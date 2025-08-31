‘İfşa yargısız infaz değildir, doğru kullanıldığında toplumsal hesap sorma ve farkındalık yaratma aracıdır’

Haberin Devamı

Evvelki hafta bir fotoğrafçının, 18 yaşından küçük bir kıza yazdığı uygunsuz mesajların sosyal medyada paylaşılmasıyla başladı her şey. Arkası çorap söküğü gibi geldi. Birçok kadın özellikle kültür-sanat sektöründe bilinen fotoğrafçıların adını veriyor ve bu kişiler tarafından taciz edildiklerini söylüyordu. İş fotoğrafçılarla sınırlı kalmadı... Oyuncular, yönetmenler, radyocular, müzisyenlerle ilgili iddialar da arka arkaya geldi. Kimi ifşalar aynı kişilerin üzerinde yoğunlaşıyordu. Suçlanan isimlerin bazıları özür mesajları yazdı, bazıları suçlamaları kısmen kabul etti, bazıları hem özür dileyip hem de yargı yoluna gideceğini açıkladı. Çoğunun hiç sesi çıkmadı. Çok geçmeden iş, kültür-sanat sektörünü aştı. Kadınlar dört bir yandan yaşadıkları tacizleri ifşa etmeye başladı. Sokakta, okulda, işyerinde hatta evde yaşadıkları kimi spontane kimi sistematik tacizleri milyonlarla paylaştılar. Elbette her zaman olduğu gibi ‘İspatla, delilin var mı, senin orada ne işin vardı’ gibi sorular peş peşe geldi. Bu arada bu alanda faaliyet gösteren birçok kurum adı geçen şahıslarla ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Birçok kişi sosyal medyada kadınları desteklediğini açıkladı. Ama bu yapılanları doğru bulmayanlar da var. İfşa yoluyla adı geçen kişilerin itibarlarının suikasta uğradığını, işin içinde kadının rızası-

nın da olduğunu söyleyenler oldu.

Susmuyorlar...

Peki, ifşa bir mücadele biçimi mi, suç teşkil ediyor mu, mağdur olduklarını iddia eden kadınlara faydası nedir, rıza ne demek? Bu soruların yanıtları için avukatlara danıştık. Ve farklı yaştan, farklı alanlarda çalışan kadınlara “Hiç tacize uğradınız mı” diye sorduk. “Hayır, tacize uğramadım” diyen olmadı. Her kadın yaşadığını samimiyetle anlattı fakat bir bölümü yazılmasını istemedi. Gerekçe olarak “Ben olduğum ortaya çıkar, baş edemem” diyen de oldu, “Erkek terörüne uğrarım” diyen de. Hiçbir kadın isminin, mesleğinin yazılmasını kabul etmedi, bilgileri bizde saklı. Bu ifşa hareketiyle birçok kadın derinlere gömdüğü o korkunç anılarla tekrar yüzleştiğini, bugün bile benzer duygular yaşadığını ifade etti. Hatta görüş veren kadınlardan biri “Sadece erkeklerin değil, biz kadınların da uykuları kaçtı. Yaralarımız kapanmamış, yazılanları okudukça kanamaya devam ediyor” diye duygularını ifade etti.

#susmabitsin diyen kadınlar, anlatmaya devam ediyor, irili ufaklı gruplar bir araya gelip tacize karşı güç birliği yapıyor. Görünen o ki ‘Bu tacizler bitsin’ diyen kadınlar susmayacak...

KADINLAR ANLATTI...

‘Çok rahatsız olduğumu hatırlıyorum’

E. Ö. (24)

“İlk kez erkek cinsel organı görmem 12 yaşıma tekabül ediyor. Okulda sıradan bir günde, sınıfımda yaşandı bu olay. Sıra arkadaşım olan çocuk, yanında oturduğum sırada, ben öğle arasında yemeğimi yerken ve etrafımızda başka çocuklar da varken cinsel organını çıkarıp mastürbasyon yapmaya başladı. Ne olduğunu anlamadım, sadece çok rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Sınıftaki diğer kız öğrencilerle sessiz bir anlaşma yapmış gibiydik, sustuk. Kimseye bir şey demedim, sıramı bile değiştiremedim ve bir yıl daha o çocukla oturmaya devam ettim.”

