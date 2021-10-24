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Yakınımızdakiler ve bizi biraz tanıyanlar hakkımızda yorumlar yapıyor. Bu yorumlarda en çok birbirine karışan iki kavram: Hissiyat ve duyumsama. Duyularımızla hissettiklerimizi söyleyince bunu hemen hissiyat olarak yorumluyorlar. Örneğin, biriyle karşılıklı otururken küpesinden ya da kolyesinden küçük bir ses duyup “Ne kadar güzel bir kolye” dersem hemen “Her şeyi hissediyorsunuz” diye karşılık veriliyor. Halbuki bu bir duyumsamadır. Hissetmek çok daha farklı ama yine hissetmek de duyulardan aldığımız verilerle meydana geliyor. Yine bir örnek vereyim: Sesinizin tınısı, hızı, şiddetinin yüksek ya da alçak oluşu gibi durumları duyuların süzgecinden geçirdiğiniz için bizde hissiyatınızla ilgili verilere dönüşüyor. Bir de mekân, zaman ve içinde bulunduğunuz durumdan ötürü bir hissiyat vardır, bu apayrı bir durum yaşatır.

Daha önce yazmıştım; bir Alman dans ekibiyle çalışıyorum. Artık sona geldik. Bu akşam bir gösteriyle son bulacak. Hiçbir şey yokken, müzikten ve yaptığımız konuşmalardan, hareketlerimizden ortaya çıkan bağımsız bir koreografi oluşturduk. Başladığımız günlerde şu an ortaya çıkanı kimse hayal etmemişti. Daha önceleri farklı ekiplerle benzer projelerde çalıştım. Genelde tamamen engeli olanlarla yapılıyordu. Engellilerin bir projesi ya da engelliler için bir proje olarak duyuruluyordu. Bundaysa bu tarz bir konuşma bile olmadı. Sadece nasıl bir dans ortaya çıkarabileceğimizle ilgili konuştuk ve başardık.

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HAYAL BİLE ETMEDİĞİM SONUÇ

Grupta engeli olan da var, olmayan da; hatta bazı arkadaşlarımızla aynı dili bile konuşamıyoruz. Ama iletişimin bir yolunu buluyoruz ve birbirimizi geliştiriyoruz. Birbirimizin kişisel durumundan çok, takımdaki yerini ve neler katacağını öne çıkarıp yapabileceğimizin en iyisine doğru gidiyoruz. Bu, yaptığım işten daha önemli bir konu. Neredeyse ilk defa, ayırt edilmeden, körlüğümden bahsedilmeden bir işin içinde olduğumu hissettim. Durumu, zamanı ve mekânı ortadan kaldırıp sadece siz olarak içinde bulunduğunuz işi yapmaya çalışınca ortaya çıkan sonuca gerçekten ben bile inanamadım! Hiç ötekileştirilmeden yaşadığım bu süreci hayatımın en güzel zamanları arasına koyacağım. Merak edenlere not: Son gösteri bu akşam saat 21.00’de. İzleme linki Instagram @harunsrkaya hesabımda.