‘Heyecanım hiç azalmıyor bu da beni ileriye itiyor’

Cem Bölükbaşı ile yaklaşık bir sene önce söyleşi yapmıştım. O günlerde Le Mans Avrupa Şampiyonası’nda kürsüye çıkmanın heyecanını yaşıyordu. Kariyerindeki sıçrayışı e-sporla yapıp dikkatleri üzerine çekmişti. Bana “Le Mans Avrupa Şampiyonası biraz spontane oldu. Benim için her şey Formula 3 Asya Serisi’nden sonra değişti. Çünkü katıldığım ilk Formula serisiydi. Çaylaklar kategorisinden 3’üncü olup iyi bir performans ortaya koyunca kendimizi bir anda motorsporları takımlarının radarına sokabildik. Teklifler de bu sayede geldi. Bunlardan biri de son dakikada gelen Avrupa Le Mans Serisi’ydi. Rüya gibi bir teklifti” demişti.



‘İşin daha başındayız’



Le Mans’ın ardından da Bölükbaşı’nın rüyaları bir bir gerçekleşmeye devam etti. Genç sporcunun hayali Formula 1. Bunu hiç gizlemedi. Bu hayal için atılması gereken ilk adım Formula 2’ye katılabilmekti. Yine o röportajda şöyle bir cümle kurmuştu: “Formula 2’ye katılmak Formula 1’e çok yaklaşmak anlamına geliyor. Her sene Formula 2’den bir-iki pilot Formula 1’e yükseliyor.” 2022’nin ilk günlerinde Bölükbaşı’nın Formula 2’de yarışacağı açıklandı. 18-20 Mart arasında da Formula 2 pistine çıkan ilk Türk pilot oldu.



O günden bugüne Charouz Racing System takımıyla 4 kez piste çıksa da ilk puanlarını henüz alamadı ama her yarışta performansını geliştirmeyi başardı.

Tekrar sohbet etme fırsatı bulunca Bölükbaşı’na yaptığımız söyleşiyi hatırlattım. “Geçen sene konuştuğumuzda hedefim Formula 2’ydi ama daha kesinleşmemişti.



O günlerde durmaksızın başarılı olabilmek ve sponsor bulabilmek için çalışıyorduk. Çok şükür her şey yolunda gitti. Formula 2 kariyerimde şu ana kadar attığım en büyük adım oldu. Daha işin çok başındayız. Umarım böyle devam edebiliriz” dedi.



İstenen puanlar henüz gelmiş olmasa da Bölükbaşı “Sezon gayet güzel geçiyor” diyor: “Hatta beklediğimizden de iyi... Çok pozitifiz. İleriye dönük güzel hedeflerimiz var. Şu an elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Maalesef beklenmedik durumlar da ortaya çıktı. Sakatlık yaşadım.

Bu biraz ivmemi bozdu. Ancak buna rağmen bile beklediğimizden iyi bir sezon.”

Genç pilot sezonun ilk yarışında, Bahreyn’de 15’inci, Barselona’da 20’nci oldu. Monako’daysa (üstte) 11’inci oldu ve sezonun ilk puanına çok yaklaştı.Cem Bölükbaşı’nın programı çok yoğun. Yarışmalar için de sık sık seyahat etmek zorunda.Antrenman rutinini sorduğum zaman seyahatlerinin sıklığını hatırlatarak “Otellerde yaşıyorum” diyor. Kalacağı tesisleri de antrenman programlarına göre seçtiğini anlatıyor: “Çok yoğun bir antrenman rutinim var. Otellerde spor salonu bulmak için çok uğraşıyoruz. Otelleri de buna göre seçiyorum zaten. Çünkü seyahatlerde bile sporuma devam etmeliyim. Formumu korumak, hatta geliştirmekzorundayım.”Bu zorunluluk, Bölükbaşı’nın İstanbul’da olduğu günlerde de değişmiyor. Şehirde olduğu her gün için idman programları ayarlanıyor. Bu, işin sadece fiziksel kısmı. Bir de mental hazırlıklar var... “Zorlayıcı bir süreç” diye anlatmaya başlıyor:“Seyahatler, yarışlar mental olarak sizi yoruyor. İyi dinlenmek çok önemli. Çünkü çok fazla efor sarf ediyoruz. Heyecanım da kesinlikle azalmadı. Yakın bir zamanda azalacağını da düşünmüyorum.İlk arabaya oturduğum günden beri bu heyecan var. Tabii ki Formula 2’deki ilk yarış çok daha farklıydı. Formula 1 ile aynı hafta sonu yarışmak, o pilotları görmek, onlarla aynı pisti paylaşmak çok farklı bir deneyim. Atmosfer olarak beklediğimin çok üstündeydi. Heyecanımın azalmamasının beni ileriye ittiğini düşünüyorum. Konsantre olmama yardım ediyor. O baskının altında ezilmektense kendimi öne çıkarmaya çalışıyorum. Bununla savaşıp bir avantaja dönüştürmek istiyorum.”Fiziksel ve mental sağlıktan bahsetmişken işin diyet boyutunu da unutmayalım. Henüz birkaç gün önce Twitter’da @Emirbu1ut adlı bir kullanıcı “Az önce Cem Bölükbaşı karşımda künefe gömdü” diye bir tweet attı. Bölükbaşı hemen 1.5 saat sonra bu tweeti alıntılayarak “Memleket özlemi” yazdı. Bu hadise bu kadar yeniyken pilotluğun ne kadar sıkı bir diyet gerektirdiğini sordum: “Tatlılara bayılıyorum; künefe, baklava, katmer... Keşke bu kadar sevmesem! Kendimi tutmam gerekiyor, sıkı bir diyetim var. Ama uzun bir aradan sonra Türkiye’ye dönünce kaçamak yapıyorum. Yoksa yediklerimiz her gün kontrol ediliyor. Saniyenin binde biri bile önemli, fazladan 1 kilogram çok şey değiştiriyor.”

