MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriHÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?
GeriHürriyet Pazar HÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

HÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
HÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?
Abone Olgoogle-news

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün asıl muhatabı olan, farklı yaş ve meslek grubundan 50 kadınla konuştuk ve onlara şu soruyu sorduk: “Sihirli bir değneğiniz olsa 8 Mart’ta kadın hakları ve sisteme dair neyi değiştirmek ya da düzeltmek isterdiniz?”

◊ Hande Sönmez
(İletişimci, 32):

Sanırım evlenirken bir insanın ‘istenmesi’ ritüelini değiştirirdim. Gelenek diye görülen ama aslında ‘kız verme’ kisvesi altında kadının değerini azaltan bir şey.

◊ Buse Bulad
(Yönetici, 40):

Evlenince kadının eşinin soyadını almak zorunda kalmamasını sağlardım.

◊ Sevgi Tosyalı
(Emekli öğretmen, 70):

Ev kadınlığını kaldırırdım.

◊ Sayıl Öcal
(Yönetici, 40):

Erkek genel müdürlerden bıktığım için yüzde 100 fırsat eşitliği sağlardım.

◊ Seda Kiseli
(Esnaf, 32):

Kadınların maddi  ihtiyaçlar yüzünden  evlenmek zorunda  bırakılmamasını sağlardım. Kadını aşağılayan dizilerin hepsini kaldırırdım

◊ Vera Kançar
(Zanaatkâr, 38):

Kadını aşağılayan ve ezen program  ve dizilerin hepsini kaldırırdım.

◊ Ayla İnce
(Mağaza müdürü, 44):

Kadın-erkek ayrımcılığını bitirecek nitelikte müfredat oluşturup okullarda zorunlu kılardım.

◊ Gül Doğay
(Avukat, 45):

Eğitim ve adalet sistemini değiştirirdim.

◊ Nalan Malkoç
(Ev kadını, 56):

Tecavüze uğramış tüm kadınların bu olayı hiç yaşamamış olmasını sağlardım.

HÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz

◊ Nilay Can
(Gazeteci, 40):

Kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlardım.

◊ Zeynep Bayraktar
(Kurumsal iletişim yöneticisi, 35):

Erkek egemen bir Meclis istemiyorum, eşitliği sağlardım.

◊ Duygu Nergiz
(Ajans sahibi, 36):

Tüm işyerlerinde, aynı pozisyondaki kadın ve erkeğin aynı maaşı almasını isterdim.

◊ Begüm Işıklı
(Yönetici, 43):

İnsan haklarının kadın ve erkek olarak ayrılmak zorunda olmamasını isterdim. Prenses masallarını yasaklardım

◊ Funda Yenici
(Orta kademe yönetici, 49):

Yönetim kurulları başta olmak üzere tüm işyerlerine kadın çalışan kotası getirirdim.

◊ Sevinç Şener Köyman
(Nektar Organik kurucusu, 48):

Kadının gücünün farkına vardığı, kendisinin kategorize edilmesine izin vermediği bir toplum yaratırdım.

◊ Funda Öztürk
(Pilates eğitmeni, 41):

Prenses masallarını yasaklardım. Hiçbir kadının kendisini kurtarmaya gelen bir prense ihtiyacı yok.

◊ Bahar Çukur
(Yönetici asistanı, 28):

Kadınlara çocuklarıyla ilgilenebilmeleri için esnek çalışma imkânı getirirdim.  

◊ Gülsen Eğilli
(Görsel tasarımcı, 48):

Kadınların gece geç saatte evine kaygı duymadan gidebilmesi için gerekli ortamın yaratılmasını sağlardım.

◊ Dicle Eğilli
(Öğrenci, 22):

Dış görünüşümle yargılanmamayı, ahlakımın kıyafetlerim üzerinden değerlendirilmemesini sağlardım!

◊ Hülya Özen
(Öğretmen, 46):

Erkeklerle kadınların yerini değiştirmek isterdim.

◊ Tülay Yılmaz (Öğretmen, 53):

Bütün anneleri eğitmek isterdim.

◊ Pelin Ateş
(Kurumsal iletişim, 29):

Taciz ve tecavüze ömür boyu hapis gibi cezalarla yasaları güncellerdim.

◊ Başak Yıldız
(Sağlık yöneticisi, 29):

Farklı bahanelerle kız çocuklarının eğitim hakkının elinden alınmasını engelleyen bir çalışma yapardım.

HÜRRİYET PAZAR SORDU: Kadın haklarıyla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz

◊ Elif Arslan
(Ev kadını, 29):
Hangi meslek olursa olsun tüm çalışan kadınların hafta sonu bir gün, hafta içi de bir gün izin hakkı olsun isterdim.

