İçsesinizi duyar mısınız?

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Bir haftadır reels yani Instagram’daki kısa videoları izliyorum. Sokakta, otobüslerde sürekli reels’lere maruz kalıyorum; insanların ne izlediğini biliyorum çünkü çok kişi kulaklık kullanmıyor. Benim neyim eksik deyip merakla izlemeye başladım. Şunu yaşatıyor insana: Resmen hipnotize oluyor, her şeyden kopuyorsun. İşin kötüsü izlenmiyor, sadece kaydırıp duruyoruz. Bir haftanın sonunda o ortamdan kaçtım hemen. Yerli yersiz, gerekli gereksiz her şeyi izlemiş olmak beni rahatsız etti; üstelik de hiçbir şey anlamadan boşa giden zaman… Seçemiyorsun, sıradaki geliyor hemen. Tam bir tüketim çılgınlığı; hem de hunharca ve ne tükettiğimizden haberimiz olmadan... Neyse ki kolay kurtuldum. Asıl hoşlandığım Storytel (sesli kitap uygulaması), bu da bende bağımlılık gibi oldu. Sürekli bir kitap çalıyor kulağımda, dinliyor olsam da olmasam da. Bu da rahatsız etti beni ve dinleme işini bir plana soktum.

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Milyarlarca kitap var, elbette kişiye özel seslendiremezler ama biraz daha çeşitlilik olmasını isterdim.

TEATRAL SES SEVMİYORUM

Sesli kitap uygulamalarında kitap seslendirenlerin çoğu tiyatro ve sinema oyuncusu. Onların sesinden kitap dinlemek çok güzel.

Siz içinizden kitap okurken kendi sesinizi duyuyor musunuz? Bunu çok insana sordum, çoğunluğu duyuyormuş. İşte tam bu noktada ben gözle okuyamadığım için kitabı seslendiren benim içsesim oluyor. Okuyucular kitap seslendirirken kaç karakter varsa hepsini ayrı sesle okumaya çalışıyorlar ve genelde de başarılılar fakat şöyle bir durum var; bu seslendirmeler kitapla benim arama giriyor. Çünkü benim içsesim kitabı seslendiren kişinin sesi. Bu ses birdenbire çeşitli oyunculuklarla sesini değiştirince hangisi benim sesim karıştırıyor ve yabancılaşıyorum. Bence kitaplar iki ayrı formatta seslendirilmeli, dinleyici kendi seçmeli. Diğer görmeyen arkadaşlarım bana katılmayabilir ama dümdüz, teatral seslendirme yapmadan okuyanları tercih ediyorum ben. Yazılı kitapları da robota okutuyorum. Sesli kitap yayıncılarına yapılan yorumlara da baktım, herkes kitabı değerlendiriyor, seslendirmeyi yorumlayan görmedim. Reels izler gibi ne verirlerse almış kullanıyor durumdayız. Milyarlarca kitap var, elbette kişiye özel olamazdı ama biraz daha çeşitlilik olmasını isterdim, hatta keşke kitapları kendi sesimle seslendiren bir uygulama olsaydı… Acaba kendi içsesim olabilir miydim?