetti.

Haberin Devamı

İklim krizi büyüdükçe gıda krizi de artacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İklim Krizi#Doğa#Gıda Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı