Hizaya gir, ‘Kraliçe Arı’ geri döndü

B eyoncé 21 Haziran’da çıkardığı tekli ‘Break My Soul’un (Kır Ruhumu) nakaratında “Öfkeni serbest bırak, aklını da /İşini bırak, zamanı da/

Mesleğini bırak, stresi de/Aşkı serbest bırak, unut gerisini de” diyor, 90’lar dans müziğine selam çakan bir altyapı üstüne. Tüm kariyerini çalışmak ve daha da çok çalışmak üzerine kurmuş bir sanatçıdan duymaya alışık olmadığımız sözler bunlar. Albüm kapağında camdan bir atın üzerinde tüm heybetiyle duruyor üstelik, hiçbir şeyi bırakacak gibi değil. Aksine dünyayı ele geçirmeye hazır.

Kızları Blue Ivy (10) ve Rumi (5) ile geçen yıl bir spor markası için yapılan çekimde...1993’te, daha 12 yaşında Star Search yarışmasına katıldığı günden beri böyle bu. Sonra dünyanın en çok satan gruplarından Destiny’s Child ve 2003’te ilk albümü ‘Dangerously in Love’ ile başlayan kıyas kabul etmez bir solo kariyer... 2008’de tarihin en ikonik videolarından ‘Single Ladies’, bugün TikTok ile aşina olduğumuz viral dans çılgınlığının ilk örneği. 2011’de ‘4’, 2013’te kendi adını taşıyan ‘Beyoncé’, 2016’da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir bayrak olarak çıkan ‘Lemonade’. 28 Grammy ödülü ve geçen yıl ‘King Richard’ filmi için yaptığı ‘Be Alive’ şarkısıyla gelen ilk Oscar adaylığı...Üstelik sadece sanatçı değil, işkadını olarak da bir vizyoner Beyoncé. Herkesin single’a döndüğü bir dönemde arka arkaya albüm çıkaran; albümlerini önceden haber vermeden yayımlayarak müzik pazarlama yöntemlerini güncelleyen; ‘görsel albüm’ (albümün bir filminin olması) kavramını popülerleştiren; kariyerinin en yüksek noktasında menajeri olan babasını kovan ve henüz27 yaşında Parkwood Entertainment şirketini kurup ipleri eline alan bir bağımsız. Üstelik tüm bunları her daim ortalarda olmadan yapan bir star.Sanatçı 7’nci stüdyo albümü ‘ Renaissance ’ı cuma günü tanıttı.Ortalarda olmaması magazinden azade yapmıyor onu elbet. 2014’teki o efsanevi asansör kavgasını kim unutabilir? Hani kız kardeşi Solange’ın Jay-Z’ye saldırdığı ve ‘Bey’in ikisini ayırmak için kılını bile kıpırdatmadığı kavga. Olayın sebebinin Jay’in ‘Bey’i aldatması olduğu söylenmişti. Beyoncé konuyla ilgili “Biz bir aileyiz” demekten öteye gitmedi çünkü o magazine de sanatıyla cevap veriyordu. Gizlice evlendi, ilk çocuğu Blue Ivy’ye hamile olduğunu MTV Müzik Ödülleri töreninde açıkladı. Taşıyıcı anne kullandığına dair dedikoduları ‘Life is But a Dream’ belgeselinde yalanladı.

“16 şarkılık ‘Renaissance’ kraliçelere layık bir dans albümü. ‘Bey’in en ticari ve eğlenceli işlerinden biri.”

Babalar Günü’nde eşi Jay-Z’ye aldığı jette...Ardından gelen albümü doğum sonrası depresyonu ve annelikle gelen güvensizlikler gibi daha önce değinmediği konular üzerineydi. Asansör skandalından sonra çıkan ‘Ayrılıyorlar’ haberlerine ‘Lemonade’le cevap verdi. ‘Hold Up’ şarkısında elinde bir beyzbol sopasıyla camı çerçeveyi indirirken “Beni aldatıyor musun” diye soruyordu. ‘Sorry’de “Güzel saçlı Becky’yi ara” diyordu. İşlerin yoluna girdiğini ve ikizlere hamile olduğunu sanatsal bir fotoğrafla, Instagram’dan açıkladı.



‘Lemonade’ aslında sadece dedikodulara değil, Beyoncé’nin dünyada olup bitenlere de cevabıydı. ‘Formation’ şarkısının ikonik videosunda kâh Katrina’da batan bir polis arabasının üstünde, kâh ‘Bizi vurmayın’ yazan bir duvarın önündeydi. Şarkıyı bir gün sonra Amerikan Futbol Ligi Şampiyonası Super Bowl’da Kara Panter Partisi’ne bir saygı duruşu olarak canlandırdı. Billboard dergisi albümü ‘bir siyah feminizm devrimi’ olarak tanımladı. ‘Feminist’, Beyoncé’nin nicedir benimsediği bir sıfattı. 2014’te çıkardığı tekli ‘Flawless’ta Nijeryalı yazar Chimamanda Ngozi Adichie’nin “Hepimiz feminist olmalıyız” konuşmasını kullanacak, aynı yıl MTV ödüllerine dev bir ‘feminist’ yazısının önünde çıkacaktı. Ama Beyoncé’nin ne aktivizmi ne de fikir savunuculuğu eleştirilerden kaçabildi. En hafifinden ‘Formation’ ile Katrina Kasırgası’nın yarattığı felaketi sömürdüğü, feminizmininse erkek odaklı ve ticari olduğu söylendi. Ama o eleştirilere kulak asmadı. Aksine kendini tarihte zulme uğramış soylu Afrikalı kadın figürlerinin bir devamı olarak konumlandırdı. Sık sık kullandığı taçlar, ailesini bir kraliyet ailesi, kendisini de ana kraliçe gibi sunduğu görsellerle ‘Kraliçe’nin sadece bir lakap değil, bir politik duruş olduğunu gösteriyordu. Yazıp yönettiği ‘Black is King’ müzikal-albümü ve Coachella festivalindeki performansıyla ölümsüzleşen “Hanımlar hadi hizaya girelim” (Ladies, let’s get in formation) cümlesi Beyoncé’nin bir popstardan ziyade bir lider olduğunun kanıtı gibiydi.

‘Onun rönesansı başlıyor’



16 şarkılık ‘Renaissance’ kraliçelere layık bir dans albümü. Üstelik Grace Jones ve Honey Dijon gibi dans müziğinde çığır açan siyah kadınlara yer veriyor. Albüm Beyoncé’nin çocukları ve ‘ilham perisi’ kocası, gey amcası Jonny ve LGBTQ+ kültürünün öncülerine adanmış. Ortaya ‘Ballroom’ kültürüne (Afrikalı-Amerikalı ve Latin yeraltı LGBTQ+ kültürü) selam veren ve dans müziğinin gerçek sahiplerine iadei itibar eden bir iş çıkmış. Pandemide kaydedilen ve bir üçlemenin ilk halkası olan albüm ‘Bey’in en ticari ve eğlenceli işlerinden biri.



“Bu albümü yaratmak, dünya için korku dolu bir zamanda bir kaçış bulmama müsaade etti. Amacım yargısız ve güvenli bir alan yaratmaktı. Mükemmeliyetçilikten ve fazla düşünmekten azade bir alan. Bağırmak, bırakmak ve özgür hissetmek için” diyor Beyoncé. Milyar dolarlık bir servete sahip ve çok çalışmanın poster kadını olan Beyoncé pandemi sonrası büyüyen istifa dalgası ve antikapitalizm hislerine tercüman olmak için en doğru isim mi bilmiyorum ama Beyoncé’nin rönesansı yeni başlıyor, onu biliyorum.