Pistlerden e-spora, sonra yine pistlere...



Cem Bölükbaşı’nın kendi Instagram hesabından paylaştığı bir TBT karesi... Bölükbaşı bu fotoğrafa şu notu düşmüştü: “Sene 2006, Petrol Ofisi 25 Küçük Adam Şampiyonası yarışı sonrası... Çok mu yorulmuşum ne?”





Bölükbaşı F1 Esports’ta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı: 2017’de dünya 5’incisi oldu. 2018’de dünya 2’ncisi, 2020’de Renault Esport serisinde şampiyondu.





Genç pilota Formula 2’nin kapılarını açan Le Mans Avrupa Şampiyonası’ydı. Buradaki başarısından sonra motorsporları takımlarından önemli teklifler aldı.

‘Sakin kalmak bu sporda çok önemli’

Geçen hafta Bakü’de düzenlenen yarışmada Cem Bölükbaşı talihsizdi. İki yarışta da kaza geçirdi. Hatta Roy Nissany ile arasında bir gerginlik de yaşandı.

Bakü’de yaşananları sorduğumda Bölükbaşı şunları anlattı: “Evet, talihsiz bir hafta sonuydu. Fakat kişisel performans anlamında açık ara en iyisiydi. Bu yüzden çok memnunuz. İki gün de yarış dışı kaldık, kazalar yaşandı. Bunlar istediğimiz şeyler değildi tabii. Ancak olumlu tarafından bakmak istersek yarış tempomuzun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. İki yarışta da ilk 10’a girebilirdik. Bunu başarabilecek hızdaydık. Hatta belki ilk 7’yi zorlayabilirdik. Bu nedenle pozitif düşüncelerle ayrıldık Bakü’den. Kazaların ikisi de bizim kontrolümüzün dışında gelişti. İlkinde tam önümde bir kaza yaşandı ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu. İkinci yarışta olanları zaten herkes gördü. Arkadan bir temas vardı. Burada da yapabileceğim bir şey yoktu. Sakin kalmak bu sporda çok önemli. Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki... Geçmişte kalırsanız çok fazla şey kaçırıyorsunuz. Hemen ileriye odaklanmak gerek. Kaza oldu, bitti... Her ne kadar suçlu ben olmasam da, karşı taraf benden özür dilese de o yarışı tekrar tekrar geri sarıp kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz. Geleceğe odaklanmak lazım.”



‘Sonuç odaklı değiliz’

Peki, Cem Bölükbaşı Formula 1 hayaline ne kadar yaklaştı? “Yaklaştığımı kesinlikle hissediyorum” sözleriyle başlıyor, “Ancak” diye devam ediyor: “İlk önce yakın zamanlı hedeflerim var. Formula 1’e ne zaman çıkarım diye düşünmekten ziyade her hafta sonu kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Çünkü çok iyi bir ivmeyle hareket ediyoruz. Eğer elimizden gelenin en iyisini yaparsak Formula 1’e girebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle şu an sadece üzerimize düşen görevi yapmaya odaklanıyoruz. Sonuç odaklı değiliz, performansımıza odaklanıyoruz. Biz elimizden geleni yaptıkça devamının geleceğine inanıyoruz. Takımıma ve kendime güvenim tam. Her şey yolunda giderse en iyi sonuçları alacağız.”



Bölükbaşı şimdiye kadar F2’de 4 kez piste çıktı. Önünde 8 yarış daha var. İlki önümüzdeki hafta İngiltere’nin ünlü Silverstone pistinde...

