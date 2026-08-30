Herkesin gözü onlarda, şans perileri de yanlarında

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Cuma günü vizyona giren iki farklı filmde başrolü oynayan Callum Turner ve Jacob Elordi son dönemde Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden. Turner, Will Gluck’ın yönettiği ‘Sadece Bir Gece’ (One Night Only) adlı bir romantik komediyle karşımıza çıkıyor. Elordi’yse efsanevi yönetmen Ridley Scott’ın imzasını taşıyan ve kıyamet sonrası bir dünyayı anlatan ‘Köpek ve Yıldızlar’ (The Dog Stars) filmiyle hayranlarını sevindiriyor. Bu arada herkesin aklında şu soru var: 007 unvanını acaba hangisi kapar? Bunu henüz bilemiyoruz ama bu popüler ‘prens’leri biraz yakından tanıyabiliriz.

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Dual Lipa ve Callum Turner mayısta Londra’da evlendi. Haziranda da İtalya’nın Palermo kentinde bir düğün yaptılar.

Romantik, karizmatik, çekici

CALLUM TURNER

Geçen mayıs ayında pop müzik yıldızı Dua Lipa’yla evlendikten sonra Callum Turner adeta ışıl ışıl parladı. Tüm yaz sosyal medyanın beyaz atlı prensi oldu. Çünkü Dua Lipa’yla tanışma hikâyeleri aşırı romantikti ve belli ki birçok kişinin masal gibi bir aşk hikâyesine ihtiyacı vardı. Turner’ın anlattığına göre Dua Lipa’yla Los Angeles’ta tanıştıklarında ikisi de Hernán Díaz’ın ‘Güven’ (Trust) adlı romanını ve hatta kitabın ilk bölümünü okuyorlardı. Bunun sadece bir tesadüf olduğuna inanmak güç ama işe yaramış belli ki. Londra’daki sade nikâhlarının ardından haziran başında İtalya’nın Palermo kentinde üç gün süren bir düğün partisi düzenlediler. Romantik fotoğraflar adeta sosyal medyayı ele geçirdi. Turner’ın popülaritesi de gittikçe arttı. Yeni filminin galasında da yan yanaydılar.

36 yaşındaki Turner’ın hikâyesi öyle prestijli drama okullarında başlamadı, hatta geleneksel bir oyunculuk eğitimi de almadı. Ailesinde bir ünlü oyuncu, yönetmen, yapımcı vs. de yok. Londra’da bir sosyal konutta doğdu. Rosemary Turner bekâr bir anne olarak onu tek başına büyüttü. Turner’ın çocukken en büyük hayali profesyonel futbolcu olmaktı. Bir dönem yarı profesyonel düzeyde takımlarda oynadı da ama sonra rotasını değiştirdi.

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‘Harry Potter’ dünyasına uğradı

Esquire dergisinin haberine göre annesinin stilist arkadaşından gelen bir telefonun ardından modellik yapmaya başladı. “Turner’ın keşfedilmesi, evrenin doğal bir kanunu gibi görünüyor” diyor Callum’la dergide söyleşi yapan editör Henry Wong. Ünlü oyuncu aylarca Milano ve Paris’te kaldı. Ama asıl Japonya’da geçirdiği yarım yıl için şunları söylüyor: “Oraya gittiğimde, Chelsea’de yaşayıp futbol oynamaktan ibaret olan hayatımın tam tersi bir dünyayla karşılaştım. Heyecan vericiydi...”

Turner sinemayı çok sevdiğini her fırsatta anlatıyor. Ama bazı meslektaşlarının sahip olduğu ayrıcalıklı geçmişe sahip değildi. Yine de 2014 yılında mini İngiliz dizisi ‘Glue’dan rol kapmayı bir şekilde başardı. Biz onu asıl ‘Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları’ (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald/2018) filmiyle tanıdık. ‘Harry Potter’ dünyasına girmesi tabii ki hemen tanınmasını sağladı. Ardından Austin Butler’la başrolü oynadığı ‘Masters of the Air’ dizisiyle karşımıza çıktı. Şimdi de eğlenceli bir romantik komediyle yeniden sahnede.