‘Bayramlardan nefret ettim’

S. İ. (26)

“9 yaşından 12 yaşına kadar öz kuzenim tarafından sistematik tacize ve cinsel istismara uğradım. Benden başka bir şehirde yaşadığı için yalnızca bayram tatillerinde bir araya geliyorduk, aramızda 8 yaş vardı. Hep birlikte çocuklara ayrılmış ayrı bir odada yatardık. Geceleri herkes uyuduktan sonra yanıma uzanırdı. Onu abim gibi gördüğüm ve yaşım çok küçük olduğu için çok uzun bir süre

ne yaptığını anlamadım; anladıktan sonra da konduramadığım için kabul edemedim. Evde kimsenin olmadığı bir gün, ben 12, o 20 yaşındayken cinsel istismara uğradım. 3 yıl boyunca sustum, kimseye söyleyemedim, geceleri korkunç kâbuslar görüyordum, okuluma ara vermek zorunda kaldım ve 3 yılın sonunda aileme durumu söyledim. Onun yüzünden bayram günlerinden nefret ettim, hâlâ kutlayamıyorum.”

‘Tuvalette ağlayarak kustum’

L. F. (24)

“Arkadaşlarımla gittiğimiz mekânda yanımızda oturan arkadaş grubunun içinde o zamanlar çok popüler olan ve çok sevilen bir erkek oyuncu da vardı. Sohbet etmeye ve bir süre sonra da aynı masada oturmaya başladık. Bu oyuncu da benim yanımda oturuyordu. Aramızda rahatsız edici hiçbir konuşma, şaka ya da polemik yaşanmadı. Her şey gayet güzel giderken birden pantolonumun içinde bir el hissettim. İç çamaşırımın içinden kalçamı kavradı ve bir yandan da hiçbir şey yokmuş gibi masada arkadaşlarıyla konuşmaya devam etti. Hiçbir şey demedim, elini çekmesi için panikle elini ittim sadece. Çekti, yüzüme bakmaya, gülmeye, eğlenmeye devam etti. Mekânın tuvaletine gidip ağlayarak kustuğumu hatırlıyorum.”

‘Hiç o günkü kadar hızlı koşmadım’

F.O. (32)

“Arkadaşımın abisiydi. Ben 8 yaşında, o 20 civarlarındaydı. Arkadaşlarımla neredeyse her gün buluştuğumuz bir ‘oyun’ alanımız vardı. Beni bir gün ‘oyun’ oynamaya çağırdı. Arkadaşımın abisi olduğu için güvendim, sorgulamadım; sorgulamayacak kadar da küçüktüm. Alana gittiğimizde bir bankın üzerine oturdu, beni de yanına çağırdı. Gidince beni kucağına oturttu, cinsel organını hissettiğimde korkudan titremeye başladığımı hatırlıyorum. Korkudan çığlık çığlığa bağırdım, o da korktu ve beni bıraktı. Hayatım boyunca hiçbir gün, o gün oradan kaçmak için olduğu kadar hızlı koşmadım.”

‘Hâlâ kalabalık gruplardan korkuyorum’

M.L. (50)

“Yıllar önceydi, evime gitmek üzere caddede yürüyordum. O gün bir futbol maçı vardı. Stattan çıkanlar bölgeye dağılmıştı. Birden kalabalık bir erkek grubu etrafımı sarıp bir yandan sözlü taciz etmeye başladılar, bir yandan da vücuduma dokunmaya... Kendimi korumak için mücadele ettim, bağırdım, iteledim... Sonra beni bırakıp güle oynaya yollarına devam ettiler. Öyle kalakaldım olduğum yerde, çok moralim bozuldu, saatlerce ağladım. Hâlâ kalabalık erkek gruplarından çok korkuyorum.”

‘Bugün bile nefesim daralıyor’

Ş. K. (54)

“Ortaokula gidiyordum, edebiyat öğretmenim edebiyata olan ilgimi fark etti. Ufak sohbetler etmeye başladık. Sonra o beni çağırmaya başladı, sınıfın en arka sırasına oturup konuşuyorduk. Sürekli ‘Sen ne güzel kızsın, edebiyatı da seviyorsun, çok güzel kadın olacaksın’ gibi laflar ediyordu. Bacağıma, sırtıma artık neresi denk gelirse dokunuyordu. Çok rahatsız oluyor ama bir türlü anlam veremiyordum. Sonuçta o benim öğretmenimdi! Kaçmaya başladım, çağırdığında gitmiyordum ama her zaman başaramıyordum kaçmayı. Çok küçüktüm, düşününce bugün bile nefesim daralıyor.”

