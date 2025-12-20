İki farklı branşta dünya şampiyonlukları... Azim ve disiplinle çalışıp büyük bir gurur yaşadılar

Haberin Devamı

Türkiye’nin genç sporcuları birçok disiplinde önemli uluslararası başarılara imza atıyor. Tüm dünyaya yayılan ve ülkemize madalyalar, kupalar getiren bu başarı hikâyeleri azim, disiplin ve kararlılıkla yazılıyor.

28 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 84 ülkeden sporcuların katılımıyla İngiltere’de düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası’nda 16 yaşındaki milli sporcu Zehra Gemi finalde İrlandalı rakibi Rebecca Allen’ı 3-0 mağlup ederek kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye’nin darttaki ilk dünya şampiyonu oldu.

Benzer bir başarı da dijital bir kulvardan geldi. Red Bull’un Tetris oyununun 40’ıncı yılına özel olarak Dubai’de düzenlediği şampiyonada Fehmi Atalar 2 binden fazla senkronize drone’la oluşturulan dev ekranda, finalde Perulu rakibi Leo Solórzano’yu geride bırakarak Red Bull Tetris Dünya Şampiyonu oldu.

‘Dart göründüğünden daha stratejik, zor bir oyun’

Birinci olduğunu öğrendiğin anda ne hissettin?

Yarı finalde İngiliz sporcuyla eşleştik, bu karşılaşma aslında hem benim hem onun için erken finaldi. Bu maçı kazandığımda finale çıktım ve şampiyon olduğumu anladım. Ailem ve yakınlarım telefonla aradı. Onlara çok mutlu olduğumu ve çok büyük bir gurur yaşadığımı söyledim.

Şampiyonluğun memleketin Denizli’de nasıl karşılandı?

Denizli’nin Tekkeköy Mahallesi’nin sakinleri benim için çok güzel bir karşılama düzenlemişlerdi. Gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Ailem bana “Seninle gurur duyuyoruz” deyince çok duygulandım. Her yerden çok olumlu geri dönüşler ve tebrik mesajları aldım.

Dartla yolun nasıl kesişti?

Tekkeköy Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisiyken beden eğitimi öğretmenim Murat Barut sayesinde bu branşla tanıştım. Ve ilk dart oklarını orada attım. Sonra beden eğitimi öğretmenim ve antrenörlerim benim yetenekli olduğumu,

bu branşta başarılı olabileceğimi ve yolumun açık olduğunu söylediler. Dart oynadıkça, ok attıkça daha da atmak istedim. Madalya aldıkça daha iyi hissettim ve hedef koyduk, bu şekilde ilerledik.

Dart gibi bir branşta milli forma giymek için nasıl bir eğitim gerekiyor?

Dart sürekli tekrar edilmesi, antrenman yapılması gereken bir branş. Örneğin bir hafta antrenman yapmazsanız bir aylık emeğiniz boşa gider ve gerilersiniz. Milli sporcu olmak için Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonumuzun Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları’na katılıp, yıl sonuna kadar puan toplayıp sıralamaya girmeniz gerekiyor. Altı Türkiye şampiyonası sonunda milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanırsanız, seçmelere girip o müsabakalarda başarılı olduğunuz takdirde milli sporcu olmayı hak ediyorsunuz. Yani süreç uzun ve zorlu oluyor.

Dart dışarıdan sakin bir spor gibi görünüyor ama ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor. Hedefi 12’den vurmak isteyenlere ne önerirsin?

Dart eğlenceli bir spor, herkesin oynayabileceği, keyifli bir aktivite. Ama herkesin profesyonel olarak yapabileceği bir branş değil maalesef. Çünkü göründüğünden daha zor, karmaşık ve stratejik bir oyun. Bu spor için stresle çok iyi başa çıkmanız ve çok sağlam bir irade gerek. Milli sporcular olarak müsabakaların durumuna göre 5 ile 8 saat arası antrenman yaptığım çok oldu. Dart oynamak isteyen özellikle kız kardeşlerime, arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayatınıza ve yaşamınıza fazlasıyla katkı sağlıyor. Sabırlı olun ve devam edin.

‘SÜREKLİ YENİLİYORDUM; HIRSLANIP KENDİMİ GELİŞTİRDİM’

Birinci olduğunu öğrendiğinde ne hissettin? Nasıl bir duygu?

Format gereği oyunun ortasında skor olarak rakibimi geçtiğim için o anda o kadar sevinemedim. Çünkü oyuna devam etmem gerekiyordu. Ama süre bittikten sonra bayağı sevindim, heyecanlandım. Tabii şimdi üzerinden birkaç gün geçtiği için heyecan birazcık gitti ama o an aşırı heyecanlıydım. Bir şeyi gerçekten başardım ve bunun

için de gururlu hissediyorum.

O anda nasıl bir tepki verdin? Yakınında biri var mıydı?

O sırada yanımda Perulu rakibim oturuyordu. Önce onu tebrik etmek gerekiyordu, kendisi harika oynamıştı. Sonra kupayı kaldırdım ve kupayı kaldırırken aynı anda “Başardım ve değdi. Çalışmalarımın karşılığını aldım ve bunun için mutluyum, gururluyum” sözleri çıktı ağzımdan. Çünkü ben toplamda iki ay çalıştım ve çalışmalarımın karşılığını almak gayet güzel bir duygu.

Tetris için nasıl çalışıyorsun?

Oyuna başlarken hangi stratejilerle başlarsam çok iyi olur, hangi stratejilerle devam etsem, onlara baktım. Yani en yüksek skoru almaya çabaladım. Birden fazla çalışma yolu var, bunlardan biri ‘T spin’ dediğimiz, T’yi çevirdikten sonra bonus puan aldığımız şeyler var. Onun dışında oyunun zaten temeli hız, hızlı olmak lazım.

İlk defa Tetris oynadığın günü hatırlıyor musun?

2011-2012 yıllarında bir Tetris oyuncağım vardı. Ama asıl teyzemden ilham aldım. Teyzem tüplü televizyonda Tetris oynardı,

ben de onu izlerdim. Tetris oynamayı o tüplü televizyonda öğrendim. Sonra bir arkadaşım zorladı beni, yeniyordu sürekli, benden daha iyiydi. Ben de nasıl bir hırs yapmışsam artık kendimi geliştirdim. Beş sene boyunca da böyle devam etti, işin sonunda da Red Bull Tetris Dünya Şampiyonluğu’na kadar geldik.

Ailen tepki vermiyor muydu?

İki sene önce “Ya bırak şu Tetris’i, kafamız şişti” diyorlardı. Şimdi iş biraz tersine döndü.

Şampiyon olunca ne dediler?

Gurur duyduklarını söylediler. Tabii yüz yüze görüşemedim henüz, uzaktalar. Ne olacağını eve gittiğimde göreceğiz. Tepkilerinin değişeceğine eminim. Teyzem de tebrik etti. O da yayını izledi. O da

biliyordu kazanacağımı. Benim isteğim de ailemi gururlandırmak zaten.

Rakiplerinden farkın neydi?

Ben aşırı sakin kalabiliyordum. Hem çok daha hızlıydım. Bunların içine teknik de girebilir, stratejilerde girebilir ama en önemlisi hızlı olabilmek.

Tetris oynamak dışında neler yapıyorsun?

Bilgisayar mühendisliği okuyorum; problem çözme, kod yazmayı çok seviyorum. İleri düzeyde satranç oynuyorum. Ya kod yazıyorum, ya satranç oynuyorum ya da Tetris oynuyorum. Hayatım genel olarak bu üçlü üstünden dönüyor.