İğneyle zayıflarken pişman olmamak için…

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Diyabet ve obezite tedavisi için üretilen, halk arasında zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 analogları, kilo vermek isteyenlerin sık başvurduğu yöntem oldu. En tanınanı Ozempic olan GLP-1 ilaçları, vücudun açlık ve kan şekerini düzenlemek için ürettiği bir hormonu taklit ediyor. İğneler, yeme isteğini azaltıyor, sindirimi yavaşlatıyor ve tok hissettiriyor. Ancak mide bulantısı ve kusma gibi yan etkileri de olabiliyor.

Uzmanlar kilo verme ilaçlarının daha sağlıklı bir yaşam sürmek için yeterli olduğuna dair oluşan kanıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu ilaçların bir kişinin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 21’ini kaybetmesine yardımcı olabileceğini, ancak bunun önemli bir kısmının yağsız vücut kütlesi ve kas olabileceğini belirtiyorlar. Bu yüzden iğne öncesi sağlık kontrollerinin yapılması, sonra da beslenme ve egzersize dikkat edilmesi gerekiyor.

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‘GELİŞİGÜZEL KULLANIMI RİSK YARATABİLİR’

Uzm. Dr. Yusuf Emre Uzun, iç hastalıkları uzmanı/Liv Hospital

- Bu ilaçlara başlamadan önce mutlaka bir iç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanı tarafından detaylı şekilde değerlendirilmeniz gerekir. Kapsamlı sağlık taraması şart. İlk aşamada hekiminiz; yaşınızı, cinsiyetinizi, mevcut hastalıklarınızı, kullandığınız ilaçları, beslenme ve uyku düzeninizi, sigara/alkol kullanımınızı ve yaşam tarzınızı sorgular. Ardından vücut ölçümleriniz yapılır (boy, kilo, bel, beden kitle indeksi vb).

* Tedaviye başlamadan önce temel kan ve görüntüleme testleri yapılır:

-Açlık-tokluk kan şekeri, HbA1c (son 3 aylık şeker ortalaması)

-Kolesterol değerleri (HDL, LDL, trigliserid)

-Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri

-Tiroid hormonları

-Tam kan sayımı, vitamin-mineral düzeyleri

-Karın ultrasonu (Safra kesesi hastalıkları için)

- Gerektiğinde hormon testleri veya kalp tetkikleri gibi ileri incelemeler de istenebilir.

- Bu iğneler; pankreas iltihabı geçirenler, ailesinde tiroid kanseri öyküsü olanlar ve hamile/emziren kadınlar için uygun değildir. Safra taşı olanların dikkatli kullanması önerilmektedir.

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- GLP-1 ilaçları hekim kontrolünde, kişiye özel bir planlamayla uygulanmalıdır. Gelişigüzel kullanımı hem etkisiz olabilir hem de sağlık riski yaratabilir.

‘DÜŞÜK KALORİLİ DİYETTEN KAÇININ’

Ceren Güven, beslenme ve diyet uzmanı/Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

- Kas kütlesini korumak için beslenme programı önemlidir ve yeterli protein alımına öncelik verilmelidir. Günlük protein ihtiyacı kişinin yaşına, kilosuna ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişir. Kilo başı 1,2-2 gram protein almaları önerilir. (80 kg biri için 96-160 gram protein gibi...)

- Özellikle yumurta, et, yoğurt gibi kaliteli protein kaynaklarına her öğünde yer verilmeli. Bu süreç, sağlıklı beslenmeyle desteklenmeli ve çok düşük kalorili diyetlerden kaçınılmalı.

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‘HAFTADA DÖRT GÜN EGZERSİZ’

Mehmet Batdal, milli sporcu, fitness antrenörü

Vücuttaki kas kaybını önlemek için de mutlaka fitness hareketleri yapmak gerekiyor. Biz egzersizleri haftanın dört gününe bölüyoruz. Birinci gün üst vücut, göğüs ve triceps çalışıyoruz. İkinci gün omuz ve biceps çalışıyoruz. Üçüncü gün sırta, dördüncü günü de tamamen alt gruba yani bacaklara ayırıyoruz. Bu sistemde çalışıldığında vücut hiçbir şekilde kas kaybetmez. Vücudumuz daha fazla kalori harcar ve daha fazla yağ yakar. Ne kadar kas varsa vücut o kadar fazla yağ yakar.

KULLANIYORSANIZ BUNLARI DA BİLİN!

- Kabızlığı ve susuzluğu önlemek için günde 8 ila 12 bardak su için.

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- Alkolü, kafeini ve şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecekleri sınırlandırın.

- Yemekten sonra iki ila üç saat uzanmayın. Bu, mide ekşimesi riskini azaltır.

- Kabızlığı önlemek için lifli gıdalar yiyin.

- Mide bulantısını kötüleştirebilecekleri için ağır, yağlı veya kızarmış yiyeceklerden kaçının.