‘O adamı hiç affetmiyorum’

L.S. (50)

“17 yaşındaydım, babam hastalandı, aylarca yoğun bakımda kaldı, tüm vücudu felç oldu, sadece gözleri hareket ediyordu. Çekirdek aileyiz, bir kardeşim var, annem de çalışıyor. Kimsemiz yok, babamın bakımı bizim üzerimize kaldı. Eve bir fizyoterapist gelmeye başladı, genç biri. Annem işte olduğu için o babama fizik tedavi hareketlerini yaptırırken genellikle ben eşlik ediyordum. Hareketleri bana da öğretiyordu, onun gelmediği günler ben yaptırıyordum. Sonra bir tuhaflık başladı. Fizik tedavi hareketlerini benim üzerimde göstererek öğretiyordu güya... Doktor ya, sesimi çıkaramadım, konduramadım. Mahrem bölgelerime de dokunuyordu. Kimseye bir şey diyemedim, o da tacizlerine devam etti. Sonra telefonlar gelmeye başladı, sesini değiştirip beni sevdiğini söylüyordu. Bir gün dayanamadım ve “Seni tanıyorum, artık yapma” dedim. Bence çaresizliğimizi gördü ve cesareti oradan aldı. İfşa olayları çıkınca internette aradım, fotoğrafını görünce elim ayağım boşaldı. O adamı hiç affetmiyorum.”

‘Haddini bildiremedim’

H.Ç. (45)

“Hiç tacize uğradın mı sorusuyla geçmişten silmek istediğim 4-5 an gözümde canlandı. En kötüsü de yazı, çizi işleriyle uğraştığım, bundan en az 10 yıl öncesine ait utanç anı... İş nedeniyle telefonlaştığım, hiç yüz yüze görmediğim bir adam, gecenin bir yarısında “Sünnet üzerine bir kitap yazıyorum, ilginizi çeker mi’ diye mesaj atmış, mesajına erkek cinsel organının yer aldığı bir kitap kapağı eklemiş ve bir de not düşmüştü: “Kapakta kendim oynadım!” Bunu iş arkadaşlarıma anlatmaya bile utanmıştım o dönemde. Belki daha genç olmanın, belki de arada işin olması nedeniyle haddini yeterince bildirememiştim ve şimdi bile tiksinerek hatırlıyorum.”

İfşa eylemini hukuk nasıl değerlendiriyor? Masumiyet karinesiyle çelişir mi?

◊ Masumiyet karinesine uymak hâkimlerin işidir, toplumun değil. Toplum vicdani kanaatiyle ilerleyebilir. İfşa hukuk sistemimizde doğrudan tanımlı bir kavram değil fakat yapılan eylem içeriğine, yönteme ve amacına göre hukuken farklı sonuçlar doğurabiliyor. İfşa tek başına ne suçtur ne de tamamen serbesttir. Bağlamına göre değişir. İfşa eden bakımından Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması ya da iftira gibi iddialarla hakkında dava açılabilir. Burada kamu yararı kısmı çok önemli. Yargı kararlarında ifşa sonrası hakkında dava açılan failleri daha çok görüyoruz, keza bu iftira savunmaları çoğu zaman boşa çıkıyor. (Avukat Aslı Karataş)

◊ Masumiyet karinesi ceza hukuku alanında geçerli bir ilkedir. Yani bir kişi hakkında mahkeme kararıyla hüküm verilene kadar ‘suçsuz’ sayılır. Bu ilke, bireylerin değil; devletin, yargının ve kolluğun uyması gereken bir ilkedir. Vatandaşların, toplumsal alanda bir fail hakkında fikir beyan etmesi masumiyet karinesini ihlal etmez. Amaç ceza değil görünürlük ve farkındalıktır. Hukuk dışı olması için bilinçli olarak yalan bilgi verilmesi gerekir. İfşa yargısız infaz değildir, doğru kullanıldığında toplumsal hesap sorma ve farkındalık yaratma aracıdır. (Avukat Selin Nakıpoğlu)

◊ Diğer bir sebep; ifşa, birini ‘hukuken suçlu ilan etmek’ amacı taşımaz; yaşananı kamusal alana taşıyarak dayanışma, farkındalık ve önleyicilik yaratır. İfşa ‘suçun hukuken ispatı’ değil; ‘yaşanan deneyimin görünür olması’dır. Ortada bir mahkeme hükmü varmış gibi davranmak gerçekçi değil. (Avukat Selin Nakıpoğlu)

Kadınların hukuki mücadelesinde hangi işlevleri üstleniyor?

