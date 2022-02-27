Hera Aslan: Bana saygı duymayan beni dinlemesin

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Hera Aslan (30) aslen Malatyalı ama babaannesi tarafından kökleri İran’a da dayanıyor. Kendisi İstanbul’da doğup büyümüş. “Küçükken yalnız kalmayı seven, bir şeyler üretmeye çalışan, şarkılar söyleyen bir kızdım” diye anlatıyor çocukluğunu. 4 yıldır müzisyen Ozan Doğulu ile birlikte. “Aile bağlarımız sağlamdır. Sakin, egosuz, aşırı hayvansever, daha çok insandan uzak biriyim. İki köpeğim var, Ozan’ın alerjik problemleri olduğu için şimdi annemde kalıyorlar” diyen

genç sanatçıyla hem müziğini, hem aşkın duygusal taraflarını konuştuk.



* Önce Miss Turkey ikinci güzeli seçiliyor, sonra spor spikerliği yapıyorsunuz. Ardından müzik kariyeriniz başlıyor...

Spor ve müzik kendimi bildim bileli hayatımdaydı. Çocukken yedi yıl bale yaptım. Voleybol, basketbol oynadım, çocuk yaşta piyano çalmaya başladım. Şan eğitimleri aldım. Bunlar hayatımda aslında hobi gibiydi, tamamen kişisel gelişim amaçlıydı. Müzik aşkı hep içimdeydi... Saç fırçalarını, sarımsak döveceğini elime alır mikrofon yapardım ve şarkı söylerdim. Bir şeyler yazardım. İçine kapanık bir kızdım aslında. Küçükken yalnız kalmayı seven, o yalnızlığında bir şeyler üretmeye çalışan, şarkılar söyleyip yazan, okulda koroda olan bir kızdım yani.

‘Kenan şarkıları zordur’



* Nasıl şarkılar yapıyorsunuz?

Duygu yüklü şarkılar yapmayı seviyorum. Aşk acısı çeken varsa, benim kadar duygusal olanlar varsa kendilerinden bir parça bulabilirler şarkılarımda. Şu ana kadar üç tane şarkı yaptım. Bundan sonrası için hedeflerim çok daha büyük.



* ‘Ara Beni Lütfen’ Kenan Doğulu klasiklerinden bir şarkı. Bu şarkıyı nasıl seçtiniz?

Aslında Kenan şarkıları çok zordur, herkesin sesine yakışmaz. Çoğu şarkısını sahnede söylüyorum ama sesime en çok yakışan ‘Ara Beni Lütfen’ oldu. Hem duygu hem de anlam olarak bana çok dokunan bir şarkıydı. Ozan’la pandemi kapanmalarında Bodrum’dayken ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. Demo hazırladı, sonra ben okudum ve Kenan’a yolladık. Onun da çok hoşuna gitti. Kenan solistlerin cover yapmasına çok izin vermiyor. Bana verince çok mutlu oldum. Hem klip açısından hem de görsel olarak beni çok doyurdu. Kariyerimde beni bir tık daha ileri attığını düşünüyorum. Müzik kariyerimde başından beri yaptığım en iyi işlerden biri.



‘Aşka kaptırmış gibiydim’



* Yakında başka şarkılar da geliyor mu acaba?

Ozan, menajerim Melike, hepsini beraber programladık. Pandemi dönemindeki gibi ara vermek istemiyorum. Ondan önce de duygusal olarak biraz yoğun bir dönemden geçiyordum, biraz kendimi aşka kaptırmış gibi olmuştum. Ama şimdi daha iş odaklıyım.



* Enstrüman çalıyor musunuz?

Pandemide davul çalmayı öğrendim, hâlâ da boş zamanlarımda ders alıyorum. Aslında içimde hep ritim duygusu varmış, bu da pandemi döneminde çıktı ortaya. Ozan başta davulu çalamayacağımı düşünüyordu ama bir günde çaldım ve inanamadı.

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‘Ozan benim için ömürlük bir aşk’

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*Ozan Doğulu’yla ilişkinizi biraz anlatabilir misiniz?

