İki ürüne daha AB koruması

Kastamonu’nun Taşköprü sarımsağıyla Çanakkale’nin Bayramiç beyazının coğrafi işareti Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edildi.

Taşköprü sarımsağı ilçede 126 köyde üretiliyor ve Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 22’sine denk geliyor. Bilimsel adı ‘Allium sativum’ olan, vitamin ve mineraller açısından en zengin tür olarak gösterilen ürün bu özellikleri tarımının yapıldığı bölgenin ılıman ikliminden ve kumlu topraklarından alıyor. Aromalı, keskin kokulu ve diğer türlere göre daha acı olan Taşköprü sarımsağı kanser riskini azaltan selenyum elementi açısından çok daha zengin.

Karotenoidler, polifenoller ve C vitamini bileşikleri bulunduran Bayramiç beyazı denen nektarinse tam bir antioksidan kaynağı. Ürün bu özelliklerini ve yüksek aroma değerini Kaz Dağları’nın sağladığı yüksek oksijene ve denizden gelen iyota borçlu. Bayramiç’in bu mikroklima iklimi ürünün başka bir yerde yetişmesini de imkânsız...

Bayramiç beyazı yaklaşık 5 bin 500 dekar alanda, yılda sadece yaklaşık 15 bin ton üretilebiliyor. Bayramiç beyazının coğrafi işaret yolculuğu 2010’da yerli coğrafi işaret tescili almasıyla başlamıştı.

Alınan bu kararlarla Türkiye’nin AB tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı yedi oldu.



Bayramiç beyazı yılda yaklaşık 15 bin ton üretilebiliyor.

SIRADA BEKLEYENLER DE VAR

AB tarafından koruma altına alınmayı bekleyen 17 ürünümüz daha var: Afyon sucuğu ve pastırması, Kayseri sucuğu, pastırması

ve mantısı, İnegöl köftesi, Antep fıstığı, lahmacunu ve menengiç kahvesi, Edremit yeşil çizik zeytini, Antakya künefesi, Giresun tombul fındığı, Maraş çöreği ve tarhanası, Çağlayancerit cevizi, Milas yağlı zeytini, Gemlik zeytini ve Araban sarımsağı...

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