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Herkes konuştu, yazdı... E, benim başım kel mi diyesim geldi. Tamam, gözüm kör de başım tam kel sayılmaz... İstanbul’da bir aslan ihbarı yapıldı ve ortalık karıştı. Bulunamadı bu aslan. Hani herkes görmüştü, ne oldu? Kayboldu aslan, yok dediler, konu kapatıldı. Cevapsız kalan soruysa şu: Görüntüler neye aitti acaba? Konunun bana yaptığı serbest çağrışımsa en çok karşılaştığım sorulardan biri oldu: “Siz sonradan kör oldunuz ve önceden gördüğünüz için cisimleri hayal edebiliyorsunuz. Peki, hiç görmemiş olan nasıl hayal ediyor?”

Aslında cevap çok basit. Görmeye başlanan andan itibaren beyin bir prototip listesi yapar ve gördüğünüz en basit cisimlerden faydalanıp diğerlerini hayal edersiniz. O an görmemiş olsanız bile gelen verileri bütünleştirip tahmini bir görüntüyü tamamlarsınız. ‘Kapı’ dersem kimse ilk anda Topkapı Sarayı’nın kapısını hayal etmez; evinizin kapısını ya da benzeri kapıları düşünürsünüz. Ben bilgi vermeye devam ettikçe de kapı kafada görsel olarak şekillenmeye başlar. Bu, normal bir görüşe sahip olan kişinin görüntüleme hali. Peki, görmeyen biri bunu nasıl yapıyor? Şimdi oraya geliyoruz.

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Kendinizi fiziksel olarak dokunduğunuz ve size sürekli dokunulan bir alanda düşünün. Çok az bilgiyle siz her objeye dokunabiliyorsunuz ve ilerledikçe ya da siz hareket ettikçe bir şeylere sürtünüyorsunuz ve birçok ses duyuyorsunuz. Bu durumda size dokunan, yani geçerken sürtündüğünüz her obje teninize bir veri bırakıyor. Eğer beyin bunu daha önce yaşadıysa bir kelime buluyor hemen. Kelimeyi görüntü gibi düşünün. Görmeyen kişide de dokunsal ve duyusal prototip listesi var. Aynı yöntemle çağrışımlardan yola çıkıp fikir sahibi oluyor. İlk defa yaşanan bir duyumsamaysa ‘Bu ne acaba’ deyip ellerini kullanıp inceliyor ve incelenen üçboyutlu olarak oluşturulmaya başlanıyor. Bir ya da birden fazla duyudan aldığı bilgiler sonucu beyindeki prototip listesinden en yakın olanını buluyor ya da bildiği bir cisimse direkt hatırlıyor. Daha önce tanımladığı bir cisimse iş kolay ya da emin değilse soruyor ‘Bu şu mu’ diye.

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Bütün bunlar şeffaf olarak oluşuyor hiç görmemiş birisiyse. Çünkü beyin daha önce renk, desen konusunda bilgiye sahip olmadığı için renk düşünemiyor. Bu konuda başvuracağı bir bilgi yok.

Renk bilgisi sadece bir kelimedir doğuştan kör olarak hayata başlayanlarda. Tabii ki böyle kalmaz, zamanla yaşadıklarından dolayı sadece bir kelime de olsa o kelimeye karşı sempati oluşturur; hangisi kendine yakışıyorsa... Çevreden alınan bilgiler bu konuda işi biraz daha kolaylaştırır fakat bu sürekli değişken olarak devam eder. Çünkü renk konusunda daha görenler de tam tutarlı değildir. Bilmem anlatabildim mi?

İşinizi kolaylaştırmak için şöyle bir durum yaratmak istiyorum: Şu bulamadığımız aslan var ya, onu aradığınızı düşünün ve ormanda iz sürerken dokunduğunuz ve size dokunan her cismin (canlı ya da cansız) saydam, şeffaf olduğunu düşünün; hatta aslan bile şeffaf... Belki anlatabilmişimdir.

Her sese iyi pazarlar...