HÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?

◊ Hande Sönmez

(İletişimci, 32):

Sanırım evlenirken bir insanın ‘istenmesi’ ritüelini değiştirirdim. Gelenek diye görülen ama aslında ‘kız verme’ kisvesi altında kadının değerini azaltan bir şey.

◊ Buse Bulad

(Yönetici, 40):

Evlenince kadının eşinin soyadını almak zorunda kalmamasını sağlardım.

◊ Sevgi Tosyalı

(Emekli öğretmen, 70):

Ev kadınlığını kaldırırdım.

◊ Sayıl Öcal

(Yönetici, 40):

Erkek genel müdürlerden bıktığım için yüzde 100 fırsat eşitliği sağlardım.

◊ Seda Kiseli

(Esnaf, 32):

Kadınların maddi ihtiyaçlar yüzünden evlenmek zorunda bırakılmamasını sağlardım. Kadını aşağılayan dizilerin hepsini kaldırırdım

◊ Vera Kançar

(Zanaatkâr, 38):

Kadını aşağılayan ve ezen program ve dizilerin hepsini kaldırırdım.

◊ Ayla İnce

(Mağaza müdürü, 44):

Kadın-erkek ayrımcılığını bitirecek nitelikte müfredat oluşturup okullarda zorunlu kılardım.

◊ Gül Doğay

(Avukat, 45):

Eğitim ve adalet sistemini değiştirirdim.

◊ Nalan Malkoç

(Ev kadını, 56):

Tecavüze uğramış tüm kadınların bu olayı hiç yaşamamış olmasını sağlardım.

◊ Nilay Can

(Gazeteci, 40):

Kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlardım.

◊ Zeynep Bayraktar

(Kurumsal iletişim yöneticisi, 35):

Erkek egemen bir Meclis istemiyorum, eşitliği sağlardım.

◊ Duygu Nergiz

(Ajans sahibi, 36):

Tüm işyerlerinde, aynı pozisyondaki kadın ve erkeğin aynı maaşı almasını isterdim.

◊ Begüm Işıklı

(Yönetici, 43):

İnsan haklarının kadın ve erkek olarak ayrılmak zorunda olmamasını isterdim. Prenses masallarını yasaklardım

◊ Funda Yenici

(Orta kademe yönetici, 49):

Yönetim kurulları başta olmak üzere tüm işyerlerine kadın çalışan kotası getirirdim.

◊ Sevinç Şener Köyman

(Nektar Organik kurucusu, 48):

Kadının gücünün farkına vardığı, kendisinin kategorize edilmesine izin vermediği bir toplum yaratırdım.

◊ Funda Öztürk

(Pilates eğitmeni, 41):

Prenses masallarını yasaklardım. Hiçbir kadının kendisini kurtarmaya gelen bir prense ihtiyacı yok.

◊ Bahar Çukur

(Yönetici asistanı, 28):

Kadınlara çocuklarıyla ilgilenebilmeleri için esnek çalışma imkânı getirirdim.

◊ Gülsen Eğilli

(Görsel tasarımcı, 48):

Kadınların gece geç saatte evine kaygı duymadan gidebilmesi için gerekli ortamın yaratılmasını sağlardım.

◊ Dicle Eğilli

(Öğrenci, 22):

Dış görünüşümle yargılanmamayı, ahlakımın kıyafetlerim üzerinden değerlendirilmemesini sağlardım!

◊ Hülya Özen

(Öğretmen, 46):

Erkeklerle kadınların yerini değiştirmek isterdim.

◊ Tülay Yılmaz (Öğretmen, 53):

Bütün anneleri eğitmek isterdim.

◊ Pelin Ateş

(Kurumsal iletişim, 29):

Taciz ve tecavüze ömür boyu hapis gibi cezalarla yasaları güncellerdim.

◊ Başak Yıldız

(Sağlık yöneticisi, 29):

Farklı bahanelerle kız çocuklarının eğitim hakkının elinden alınmasını engelleyen bir çalışma yapardım.

◊ Elif Arslan

(Ev kadını, 29):

Hangi meslek olursa olsun tüm çalışan kadınların hafta sonu bir gün, hafta içi de bir gün izin hakkı olsun isterdim.

◊ Gizem Saykaya

(Hemşire, 28): Kadına söylenmemesi gereken her söze, kaldırılan her ele bir ceza olsun ve bunun affı olmasın isterdim.

