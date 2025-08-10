Hollywood’da ‘ikinci bahar’

Haberin Devamı

Kim derdi ki; bir gün gelecek 90’ların kırmızı mayolu seksi sahil güzeli Pamela Anderson ve aksiyon filmlerinin kahramanı Liam Neeson, Hollywood’un en çok merak uyandıran çiftlerinden biri olacak. Üstelik biri 58, diğeri 73 yaşındayken...

Hayatlarında ilk kez bu yıl ‘Çıplak Silah’ serisinin en yeni filmi için bir araya gelen ikilinin yolları, filmin çekimlerinden önce hiç kesişmemiş ve başlarda yalnızca iş arkadaşlığı gibi görünen yakınlıkları kısa sürede derinleşip aralarında sıcak bir bağa dönüşmüş. İlişkilerini açıkça ortaya koydukları söyleşilerde, birbirlerine duydukları samimi hayranlığı gizlemiyorlar. Neeson, Anderson için “Onun içten kahkahası bana kendimi yeniden genç hissettiriyor” derken Anderson da Neeson’ı ‘kırılganlığını ve gücünü dengede tutabilen nadir biri’ olarak tanımlıyor.

MUTLULUĞA AÇILAN KAPI

Video röportajlarındaysa aralarındaki elektriği fark etmemek imkânsız. Zaten son günlerde hangi uluslararası popüler kültür ya da magazin yayının sosyal medya hesabına baksanız onları görüyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu videoların altını çifti destekleyen romantik ve tatlı yorumlarla dolduruyor, onlara dair her paylaşım binlerce, milyonlarca defa izleniyor.

Hemen hemen her çifte bir kulp takılan, kimsenin kimseye kolay kolay yakıştırılmadığı bir dünyada durumun böyle oluşu da bir hayli dikkat çekiyor elbette. Ancak onların ilişkisini bu kadar çekici kılan şey, yalnızca tanıdık yüzler olmaları değil; her ikisinin de hayatta yaşadıkları iniş çıkışlar sonrası yeniden mutluluğa açılan kapıyı birlikte aralayabilmiş olmaları.

Pamela Anderson, 90’lı yıllarda çoğunlukla güzelliği ve çalkantılı özel hayatıyla anıldı. O dönemlerde rock yıldızı Tommy Lee’yle yaptığı evlilik ve ardından gelen seks kasedi skandalı yalnızca Hollywood’da değil tüm dünyada çok konuşuldu.

2022 yılında yayımlanan ‘Pam&Tommy’ dizisi de yıllar sonra bu tartışmalı olayı yeniden gün yüzüne çıkardı ve Anderson’ı tekrar medya gündemine taşıdı. Fakat Pamela dizinin yayımlanmasının ardından o günlerde yaşadığı travmaları açıkça paylaşırken “İzin alınmadan anlatılan bir hikâyeydi bu, ve yaralarımı tekrar deşti” diyerek kendisine dayatılan mağdur kimliğini kabul etmediğini de gösterdi. O artık, kaotik Hollywood sahnesinden tamamen uzaklaşarak hayatında radikal bir değişime imza atmış, kişisel hayatında derin bir dönüşüme yönelmiş daha da güçlü bir kadındı.

KAOSTAN HUZURA

Kanada’nın sakin kıyı kasabası Ladysmith’teki çiftlik evinin bahçesinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek organik bir yaşam sürüyor, en şaşaalı etkinliklere makyajsız katılarak doğallığın cesaretle buluştuğu yeni bir güzellik anlayışını temsil ediyor ve hayatının belki de en huzurlu yıllarını yaşıyordu. Netflix belgeseli ‘Pamela Anderson: Bir Aşk Hikâyesi’ ile hayatının bilinmeyen yönlerini anlatan Anderson, Broadway’de sergilediği performanslarla da hem ruhen hem de bir oyuncu olarak büyüyüp olgunluk dönemine girdiğini kanıtlamış oldu. Bir röportajında söylediği “Hayatı yeniden keşfediyorum ve bu kez kendim için yaşıyorum” sözleriyle de kendi ikinci baharının ışığını ilan etti.

Tam da Pamela Anderson’ın yeniden doğuşunu ilan ettiği dönemde, benzer şekilde yaşamın getirdiği zorlukları geride bırakmaya çalışan bir başka isim daha vardı: Liam Neeson. Fakat onun hikâyesi biraz daha ağır bir dram taşıyor içinde. 2009 yılında eşi Natasha Richardson’ın trajik bir kayak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından uzun süre yalnızlığın gölgesinde yaşadı. Bir röportajında “Kalbim yıllarca kilitli kaldı” demişti Neeson. Acısı, ünlü oyuncunun yüzünden, halinden, tavrından bile sezilecek kadar güçlüydü. İşte Pamela Anderson’la ilişkisi, yıllarca kilit altında tuttuğu o kalbin kapısını yeniden açmasının sembolü gibi oldu. Kısacası bu ilişkiyi insanlar için çekici kılan yanlarından biri de, aslında pek çok kişinin içinde taşıdığı ‘yepyeni bir başlangıç’ arzusunu besliyor olması.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRU KİŞİ

Sinema, tiyatro dünyasında ikinci bahar hikâyeleri dünyada da ülkemizde yeni değil elbette. Monica Bellucci ve Tim Burton’ın sessiz ama bakışlarından okunan tutkulu birlikteliği ya da ayrılmış olsalar da Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer’in ilişkisi akla gelen örnekler. Pamela Anderson ve Liam Neeson da bu zincirin en yeni halkası olarak, orta yaşlarda yaşanan aşka dair umudu yeniden yeşertiyor, aşkın zamanla değil, doğru kişiyle mümkün olduğunu tekrar hatırlatıyor bize. Ve bu hikâyeyi magazinsel bir aşk öyküsü olmaktan çıkarıp herkesin hayalini kurabileceği evrensel bir romantizme dönüştürüyor. Yani yaşananları yük değil, bilgelik olarak taşımayı başardığımızda her şeyin mümkün olabileceğini kanıtlayarak, zorlukların bizi eksilten değil, zenginleştiren deneyimlere dönüşeceğini hatırlatıyor.