◊ Cinsel şiddet tüm dünyada en az şikâyet edilen suçlardan. Maruz kalanın verdiği ilk refleks zaten inkâr ve unutmaya çalışmak olduğu için adli vaka olarak karşımıza çıkması ya çok geç ya da imkânsız oluyor. Burada ifşanın bir onarım işlevi gördüğünü söyleyebiliriz. Travmalar üstü örtülüp bastırılınca değil, ifade edilince iyileşme fırsatı bulabilir. Feminist hareketin ifşayı bir mücadele aracı olarak kabul etmesinin önemli sebeplerinden biri de bu. İfşa eden kadının iftiracı yaftası yemesi ataerkil öğretiler kapsamında çok yaygındır. Bir kez bu cesareti gösteren kadının yanında olmak, failleri alanlardan dışlamak, pişman olmasını ve eylemlerini tekrarlamamasını sağlamak ifşa eyleminden beklediğimiz işlevler arasında sayılabilir. (Avukat Aslı Karataş)

◊ Cinsel suçlar, çoğu zaman kanıt bırakmayan, kapalı mekânlarda işlenen eylemlerdir. Failin gücü, şiddete maruz kalanın korkusu, toplumsal baskı derken çoğu dava açılmadan kapanır. İfşa kadınların yalnız olmadığını gösterir ve başka kadınların benzer deneyimlerini paylaşmasına alan açar. Toplumsal sorumlulukla hukuki sorumluluk ayrıdır. Hukuk failin cezasına karar verir. Toplum failin davranışını sorgular, güven duygusunu yeniden tartar. İfşa “Benim için güvenilir değilsin” deme hakkının kolektif biçimidir. (Avukat Aslı Karataş)

◊ Türk hukukunda ifşa özel olarak tanımlanmasa da hukuka aykırı olmadığı sürece suç unsuru oluşturmaz. Önemli olan, ifşanın gerçeğe dayalı olmasıdır; yalan veya uydurma iddialar iftira suçunu doğurur. İfşa hukuk yavaş veya eksik işlediğinde bir baskı ve farkındalık aracı olarak işlev görür.

(Avukat Selin Nakıpoğlu)

Hukuken rızanın tanımı nedir?

◊ Hukuk rıza için önce fiil ehliyetine bakar. Tarafların yaşça ehil olmaları (yetişkin olmaları) ve ayırt etme gücüne sahip olmaları (herhangi bir akıl noksanlığının olmaması) gerekir. Ayrıca baskı altında olmamaları ve açıkça isteklerini ortaya koymalarıyla rıza hukuken geçerli hale gelir. (Avukat Aslı Karataş)

◊ Türk Ceza Kanunu’nda rıza, bir fiilin hukuka uygunluğunu belirleyen temel unsurdur (TCK m. 102 ve m. 103). Rıza yoksa veya hukuka aykırı bir şekilde elde edilmişse, fiil suç teşkil eder. Ancak rıza soyut bir kavramdır; fiili yapanın ve mağdurun beyanları, çevresel deliller, tanıklar, yazışmalar ve elektronik kayıtlar üzerinden ortaya konur. Şiddete maruz kalanın beyanı, çoğu kez en kritik delildir. Hukukumuz mağdur beyanını genellikle kanıt olarak kabul eder, ancak mahkemeler çoğu zaman ek delil talep eder. Bu durum, şiddete maruz kalan açısından psikolojik baskı ve ‘güvenilmezlik’ iddialarına yol açabilir. Rıza fiziksel veya sözlü olarak ifade edilebilir, ancak çoğu zaman dolaylı göstergeler üzerinden yorumlanır. Örneğin pasif kalmak, bedensel tepkiler, ‘Hayır’ dememek gibi durumlar hukuki olarak rızanın varlığını/eksikliğini net biçimde göstermez. Bu, mahkemelerde tartışmalara ve okların sanığa değil, şiddete maruz kalana yönlendirilerek yükünün artmasına sebep olur ne yazık ki. (Avukat Selin Nakıpoğlu)