Hissiyat ve duyumsama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı#Hediye Kartı
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Dev derbi öncesi akıl oyunları Sergen Yalçın ve Fatih Terim...Dev derbi öncesi akıl oyunları! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...#Beşiktaş
Türkiye’nin Greta’sıTürkiye’nin Greta’sı#Seren Anaçoğlu
Almanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedimAlmanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedim#Almanya Başbakanı
Yemeklerimi bir tek annem beğenmez'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!' #Somer Sivrioğlu
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’#Belçim Bilgin
Korkunç kaza 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti#Kamyon
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Okan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmamOkan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmam!#Okan Bayülgen
Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...#Marek Hamsik
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

Hissiyat ve duyumsama

#Körlük#Duyumsama#Hissiyat
Hissiyat ve duyumsama

Neredeyse ilk defa, ayırt edilmeden, körlüğümden bahsedilmeden bir işin içinde oldum. Durumu, zamanı ve mekânı ortadan kaldırıp sadece siz olarak içinde bulunduğunuz işi yapmaya çalışınca ortaya çıkan sonuca gerçekten inanamadım!

Haberin Devamı

Yakınımızdakiler ve bizi biraz tanıyanlar hakkımızda yorumlar yapıyor. Bu yorumlarda en çok birbirine karışan iki kavram: Hissiyat ve duyumsama. Duyularımızla hissettiklerimizi söyleyince bunu hemen hissiyat olarak yorumluyorlar. Örneğin, biriyle karşılıklı otururken küpesinden ya da kolyesinden küçük bir ses duyup “Ne kadar güzel bir kolye” dersem hemen “Her şeyi hissediyorsunuz” diye karşılık veriliyor. Halbuki bu bir duyumsamadır. Hissetmek çok daha farklı ama yine hissetmek de duyulardan aldığımız verilerle meydana geliyor. Yine bir örnek vereyim: Sesinizin tınısı, hızı, şiddetinin yüksek ya da alçak oluşu gibi durumları duyuların süzgecinden geçirdiğiniz için bizde hissiyatınızla ilgili verilere dönüşüyor. Bir de mekân, zaman ve içinde bulunduğunuz durumdan ötürü bir hissiyat vardır, bu apayrı bir durum yaşatır.

Daha önce yazmıştım; bir Alman dans ekibiyle çalışıyorum. Artık sona geldik. Bu akşam bir gösteriyle son bulacak. Hiçbir şey yokken, müzikten ve yaptığımız konuşmalardan, hareketlerimizden ortaya çıkan bağımsız bir koreografi oluşturduk. Başladığımız günlerde şu an ortaya çıkanı kimse hayal etmemişti. Daha önceleri farklı ekiplerle benzer projelerde çalıştım. Genelde tamamen engeli olanlarla yapılıyordu. Engellilerin bir projesi ya da engelliler için bir proje olarak duyuruluyordu. Bundaysa bu tarz bir konuşma bile olmadı. Sadece nasıl bir dans ortaya çıkarabileceğimizle ilgili konuştuk ve başardık.

Haberin Devamı

HAYAL BİLE ETMEDİĞİM SONUÇ

Grupta engeli olan da var, olmayan da; hatta bazı arkadaşlarımızla aynı dili bile konuşamıyoruz. Ama iletişimin bir yolunu buluyoruz ve birbirimizi geliştiriyoruz. Birbirimizin kişisel durumundan çok, takımdaki yerini ve neler katacağını öne çıkarıp yapabileceğimizin en iyisine doğru gidiyoruz. Bu, yaptığım işten daha önemli bir konu. Neredeyse ilk defa, ayırt edilmeden, körlüğümden bahsedilmeden bir işin içinde olduğumu hissettim. Durumu, zamanı ve mekânı ortadan kaldırıp sadece siz olarak içinde bulunduğunuz işi yapmaya çalışınca ortaya çıkan sonuca gerçekten ben bile inanamadım!  Hiç ötekileştirilmeden yaşadığım bu süreci hayatımın en güzel zamanları arasına koyacağım. Merak edenlere not: Son gösteri bu akşam saat 21.00’de. İzleme linki Instagram @harunsrkaya hesabımda.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Körlük#Duyumsama#Hissiyat

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi