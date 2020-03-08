HÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün asıl muhatabı olan, farklı yaş ve meslek grubundan 50 kadınla konuştuk ve onlara şu soruyu sorduk: “Sihirli bir değneğiniz olsa 8 Mart’ta kadın hakları ve sisteme dair neyi değiştirmek ya da düzeltmek isterdiniz?”
◊ Hande Sönmez
(İletişimci, 32):
Sanırım evlenirken bir insanın ‘istenmesi’ ritüelini değiştirirdim. Gelenek diye görülen ama aslında ‘kız verme’ kisvesi altında kadının değerini azaltan bir şey.
◊ Buse Bulad
(Yönetici, 40):
Evlenince kadının eşinin soyadını almak zorunda kalmamasını sağlardım.
◊ Sevgi Tosyalı
(Emekli öğretmen, 70):
Ev kadınlığını kaldırırdım.
◊ Sayıl Öcal
(Yönetici, 40):
Erkek genel müdürlerden bıktığım için yüzde 100 fırsat eşitliği sağlardım.
◊ Seda Kiseli
(Esnaf, 32):
Kadınların maddi ihtiyaçlar yüzünden evlenmek zorunda bırakılmamasını sağlardım. Kadını aşağılayan dizilerin hepsini kaldırırdım
◊ Vera Kançar
(Zanaatkâr, 38):
Kadını aşağılayan ve ezen program ve dizilerin hepsini kaldırırdım.
◊ Ayla İnce
(Mağaza müdürü, 44):
Kadın-erkek ayrımcılığını bitirecek nitelikte müfredat oluşturup okullarda zorunlu kılardım.
◊ Gül Doğay
(Avukat, 45):
Eğitim ve adalet sistemini değiştirirdim.
◊ Nalan Malkoç
(Ev kadını, 56):
Tecavüze uğramış tüm kadınların bu olayı hiç yaşamamış olmasını sağlardım.
◊ Nilay Can
(Gazeteci, 40):
Kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlardım.
◊ Zeynep Bayraktar
(Kurumsal iletişim yöneticisi, 35):
Erkek egemen bir Meclis istemiyorum, eşitliği sağlardım.
◊ Duygu Nergiz
(Ajans sahibi, 36):
Tüm işyerlerinde, aynı pozisyondaki kadın ve erkeğin aynı maaşı almasını isterdim.
◊ Begüm Işıklı
(Yönetici, 43):
İnsan haklarının kadın ve erkek olarak ayrılmak zorunda olmamasını isterdim. Prenses masallarını yasaklardım
◊ Funda Yenici
(Orta kademe yönetici, 49):
Yönetim kurulları başta olmak üzere tüm işyerlerine kadın çalışan kotası getirirdim.
◊ Sevinç Şener Köyman
(Nektar Organik kurucusu, 48):
Kadının gücünün farkına vardığı, kendisinin kategorize edilmesine izin vermediği bir toplum yaratırdım.
◊ Funda Öztürk
(Pilates eğitmeni, 41):
Prenses masallarını yasaklardım. Hiçbir kadının kendisini kurtarmaya gelen bir prense ihtiyacı yok.
◊ Bahar Çukur
(Yönetici asistanı, 28):
Kadınlara çocuklarıyla ilgilenebilmeleri için esnek çalışma imkânı getirirdim.
◊ Gülsen Eğilli
(Görsel tasarımcı, 48):
Kadınların gece geç saatte evine kaygı duymadan gidebilmesi için gerekli ortamın yaratılmasını sağlardım.
◊ Dicle Eğilli
(Öğrenci, 22):
Dış görünüşümle yargılanmamayı, ahlakımın kıyafetlerim üzerinden değerlendirilmemesini sağlardım!
◊ Hülya Özen
(Öğretmen, 46):
Erkeklerle kadınların yerini değiştirmek isterdim.
◊ Tülay Yılmaz (Öğretmen, 53):
Bütün anneleri eğitmek isterdim.
◊ Pelin Ateş
(Kurumsal iletişim, 29):
Taciz ve tecavüze ömür boyu hapis gibi cezalarla yasaları güncellerdim.
◊ Başak Yıldız
(Sağlık yöneticisi, 29):
Farklı bahanelerle kız çocuklarının eğitim hakkının elinden alınmasını engelleyen bir çalışma yapardım.
◊ Elif Arslan
(Ev kadını, 29):
Hangi meslek olursa olsun tüm çalışan kadınların hafta sonu bir gün, hafta içi de bir gün izin hakkı olsun isterdim.
