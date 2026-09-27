‘İçimizden biri olduğunu hissettiriyor’

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Bugünlerde Almanya siyasetinde en çok konuşulan isimlerden biri Türk kökenli hukukçu Elif Eralp. 20 Eylül’deki Berlin eyalet seçiminde liderliğini yaptığı Sol Parti (Die Linke) yüzde 25,7 oyla birinci çıktı. Bu Eralp’e Berlin’in hükümetini kurma fırsatı verdi ancak parti tek başına yeterli çoğunluğa sahip değil. Almanya Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 18,8’le ikinci, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,3’le üçüncü oldu. Almanya Sosyal Demokrat Partisi’yse (SPD) yüzde 12,1’de kaldı. Tablo koalisyon görüşmelerini zorunlu kılıyor. Öte yandan Eralp ve partisi antisemitizm konusunda net duruş sergilememekle eleştiriliyor. Baden-Württemberg Başbakanı Cem Özdemir AfD’ye karşı örülen siyasi güvenlik duvarı (Brandmauer) kriterinin Sol Parti için de

geçerli olması gerektiğini savunuyor. Eğer Eralp görüşmelerden başarıyla çıkarsa Berlin’in ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir. Berlin hem eyalet hem de başkent statüsünde olduğu için seçilen kişi eyalet başbakanı yetkilerini de taşıyor.

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Elif Eralp 1981’de Münih’te doğdu. Anne-babası sosyalist ve sendikacıydı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Almanya’ya iltica ettiler. Hamburg Üniversitesi’nde hukuk okuyan Eralp göç hukuku ve insan hakları alanında çalıştı. 2010’dan itibaren Almanya Federal Meclisi’ndeki Sol Parti grubunda hukuk politikaları danışmanı olarak görev yaptı. 2021’de Berlin Eyalet Meclisi’ne girdi.

Tarkan şarkısıyla...

Eralp evli ve iki çocuk annesi. Berlin’de kirada yaşadığını, çocuklarının devlet okuluna gittiğini anlatıyor.Zaferini de halay çekerek ve Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısıyla kutlamıştı.

BERLİN’DE YAŞAYANLAR ANLATIYOR...

‘Almanya’nın refahında göçmenlerin payı büyük’

Barış Toker (43), müzik menajeri

◊ Göçmenlerin sürekli sorunlarla ilişkilendirildiği, ayrıştırıcı söylemlerin giderek normalleştiği bir dönemde bu sonuç güçlü bir mesaj veriyor. Eralp’in iki çocuk annesi olması, ailesiyle kirada yaşaması ve insanların gündelik sorunlarına yakınlığı benim için önemli. İçimizden biri olduğunu hissettiriyor. Eralp “Hep birlikte Berlin’i daha iyi yaşanır bir şehir yapacağız. Bu mesajın tüm dünyaya gideceğini de biliyorum. Biz bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Bunu kabul etme ve görme zamanı geldi” diye bir yorum yaptı. Almanya’nın bugünkü refahında göçmenlerin ve ailelerinin kuşaklar boyunca verdiği emeğin büyük payı var.

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◊ AfD popülist ve ırkçı söylemlerle öfkeyi göçmenlere yönlendirerek kendisine destek topluyor. Ancak ekonomi ve vergi politikaları açısından, parti programının temelde CDU’nunkinden farklı bir yere çıkmadığı görülüyor. Büyük servet sahiplerinin çıkarları korunuyor, fatura yine çalışanlara ve dar gelirlilere kesiliyor. Bu yüzden seçmen Sol Parti’ye yöneldi. Elif Eralp’le New York’un Zohran Mamdani’si arasında büyük paralellik görüyorum. İnsanlar artık ayrıcalıklı kesimlerin çıkarlarını korurken kendilerinden sürekli fedakârlık isteyen siyasetçilerden bıktı. Halkın yanında olan ve söylediklerinin arkasında duran siyasi liderler istiyor.

‘Eyalet başbakanı olma ihtimali beni mutlu ediyor’

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Özcan Ertek (37), sanatçı, müzisyen, ses mühendisi

◊ Elif Eralp’in böyle bir başarı elde etmesi ve eyalet başbakanı olma ihtimali beni mutlu ediyor. Almanya’nın birçok yerinde AfD güçlenirken sosyal ve ekonomik talepleri öne çıkaran Die Linke’nin bu kadar güçlenmesi dikkat çekici. Bundan sonra konut, kamusal hizmetler ve kiracıların korunması alanlarında uygulanacak politikaların sonuçları Berlin dışındaki siyasi tartışmaları da etkileyecektir.