Koruma kararını bozan erkeğe müebbet...

◊ Aybike Çevik

(Asistan, 30):

Kadın haklarına diğer haklardan daha fazla önem ve destek verilmesini isterdim.

◊ Rana Yıldırım

(Beden eğitimi öğretmeni, 25):

Davalarda verilen cezaları ağır ve affı olmayan cezalarla değiştirirdim.

◊ Ayşegül Kumova

(Kurumsal iletişim müdürü, 39):

Her şirkette yarı yarıya kadın

yönetici talebim var.

◊ Tuğba Sinem Özsaygılı

(Avukat, 33):

Ulaşılabilir hukuki destek ve daha çok kadın sığınma ve rehabilitasyon merkezleri olsun isterdim.

◊ Şadiye Alpay

(Güvenlik görevlisi, 31):

Koruma kararını bozan erkeklerin üç-dört gün değil, müebbet hapisle cezalandırılmalarını sağlardım.İdari yönetimlerde daha çok kadın

◊ Seda Şanlı

(Proje koordinatörü, 45):

Bakış açısını değiştirmek isterdim, kadının önce insan, sonra kadın olduğunu kabul ettirirdim.

◊ Evrim Aykan

(Tasarımcı, 39):

Çevre ve şehircilikte, belediyelerde hep kadınları görevlendirirdim.

◊ Bilge Batur

(İçmimar, 30):

Kadın hakları ve ataerkil kelimelerinin literatürden kalkmasını isterdim.

◊ Songül Tarhan

(Yönetici asistanı, 36):



Kadınlar için adaleti yeniden sağlardım.

◊ Nesrin Öztürk

(Ev kadını, 49):

Daha çok kadın yöneticinin Meclis’te ve idari yönetimlerde görev almasını sağlardım.

◊ Serena Karamızrak

(Halkla ilişkiler

uzmanı, 33):

Çocuk istismarı suçu işleyen kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterdim.

◊ Özlem Çelik

(Yönetici asistanı, 42):

Evlatlarını çocuk yaşta evlendiren ailelere ve evlenen kişiye ağır cezalar verilmesini sağlardım.

◊ Melek Manisalı

(Ajans başkanı, 65):

Cinsel ayrımcılığa son verilmesini sağlardım.

◊ Ayşin Özen

(Halkla ilişkiler uzmanı, 34):

Kadınların çalışma hayatında daha etkin olmasını isterdim.

◊ Zehide Cücü (Mali müşavir, 37):

Kadınların doğumdan sonraki haklarını genişletirdim.

◊ Banu Özdemir

(Estetisyen, 34):

Öğrencilerin tatilleri uzadığı için çalışan annelerin de izinlerini uzatırdım.

◊ Gönül Bezencir

(Ev kadını, 36):

Şiddet uygulayan erkeklere ciddi yaptırımlar uygulansın isterdim.

◊ Romina Ravul

(Esnaf, 35):

Kadın hakları sözü bile ötekileştirilmeyi kabul etmektir, insan haklarıdır asıl olan.

◊ Leyla Tepe Kaplan

(Öğretmen, 36):

Devlet doğum yapan kadına beş yıl boyunca sağlık güvencesi ve asgari ücret ödesin isterdim.

◊ Canan Duran

(Özel sektör çalışanı, 30):

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden gerektiği gibi yararlanması için Anayasa’da daha belirgin değişiklikler yapardım.

◊ Dilara Kan

(Gazeteci, 24):

6284 sayılı sözleşmenin kapsamına uygun yürütülmesini sağlardım.

◊Yeşim Yılmaz Sarıcalı

(İhracatçı, 35):



Meclis’te eşit sayıda kadın ve erkek vekil sayısı zorunluluğu getirirdim.

◊Hamide Çelik

(Temizlik görevlisi, 44):



Evde erkeklerin de kadınlar gibi sorumluluk alması gerektiğini topluma öğretirdim.

◊Özden Erdoğan

(Yönetici, 41):



Dünyada kadın sünnetini yasaklar, ihtiyacı olan bütün kadınlar için hijyenik ürünleri bedava yapardım.



◊Eylem Bostancı Avcı

(Piyasa analisti, 45):



Kadınlara şiddet gösteren erkeklerin ilk seferde tutuklanmasını sağlardım.