◊ Gizem Saykaya
(Hemşire, 28): Kadına söylenmemesi gereken her söze, kaldırılan her ele bir ceza olsun ve bunun affı olmasın isterdim.
Koruma kararını bozan erkeğe müebbet...
◊ Aybike Çevik
(Asistan, 30):
Kadın haklarına diğer haklardan daha fazla önem ve destek verilmesini isterdim.
◊ Rana Yıldırım
(Beden eğitimi öğretmeni, 25):
Davalarda verilen cezaları ağır ve affı olmayan cezalarla değiştirirdim.
◊ Ayşegül Kumova
(Kurumsal iletişim müdürü, 39):
Her şirkette yarı yarıya kadın
yönetici talebim var.
◊ Tuğba Sinem Özsaygılı
(Avukat, 33):
Ulaşılabilir hukuki destek ve daha çok kadın sığınma ve rehabilitasyon merkezleri olsun isterdim.
◊ Şadiye Alpay
(Güvenlik görevlisi, 31):
Koruma kararını bozan erkeklerin üç-dört gün değil, müebbet hapisle cezalandırılmalarını sağlardım.İdari yönetimlerde daha çok kadın
◊ Seda Şanlı
(Proje koordinatörü, 45):
Bakış açısını değiştirmek isterdim, kadının önce insan, sonra kadın olduğunu kabul ettirirdim.
◊ Evrim Aykan
(Tasarımcı, 39):
Çevre ve şehircilikte, belediyelerde hep kadınları görevlendirirdim.
◊ Bilge Batur
(İçmimar, 30):
Kadın hakları ve ataerkil kelimelerinin literatürden kalkmasını isterdim.
◊ Songül Tarhan
(Yönetici asistanı, 36):
Kadınlar için adaleti yeniden sağlardım.
◊ Nesrin Öztürk
(Ev kadını, 49):
Daha çok kadın yöneticinin Meclis’te ve idari yönetimlerde görev almasını sağlardım.
◊ Serena Karamızrak
(Halkla ilişkiler
uzmanı, 33):
Çocuk istismarı suçu işleyen kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterdim.
◊ Özlem Çelik
(Yönetici asistanı, 42):
Evlatlarını çocuk yaşta evlendiren ailelere ve evlenen kişiye ağır cezalar verilmesini sağlardım.
◊ Melek Manisalı
(Ajans başkanı, 65):
Cinsel ayrımcılığa son verilmesini sağlardım.
◊ Ayşin Özen
(Halkla ilişkiler uzmanı, 34):
Kadınların çalışma hayatında daha etkin olmasını isterdim.
◊ Zehide Cücü (Mali müşavir, 37):
Kadınların doğumdan sonraki haklarını genişletirdim.
◊ Banu Özdemir
(Estetisyen, 34):
Öğrencilerin tatilleri uzadığı için çalışan annelerin de izinlerini uzatırdım.
◊ Gönül Bezencir
(Ev kadını, 36):
Şiddet uygulayan erkeklere ciddi yaptırımlar uygulansın isterdim.
◊ Romina Ravul
(Esnaf, 35):
Kadın hakları sözü bile ötekileştirilmeyi kabul etmektir, insan haklarıdır asıl olan.
◊ Leyla Tepe Kaplan
(Öğretmen, 36):
Devlet doğum yapan kadına beş yıl boyunca sağlık güvencesi ve asgari ücret ödesin isterdim.
◊ Canan Duran
(Özel sektör çalışanı, 30):
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden gerektiği gibi yararlanması için Anayasa’da daha belirgin değişiklikler yapardım.
◊ Dilara Kan
(Gazeteci, 24):
6284 sayılı sözleşmenin kapsamına uygun yürütülmesini sağlardım.
◊Yeşim Yılmaz Sarıcalı
(İhracatçı, 35):
Meclis’te eşit sayıda kadın ve erkek vekil sayısı zorunluluğu getirirdim.
◊Hamide Çelik
(Temizlik görevlisi, 44):
Evde erkeklerin de kadınlar gibi sorumluluk alması gerektiğini topluma öğretirdim.
◊Özden Erdoğan
(Yönetici, 41):
Dünyada kadın sünnetini yasaklar, ihtiyacı olan bütün kadınlar için hijyenik ürünleri bedava yapardım.
◊Eylem Bostancı Avcı
(Piyasa analisti, 45):
Kadınlara şiddet gösteren erkeklerin ilk seferde tutuklanmasını sağlardım.
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