Bence çok sevgi dolu, tutkulu bir ilişkimiz var. Evimizde ya da dışarıda çok huzurluyuz. Hiç tartışmayız. İkimiz de birbirimize karşı çok özveriliyiz. İlişkide bence en önemli şey bu, saygı ve özveri. Neredeyse dört yıldır birlikteyiz. Her şey çok sabırla ilerliyor aramızda. Şu dönemde, şu süreçte insanların gerçekten birbirine tahammülü yok ama bizde maşallah her şey çok güzel, yolunda gidiyor. Aşk olmasa zaten saygı ve özveri de olmaz.





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Hera Aslan ve Ozan Doğulu dört yıldır birlikte. Bu fotoğraf Aslan’ın Instagram hesabından.Dışarıdan bakan bir göz sadece Ozan Doğulu faktörü olduğu için bir şeyler yapabildiğimi veya yaptığımı düşünüyor ama her zaman kendi tırnaklarımla kazıyarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Ozan çok büyük bir isim, benim hayatımda ve benim sektörümde. Bu sebeple çok büyük bir artı benim hayatımda ama diğer taraftan bilmeyenler için söyleyeyim, biraz eksi gibi olabiliyor zaman zaman.En başında Soner Sarıkabadayı bana albüm yapmak istiyordu. Sonra Ozan’la, ortak arkadaşlarımız sayesinde üst üste, tesadüfen bir araya geldik. Önce dostluğumuz başladı, sonra iş yapmaya başladık. Tamamen arkadaş ortamında gelişti yani.Cümle? (Gülüyor) Benim için ömürlük bir aşk!

‘Görsellik işimizin bir parçası’

* Bakımlı bir kadın mısınız? Güzellik sırlarınız var mı?

Kendimi seviyorum ve güzel bakıyorum kendime. Çok özel bir çabam yok. Cildimi gül suyuyla temizliyorum. Bol su içmeye çalışıyorum, nemlendiricilerimi kullanıyorum ama benim için en önemli şey uyku. Uykusuzluk cildi çok yıpratıyor. Güzel uyuduğum zaman da güzel kalkıyorum ve güzel hissediyorum. Ayrıca mutlu olunca zaten ‘Ne güzelim’ diye kendini yükseltebiliyorsun; hatta karşındaki insana da bunu geçiriyorsun.



* Beslenme düzeniniz nasıl?

Çok fazla yemek yiyorum aslında. Bir senedir vejetaryenim ve veganlığa beş kala gibiyim. Bir yıldır hiç tavuk, balık yemiyorum. Özellikle gece, sabaha kadar yemek yiyebilirim. Kötü beslenmiyorum ama. Sabah illaki bir yeşillik tabağımda olacak. Tatlıyla aram hiç yok. Sadece en kötü alışkanlığım cips, tatlı ihtiyacımı da ekşi jelibonlarla gideriyorum.



* “Türkiye’de güzellik dezavantaj” demiştiniz. Siz bu dezavantajları yaşadınız mı?

Gülşen geçenlerde transparan bir poz paylaşınca bunca yaptığı iş göz ardı edilip sadece o günkü kıyafetle yargılandı. Ve bunu yapan başka bir kadın! Bu bana da yapılan bir şey. Çok tuhaf hissediyorum ama asla üzülmüyorum. Beni hiç kızdıramıyorlar. Çünkü hiç ciddiye almıyorum. Benim için hayatımda en önemli şey, sadece sevdiğim ve saydığım insanların düşünceleridir.



* Siz de kliplerde ve sahnede cesur kostümler giyiyorsunuz. Eleştiri ve yorum geldiğinde ne diyorsunuz peki?

Gülşen olsam gülüp geçerim ben. Bana saygı duymayan dinleyici hiç önemli değil, hatta rahatsız olan mümkünse dinlemesin ve gelmesin de... Tamamen bu kafadayım. Çünkü biz sadece işimizi yapıyoruz ve işimizin bir parçası görsellik.