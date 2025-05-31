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İki tekere yeni bir kafe

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#Uygar TAYLAN#Stride Bike N Coffee#Yazar
İki tekere yeni bir kafe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 07:00

Çiftehavuzlar’daki Stride Bike N Coffee, bisikletçilerin yeni uğrak noktası. Anadolu Yakası’nda bisiklet kiralama imkânı sunan tek kafe. Aynı zamanda bir topluluk duygusu da vaat ediyor.

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Sıradan bir kafede zaman geçirmek yerine ilgi alanlarını paylaşan kişilerle bir araya geldiğimiz sosyal buluşma mekânları yani ‘community club’ tarzı yerler son dönemin trendlerinden biri. Bisiklet tutkunlarının buluşma noktası haline gelen bisiklet kafeler gibi... Bu akımın Anadolu Yakası’ndaki yeni temsilcisi Çiftehavuzlar’da geçen hafta açılan Stride Bike N Coffee. Caddebostan sahilinde Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ile Hasan Âli Yücel Sokak’ın kesiştiği köşede. Kafeye adımınızı atar atmaz  sıralanmış ‘gıcır gıcır’ Carraro Sportive model bisikletler dikkatimizi çekiyor. Kurucularından Sinan Naipoğlu “Bisiklet kiralayarak Belgrad Ormanı-Sarıyer arasında turluyorduk. Bunu 3-4 sene her hafta yaptık. Sonra Anadolu Yakası’nda benzer bir şeyi yapma fikri oluştu. Alper (Yüceer) ve Ali (Selman Altınbilek) ile birlikte Stride Bike N Coffee fikri ortaya çıktı” diyor. Adım anlamına gelen stride kelimesini merkeze alarak kurdukları kafenin içinde
32 bin liralık Cannondale marka bisiklet satışta, dışarıda sıralanmış Carraro marka bisikletlerse saatlik 250 liraya kiralanabiliyor. Sporseverler için sağlıklı atıştırmalıkların olduğu kafede glütensiz, siyez unu kullanılmış, rafine şekersiz yiyecekler de bulmak mümkün. Kruvasan (180 lira) taze; americano (150 lira) ve smoothie’lerse (200 lira) leziz.

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Stride Bike N Coffee’ye Feneryolu Marmaray durağından 5 dakika yürüyüşle ulaşılabilir.

 

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#Uygar TAYLAN#Stride Bike N Coffee#Yazar

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