‘Kolektif kazanma hissi yarattı’

S.M. (29), şehir araştırmacısı

◊ Zohran Mamdani’nin New York’taki başarısından sonra ilk kez bir seçim sonucu bende bu kadar güçlü bir kolektif kazanma hissi yarattı. Burada yalnızca bir siyasi partinin başarısından değil, Almanya’ya göç etmiş bir ailenin kızının Avrupa’nın en önemli başkentlerinden birinde hükümetin başına geçme ihtimalinden söz ediyoruz. Bu, yalnızca Berlin’de yaşayan Türkiyeli göçmenler açısından değil, farklı göçmen toplulukları için de çok güçlü bir temsil meselesi.

‘Muazzam bir direnç bu’

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Emir Saraç (44), mühendis

◊ Almanya’nın savaş sonrası inşası ve endüstriyel kalkınmasında Türk işçilerin çok büyük payı var. Bu insanların entegrasyon sürecinde yaşadığı zorlukları, maruz kaldıkları ırkçı baskıları bizzat bilen Elif Eralp bence sadece Türkler değil tüm göçmenler için güven veren bir politika izleyecek. AfD ve aşırı sağcı seçmene karşı muazzam bir direnç demek bu. Denge unsuru olacak. Ülkenin göçmen karşıtı ve ırkçı bir yöne savrulmasını engelleyecek bir pozisyon oluşturacağını düşünüyorum.

‘Demokrasi için güçlü bir figür...’

Mustafa Özdemir (38), ses mühendisi, etkinlik uzmanı

◊ Yükselen aşırı sağ eğilimleri toplumda endişe vericiydi. Bu seçim sonuçlarıyla bu biraz dağıldı. Berlin dünyanın liberal ve demokratik bir hayat için ayakta kalan son kalesi diyebilirim. Dolayısıyla Elif Eralp’in başarısı yalnızca Türkler için değil, sol görüşe sahip Almanlar ve benim gibi göçmen statüsündeki insanlar için de büyük bir zafer. Vaatlerini yerine getirirse Eralp dünya demokrasisi için güçlü bir figür olabilir.

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‘Gerçekten güzel bir rol model’

Aylin Kasapoğlu (40), mühendis

◊ İnsan haklarını savunması, bu yola kendini adaması beni heyecanlandırdı. Gerçekten güzel bir rol model. AfD’nin birkaç eyalette çok yüksek oy alması insanları endişelendirdi. Sadece göçmenler değil, göçmen kökenli insanlarla evli Alman arkadaşlarım da bu baskıyı hissetmeye başladılar. Sol Parti’nin AfD’ye karşı direnç oluşturması beni umutlandırdı. Berlin’in konjonktürü Almanya’nın diğer şehirlerinden farklıdır. Burada önemli olan özgürlüktür. Her milletten insanı görebilirsiniz.

‘Berlin’e kadın elinin değmesi hoş olabilir’

B. C. S. (34), operasyon şefi

◊ Açıkçası ben kendisine oy vermedim ama eyalet başbakanı olursa Berlin’e bir kadın elinin değmesi hoş olabilir. Umarım herkesi mutlu edecek bir koalisyon kurulabilir. Sol Parti elle tutulur hedeflerle geldi. Özellikle birkaç can alıcı noktaya odaklandılar: Eğitim sistemi, artan kiralar, evsizlik sorunu ve vergilendirme.

‘İlk 100 gün çok önemli’

Kemal Tufan (34), satış uzmanı

◊ Bu seçim sonuçlarının yükselen aşırı sağ için önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Herkesin gözü Berlin’de olacak ve asıl sınav bundan sonra verilecek. Sağ, Elif Eralp’in açıklarını kovalayacak. Sol Parti için ilk 100 gün çok önemli bence. Başarılı olmaları ülke siyasetini olumlu etkileyebilir. Eralp insanlara dokunabiliyor. Kendisinin çok cana yakın olduğunu düşünüyorum.

‘Daha büyük destek alabilir’

Zafer Öznur (75), kuaför

◊ Elif Eralp’ın Berlin’de bizim can damarımız olacağından eminim. Almanya genelinde de bunun yansımaları olacaktır. Elif Eralp, AfD’nin radikal, ırkçı tavrının; “Yabancı kökenlileri geldiği yere göndereceğiz” söylemlerinin karşısında duracaktır. Eralp vaat ettiği söylemleri hayata geçirirse ileride Türk kökenli vatandaşlarımızdan çok daha büyük destek alabilir.