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Gelelim ‘James Bond’ mevzusuna... Turner geçen kasımdan bu yana basın tarafından favori 007 adayı gösteriliyor.

The Telegraph gazetesi onun bu rol için neden doğru kişi olabileceğine dair uzun bir makale de yayımladı. Orada şu sözler geçiyor: “En sevdiğimiz casus elbette göz alıcı olmalı. Eski model Turner keskin çenesi, koyu saçları, ifade dolu gözleri ve kaslı fiziğiyle bu açıdan kesinlikle bu tanıma uyuyor.”

Callum Turner’ın Bond için doğru aday olup olmadığını zaman gösterecek ama Dua Lipa çok iyi bir Bond kızı olmaz mıydı?

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Kendall Jenner ve Jacob Elordi ilk kez nisan ayında Coachella müzik festivalinde yan yana görüntülendi. Artık hiç ayrılmıyorlar.

Gönül çelen, gizemli, sevimli

JACOB ELORDI

Avustralyalı genç bir aktörün, ergenlik çağı romantik komedilerinden çıkıp usta yönetmenlerin aranan yüzüne dönüşmesi tam bir başarı. Jacob Elordi sosyal medyanın da en popüler isimlerinden biri. Ünlü model Kendall Jenner’la nisan ayında Coachella müzik festivalinde birlikte görüldüğünden beri magazinin de gözdesi oldu. Jenner ve Elordi daha sonra Hawaii’de plaj tatilinin tadını çıkardı. Sonra Tokyo, Avustralya ve Londra’da görüldüler. Birbirlerinden kopamadıkları çok belli.

Elordi bronz tenini Avustralya güneşine borçlu. Quesland’deki Brisbane kentinde, 1997’de doğdu. Babası John hayatını evleri boyayarak kazanıyordu. Annesi Melissa Elordi’yse ev kadınıydı ama Jacob’la daha çok vakit geçirebilmek için onun okuduğu okulun yemekhanesinde gönüllü çalıştı. Kısacası o da Callum Turner gibi mütevazı bir aileden geliyor. Bu arada üç de ablası var. Elordi iki farklı Katolik erkek okuluna gitti. Sidney’de bir süre oyunculuk eğitimi aldı.

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Turner’la sportif tarafları da benziyor. Fakat Elordi 1.97’lik boyuyla basketbola ve rugby’ye meraklıydı. Bir süre rugby oynadı da. Fakat ‘Kara Şövalye’ (The Dark Knight) filminde canlandırdığı Joker rolüyle hafızalara kazınan Avustralyalı aktör Heath Ledger’a (2008’de hayatını kaybetti) hayranlığı onun oyunculuğa ilgi duymasını sağladı.

‘Euphoria’ ile hayranları arttı

Onu romantik komedi filmi ‘Delidolu’yla tanıdık (The Kissing Booth/2018). Zendaya’nın başrol oynadığı ‘Euphoria’ (2019) dizisiyse hayran kitlesini coşturdu. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. ‘Priscilla’ (2023) filminde Elvis Presley’yi canlandırdı. ‘Frankenstein’da (2025) sevimli denebilecek bir canavardı. ‘Uğultulu Tepeler’de (Wuthering Heights/2026) Margot Robbie’yle başrol oynadı. Bütün bu kariyer tercihleri onu ünlü yönetmen Ridley Scott’a yöneltti.

007 konusuna gelirsek... İngiliz basınında Callum Turner ve Aaron Taylor-Johnson’la birlikte Elordi’nin de adı favori James Bond adayları arasında gösteriliyor. Fakat bazı dezavantajları var. Bir kere çok uzun boylu. Eğer bu ikonik rol için seçilirse tarihin en uzun boylu Bond’u olacak. GQ dergisine göre Avustralyalı olması da klasik bir İngiliz olan Bond’a seçilmesine engel olabilir. Fakat bu zamanında George Lazenby’yi durdurmamıştı. Avustralyalı aktör ‘Kraliçe’nin Hizmetinde’ (On Her Majesty’s Secret Service/1969) filminde James Bond’u canlandırmıştı. Yani Elordi

için de neden olmasın?