◊ Gizem Saykaya
(Hemşire, 28): Kadına söylenmemesi gereken her söze, kaldırılan her ele bir ceza olsun ve bunun affı olmasın isterdim.

Koruma kararını bozan erkeğe müebbet...

◊ Aybike Çevik
(Asistan, 30):

Kadın haklarına diğer haklardan daha fazla önem ve destek verilmesini isterdim.

◊ Rana Yıldırım
(Beden eğitimi öğretmeni, 25):

Davalarda verilen cezaları ağır ve affı olmayan cezalarla değiştirirdim.

◊ Ayşegül Kumova
(Kurumsal iletişim müdürü, 39):

Her şirkette yarı yarıya kadın
yönetici talebim var.

◊ Tuğba Sinem Özsaygılı
(Avukat, 33):

Ulaşılabilir hukuki destek ve daha çok kadın sığınma ve rehabilitasyon merkezleri olsun isterdim.

◊ Şadiye Alpay
(Güvenlik görevlisi, 31):

Koruma kararını bozan erkeklerin üç-dört gün değil, müebbet hapisle cezalandırılmalarını sağlardım.İdari yönetimlerde daha çok kadın

◊ Seda Şanlı
(Proje koordinatörü, 45):

Bakış açısını değiştirmek isterdim, kadının önce insan, sonra kadın  olduğunu kabul ettirirdim.

◊ Evrim Aykan
(Tasarımcı, 39):

Çevre ve şehircilikte, belediyelerde hep kadınları görevlendirirdim.

◊ Bilge Batur
(İçmimar, 30):

Kadın hakları ve ataerkil kelimelerinin literatürden kalkmasını isterdim.

◊ Songül Tarhan
(Yönetici asistanı, 36):

Kadınlar için adaleti yeniden sağlardım.

◊ Nesrin Öztürk
(Ev kadını, 49):

Daha çok kadın yöneticinin Meclis’te ve idari yönetimlerde görev almasını sağlardım.

◊ Serena Karamızrak
(Halkla ilişkiler
uzmanı, 33):

Çocuk istismarı suçu işleyen kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterdim.

◊ Özlem Çelik
(Yönetici asistanı, 42):

Evlatlarını çocuk yaşta evlendiren ailelere ve evlenen kişiye ağır cezalar verilmesini sağlardım.

◊ Melek Manisalı
(Ajans başkanı, 65):

Cinsel ayrımcılığa son verilmesini sağlardım.

◊ Ayşin Özen
(Halkla ilişkiler uzmanı, 34):

Kadınların çalışma hayatında daha etkin olmasını isterdim.

◊ Zehide Cücü (Mali müşavir, 37):

Kadınların doğumdan sonraki haklarını genişletirdim.

◊ Banu Özdemir
(Estetisyen, 34):

Öğrencilerin tatilleri uzadığı için çalışan annelerin de izinlerini uzatırdım.

◊ Gönül Bezencir
(Ev kadını, 36):

Şiddet uygulayan erkeklere ciddi yaptırımlar uygulansın isterdim.

◊ Romina Ravul
(Esnaf, 35):

Kadın hakları sözü bile ötekileştirilmeyi kabul etmektir, insan haklarıdır asıl olan.

◊ Leyla Tepe Kaplan
(Öğretmen, 36):

Devlet doğum yapan kadına beş yıl boyunca sağlık güvencesi ve asgari ücret ödesin isterdim.

◊ Canan Duran
(Özel sektör çalışanı, 30):

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden gerektiği gibi yararlanması için Anayasa’da daha belirgin değişiklikler yapardım.

◊ Dilara Kan
(Gazeteci, 24):

6284 sayılı sözleşmenin kapsamına uygun yürütülmesini sağlardım. 

 ◊Yeşim Yılmaz Sarıcalı
(İhracatçı, 35):

Meclis’te eşit sayıda kadın ve erkek vekil sayısı zorunluluğu getirirdim.

◊Hamide Çelik
(Temizlik görevlisi, 44):

Evde erkeklerin de kadınlar gibi sorumluluk alması gerektiğini topluma öğretirdim.

◊Özden Erdoğan
(Yönetici, 41):

Dünyada kadın sünnetini yasaklar, ihtiyacı olan bütün kadınlar için hijyenik ürünleri bedava yapardım.

◊Eylem Bostancı Avcı
(Piyasa analisti, 45):

Kadınlara şiddet gösteren erkeklerin ilk seferde tutuklanmasını sağlardım.

 

False
Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle